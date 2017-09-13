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Общество
 13.09.2017 15:59

Пострадавшие на пожарах в Волгоградской области проходят медицинскую реабилитацию

Девять пострадавших от пожаров проходят реабилитацию в медицинских и социальных учреждениях волгоградского региона. Шесть из них обследуются и поправляют здоровье в гериатрическом отделении областного госпиталя ветеранов войн, двое восстанавливаются в социально-оздоровительном центре «Ергенинский» и один в Волгоградской областной клинической больнице №1. Как сообщили ИА «Высота 102» в обладминистрации, каждый пострадавший сам выбирал место реабилитации.
92 пострадавших в результате чрезвычайной ситуации уже получили единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей на человека: по 50 тысяч рублей на каждого члена семьи в связи с частичной утратой имущества выплачено 44 жителям региона, за полностью утраченное по 100 тысяч на человека получили 48 пострадавших. По миллиону рублей выделено семьям двух погибших в результате пожаров, все расходы на погребение покрыты из муниципального бюджета. Гражданам, получившим легкий вред здоровью, направлено по 200 тысяч рублей, по 400 тысяч рублей — за тяжкий вред.
Кроме того, организованы пункты сбора предметов первой необходимости и продуктов питания во всех пострадавших от огня муниципальных районах, взаимодействие с паспортно-визовой службой, МЧС, пенсионным фондом по выдаче утраченных документов. Всем школьникам помогли приобрести форму, портфели и канцелярские товары. Волгоградским региональным отделением общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» открыт специальный счет, на который продолжает поступать благотворительная помощь. Кроме того, людям оказана психологическая и юридическая поддержка. В настоящее время осуществляется социальное сопровождение 58 человек.

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Спорт 13.09.2017 13:14

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Общество 13.09.2017 13:01

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Общество 13.09.2017 11:30

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Прочитана: 1661 раз
Расследования 13.09.2017 11:29

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Расследования 13.09.2017 10:16

Житель Котовского района предстанет перед судом по обвинению в ложном доносе о совершении тяжкого преступления. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, в июле этого года 59-летний мужчина после ссоры решил отомстить супруге, нанес себе ножом рану в брюшную полость и обвинил  в этом ее сына. Мужчина в подробностях описал несуществующее преступление, но сотрудникам полиции удалось выяснить, что мужчина врет. Расследование уголовного дела проводилось СО ОМВД России по Котовскому району. Обвиняемый полностью признал свою вину. Ему грозит лишение свободы на срок до 3 лет.
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13 сентября 15:05
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