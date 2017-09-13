



Сегодня в администрации Волгоградской области первым 7 семьям из 26, лишившихся единственного жилья в результате ландшафтных пожаров, вручены жилищные сертификаты. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», накануне все 26 сертификатов были доставлены в регион государственной фельдъегерской службой Российской Федерации.

Минимальная стоимость сертификата – 590 тыс. рублей, максимальная – около 2 миллионов рублей, расчет велся от количества проживавших и исходя из 31100 рублей за квадратный метр, но не более площади сгоревшего жилья.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на сегодняшней встрече с оставшимися без крова жителями региона принял подробный отчет от своих подчиненных, как оказывалась и как будет оказываться помощь нуждающимся погорельцам. Также он обратился к погорельцам, которым предстоит реализовать жилищные сертификаты, с советом остерегаться тех, кто пожелает нажиться на чужом горе, как, например, это было в Волгограде с жильцами пострадавших от взрыва газа домов – по ул. Космонавтов, 47 и пр. Университетский, 69. Также он отметил, что пострадавшим от пожаров волгоградцев, которые в силу разных причин не имеют право на получение государственных пособий, материальная помощь будет оказана за счет пожертвований Детскому фонду – оператору по сбору средств погорельцам. Также волгоградские фермеры уже делятся с теми, у кого в огне погибли корма и скотина, сеном, фуражным зерном. Скотину погорельцы получат, когда будут восстановлены хозпостройки и люди определятся со своим будущим жильем. О том, как жители села Ягодное Ольховского района, на сгоревших улицах которого после пожаров побывали журналисты ИА «Высота 102», будут решать свой жилищный вопрос – смотрите сегодня в новостях «Высота 102-ТВ».

Напомним, в конце августа на территории области в 21 из 38 муниципальных образований, где проживает порядка 600 тыс. человек, произошли природные пожары. В результате 26 человек потеряли единственное жилье, 92 человека пострадали, двое получили вред здоровью, 2 человека погибли.



