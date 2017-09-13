Пострадавшие на пожарах в Волгоградской области проходят медицинскую реабилитацию

Девять пострадавших от пожаров проходят реабилитацию в медицинских и социальных учреждениях волгоградского региона. Шесть из них обследуются и поправляют здоровье в гериатрическом отделении областного госпиталя ветеранов войн, двое восстанавливаются в социально-оздоровительном центре «Ергенинский» и один в Волгоградской областной клинической больнице №1. Как сообщили ИА «Высота 102» в обладминистрации, каждый пострадавший сам выбирал место реабилитации.

92 пострадавших в результате чрезвычайной ситуации уже получили единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей на человека: по 50 тысяч рублей на каждого члена семьи в связи с частичной утратой имущества выплачено 44 жителям региона, за полностью утраченное по 100 тысяч на человека получили 48 пострадавших. По миллиону рублей выделено семьям двух погибших в результате пожаров, все расходы на погребение покрыты из муниципального бюджета. Гражданам, получившим легкий вред здоровью, направлено по 200 тысяч рублей, по 400 тысяч рублей — за тяжкий вред.

Кроме того, организованы пункты сбора предметов первой необходимости и продуктов питания во всех пострадавших от огня муниципальных районах, взаимодействие с паспортно-визовой службой, МЧС, пенсионным фондом по выдаче утраченных документов. Всем школьникам помогли приобрести форму, портфели и канцелярские товары. Волгоградским региональным отделением общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» открыт специальный счет, на который продолжает поступать благотворительная помощь. Кроме того, людям оказана психологическая и юридическая поддержка. В настоящее время осуществляется социальное сопровождение 58 человек.



