«Высота 102 ТВ»: Губернатор Волгоградской области предостерег погорельцев от корыстных помощников







Смотрите сегодня в программе: сертификаты на новое жилье начали получать погорельцы из пострадавших от пожаров сел и хуторов Волгоградской области. Осторожно, мошенники: губернатор Волгоградской области призвал подчиненных и погорельцев проявить бдительность при реализации жилищных сертификатов. «Жилье для российской семьи» не обошлось без жулья ? : план по вводу в Волгоградской области домов по федеральной программе провалили пять из восьми строительных компаний. Губят на глазах: проявить расторопность и спасти от уничтожения пруд Соленый в Кировском районе чиновников попросили местные жители. Есипов – в деле: слухи об отставке главного тренера ФК «Ротор – Волгоград» оказались слухами. Задачи по плечу: ватерполистам Волгограда поставили на новый сезон чемпионские цели, а от футболистов ждут движения вперед.

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