В Волгоградской области предложили сделать Котельниково городом мечты

Как сделать малые города комфортными и привлекательными для жизни, чтобы из них не уезжала молодежь и чтобы они стали интересны для туристов и инвесторов? Об этом шла речь на «круглом столе» в районном центре Котельниково Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе областного парламента, депутат Госдумы Татьяна Цыбизова сразу поставила вопрос ребром. «Котельниково более 120 лет. По преданию, город назван в честь своего основателя казака Котельникова. Но почему, когда едешь по трассе, на повороте только обычный указатель с названием города?, – обратилась она к представителям администрации. - Сегодня в городе нет особых исторических центров притяжения, но я уверена, что местные легенды, вокруг которых должны создаваться живые инфраструктурные проекты, существуют».

Депутат считает, что надо дать слово краеведам и студентам архитектурного факультета технического университета, которые, объединившись, сделают исторический облик города уникальным. Но окончательное решение – в каком направлении должно идти развитие города, - по мнению Татьяны Цыбизовой, должны принять сами жители. «Будет ли это наследие донского казачества, рыбные богатства или же производство калийных солей – это должно решить население, - считает она. - Каждый должен решить для себя сам - каким ему представляется Котельниково его мечты».

Опытом по воплощению в жизнь идей горожан поделилась глава города Урюпинска Элла Чермашенцева. Буквально пятнадцать лет назад Урюпинск представлял из себя печальное зрелище. Но ситуация стала меняться, когда администрация и горожане придумали концепцию «Урюпинск - столица Российской провинции», ставшую настоящей объединяющей идеей, толчком к развитию и вдохновением для малого бизнеса. Она включила в себя стремление сохранять традиции хоперских казаков, промыслы, беречь природу родного края, увеличивать сельхозугодья.

На встрече присутствовали представители ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» - компании, которая реализует в Котельниковском районе масштабный проект по добыче калийных солей. Татьяна Цыбизова заметила, что на сегодняшний день город Котельниково и городок ЕвроХим-ВолгаКалия - это параллельные миры с настороженным отношением друг к другу. «Я говорю не про отношение местных властей и руководства предприятия - здесь все нормально, а про население в целом. Надо сближаться».

Представители ЕвроХим-ВолгаКалия со своей стороны многое делают для того, чтобы люди смогли понять и оценить масштабы проекта и особенности его реализации, которые включают в себя самые строгие экологические нормативы. Помимо нового современного микрорайона, инвестор построит 3 детских сада, школу и больницу. Планируется, что на предприятии будет работать около 3 тысяч работников и более полутора тысяч смежников.

«Это только начало, - отметила Татьяна Цыбизова. - Я уверена, что через 5-7 лет котельниковцы будут жить в современном городе, привлекательном для молодёжи и удобном для пожилых людей». Она отметила, что готова поделиться собственными идеями, а также помочь в вопросах привлечения специалистов и выделения средств из федерального и областного бюджетов.