|Экология
|14.09.2017 08:22
Жители Волгограда просят спасти пруд Соленый от уничтожения
Жители улицы Дубовой Кировского района Волгограда, дома которых находятся вблизи пруда Соленого, просят спасти водоем от гибели. Они рассказали журналистам ИА «Высота 102», что практически ежедневно горы грунта, которые завозятся сюда, сбрасываются в пруд. Причем, судя по масштабам работ, объемы завезенной сюда земли немалые: кто-то откровенно "прихватизирует" территорию и засыпает землей. Как замечают волгоградцы, создается впечатление, что пруд уничтожается или для очередного строительства домов или дороги, или, возможно, кто-то планирует сделать здесь автостоянку.
Надо сказать, что от груды грунта, фото которого редакция информагентства разместила на своих страницах накануне, уже ничего не осталось: его спустили в воду. По словам жителей, еще недавно территория пруда была прекрасным и любимым местом отдыха и взрослых кировчан, и детей, островком оазиса в районе. И даже в этом году здесь купались люди. До сих пор в Соленом водятся рыба и раки, живут черепахи и дикие утки, бьют родники. Но сегодня до него никому, судя по всему, нет дела, хотя пруд давно нуждается в уходе, а тут еще и эта новая беда, - жалуются кировчане. И пока власти, как уже сообщало информагентство, занимаются сбором информации о происходящем, кто-то, никем невидимые и неизвестные, продолжают осуществлять свои планы по уничтожению водного объекта. И происходит все это в год экологии, объявленный президентом России.
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Победителем первого официального чемпионата России по мотокросс-фристайлу, который прошел в Волгограде, стал Алексей Колесников из Московской области, сообщает...
|Общество
|14.09.2017 11:05
Инспекторы Россельхознадзора выявили в Волгограде подозрительную свиноводческую продукцию, на которую отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы. Как сообщили ИА "Высота 102" в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, осмотр мест хранения ООО "Координат-С", которое осуществляет свою деятельность в Волгограде, показал, что у владельца отсутствуют документы на охлажденную обрезь свиную общим весом 50 кг и замороженный свиной жир в количестве 150 кг. Согласно закону "О ветеринарии", наличие таких документов необходимо в целях определения пригодности продукции к использованию для пищевых целей. Владелец самостоятельно уничтожил подозрительную продукцию. Также организации предстоит выплатить штраф за нарушение ветеринарно-санитарных правил правил переработки, хранения или...
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|Телеком
|14.09.2017 10:47
«МегаФон» откроет для гостей самого большого фестиваля искусства и творчества в Волгограде PIPL FEST площадку высокотехнологичных развлечений. В игровых зонах, получивших названия по тарифам новой линейки «Включайся!», любой гость найдет занятие по интересам, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора. Место и время встречи - Международный аэропорт, 16 сентября в 17.00. Тарифы «Включайся!» за короткое время завоевали популярность у абонентов оператора, и это не случайно – пакеты линейки соответствуют интересам современных цифровых абонентов и носят названия, максимально облегчающие выбор нужного варианта: «Пиши», «Говори», «Слушай», «Смотри», «Общайся». Также называются тематические зоны, подготовленные оператором специально к фестивалю. В зонах «Общайся» и...
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|Экономика
|14.09.2017 10:22
Представители китайского аграрного бизнеса посетили Гремячинский горно-обогатительный комбинат, который строит компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» в Котельниковском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, гости осмотрели важные производственные объекты поверхностного комплекса ГОКа. Особое внимание делегация обратила на высокий уровень экологической безопасности будущего производства. В заботе об охране окружающей среды и ресурсосбережении на предприятии реализуется ряд важных технологий. Это применение бессточной системы водопользования, которая исключает сброс сточных вод в водные объекты, закладка отходов обогащения калийных солей в выработанное пространство рудника, позволяющая значительно сократить объемы складирования отходов на земной поверхности, минимизация рисков загрязнения окружающей среды от размещения крупнотоннажных отходов. ...
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|Расследования
|14.09.2017 09:45
Волгоградский областной суд приговорил к длительным срокам троих местных жителей, которые путем насилия решили завладеть квартирой одинокой пожилой жительницы Красноармейского района. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, 29-летний Юрий Шиянов признан виновным в убийстве с целью скрыть другое преступление, вымогательстве в крупном размере, 29-летний Виктор Шишлянников и 27-летний Вячеслав Агишев – в пособничестве в вымогательстве в крупном размере. Судом установлено, что в мае 2010 года Шиянов и Шишлянников решили завладеть квартирой одинокой пенсионерки. Для этого они обманным путем проникли в ее жилище и, применяя насилие, стали принуждать ее составить договор дарения. В ответ на отказ...
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|Общество
|13.09.2017 22:19
Сегодня в Арбитражном суде Волгоградской области завершилось рассмотрение дела, в котором ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ФГУП «ВГТРК») просило суд признать недействительным решение Волгоградского УФАС России по делу о нарушении рекламного законодательства о распространении рекламы таблетированных конфет «Офтальмин» в эфире «Радио России». Как сообщили ИА «Высота 102» в волгоградском УФАС, на рекламу чудодейственных конфет «Офтальмин» пожаловался житель Волгограда, который является инвалидом по зрению. Реклама создала у него впечатление того, что «Офтальмин» предназначен именно для лечения глазных заболеваний и распространяется так называемым «научно-исследовательским центром здоровья». Привлеченный рекламой заявитель заказал товар и только потом обнаружил, что получил не то, что...
