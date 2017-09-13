Потерявшиеся в лесу дети найдены в одном из летних лагерей в Волгоградской области

В лагере "Дубок" Дубовского района найдены двое пропавших детей из райцентра. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, о пропаже 10-летней девочки и 8-летнего мальчика стало известно накануне вечером. Полиции сообщили, что дети из дома ушли еще днем и не вернулись. По тревоге был поднят отдел МВД России по Дубовскому району. В поисках участвовали более 50 сотрудников и кинологов с розыскными собаками. Полицейские осматривали чердаки и подвалы зданий в Дубовке, опрашивали одноклассников и друзей пропавших.

Пропавших нашли в летнем оздоровительном лагере, куда они пришли вечером сами. Заигравшись в лесу, дети поняли, что домой до темноты не вернутся и решили выйти к ближайшему жилью.