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|Аналитика
|13.09.2017 20:02
Смотрите сегодня в программе: сертификаты на новое жилье начали получать погорельцы из пострадавших от пожаров сел и хуторов Волгоградской области. Осторожно, мошенники: губернатор Волгоградской области призвал подчиненных и погорельцев проявить бдительность при реализации жилищных сертификатов. «Жилье для российской семьи» не обошлось без жулья ? : план по вводу в Волгоградской области домов по федеральной программе провалили пять из восьми строительных компаний. Губят на глазах: проявить расторопность и спасти от уничтожения пруд Соленый в Кировском районе чиновников попросили местные жители. Есипов – в деле: слухи об отставке главного тренера ФК «Ротор – Волгоград» оказались слухами. Задачи по плечу: ватерполистам...
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|Спорт
|13.09.2017 18:24
300 волонтеров регионального волонтерского центра принимают участие в организации и проведении матчей команды «Ротор-Волгоград» в первенстве России по футболу среди команд клубов Футбольной национальной лиги. Таким образом, сообщили ИА «Высота 102» в обладминистрации, кандидаты в городские волонтеры Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ получат возможность усовершенствовать свои навыки и компетенции на домашних матчах. Они помогут в проведении семи матчей по четырем основным функциям: навигация и управление зрительскими потоками, регулирование очередей, помощь в рассадке болельщиков, создание позитивного настроения спортивного праздника. Во время мероприятий ЧМ-2018 в Волгоградской области 1500 человек будут задействованы в таких сферах, как информационно-туристическая служба, транспорт и...
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|Общество
|13.09.2017 17:14
Генпрокуратура РФ порекомендовала комитету жилстроительства Волгоградской области работать в правовом поле
Волгоградская область оказалась в пятерке регионов, где выявлено наибольшее количество вступивших в противоречие с федеральным законодательством нормативных правовых актов в сфере жилищного строительства. Согласно данным, опубликованным на сайте Генпрокуратуры России, сообщает ИА «Высота 102», только в 2017 году надзорные органы Волгоградской области зафиксировали 205 нарушений. В списке «лидеров» также - республики Чувашия и Башкортостан, Курская, Тамбовская области и Красноярский край. Всего с начала текущего года прокурорами в регионах опротестовано около 4 тыс. незаконных нормативных правовых актов, в связи с ненадлежащим исполнением...
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|Расследования
|13.09.2017 16:12
Прокуратура добилась реального срока для 37-летнего Анатолия Сердюкова, который трижды был судим за управление автомобилем в пьяном виде, но каждый раз наказание было условным. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, надзорное ведомство не согласилось с приговором мирового судьи, который был вынесен в мае 2016 года, и обжаловала его в апелляционном порядке. Тогда суд назначил Сердюкову наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно и лишил его права на 2 года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством. До этого водитель уже был трижды судим в 2016 году за управление автомобилем в нетрезвом состоянии...
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|Общество
|13.09.2017 15:17
Сегодня в администрации Волгоградской области первым 7 семьям из 26, лишившихся единственного жилья в результате ландшафтных пожаров, вручены жилищные сертификаты. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», накануне все 26 сертификатов были доставлены в регион государственной фельдъегерской службой Российской Федерации. Минимальная стоимость сертификата – 590 тыс. рублей, максимальная – около 2 миллионов рублей, расчет велся от количества проживавших и исходя из 31100 рублей за квадратный метр, но не более площади сгоревшего жилья. Губернатор Волгоградской области Андрей...
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|Общество
|13.09.2017 15:15
Как сделать малые города комфортными и привлекательными для жизни, чтобы из них не уезжала молодежь и чтобы они стали интересны для туристов и инвесторов? Об этом шла речь на «круглом столе» в районном центре Котельниково Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе областного парламента, депутат Госдумы Татьяна Цыбизова сразу поставила вопрос ребром. «Котельниково более 120 лет. По преданию, город назван в честь своего основателя казака Котельникова. Но почему, когда едешь по трассе, на повороте только обычный указатель с названием города?, – обратилась она к представителям администрации. - Сегодня в городе нет особых исторических...
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|Общество
|13.09.2017 15:05
В институте архитектуры и строительства (ИАиС) Волгоградского государственного технического университета продолжается прием абитуриентов на заочную форму обучения по наиболее востребованным направлениям подготовки. Как сообщили ИА «Высота 102» в приемной комиссии ИАиС ВолгГТУ, по предварительным итогам приемной кампании 2017 года среди желающих получить высшее образование наблюдается повышенный интерес к строительным и техническим специальностям и направлениям подготовки. Так, по сравнению с предыдущими годами набора отмечается значительное увеличение абитуриентов таких направлений, как «Строительство», «Технологические машины и оборудование», «Теплоэнергетика и теплотехника», «Пожарная безопасность». В приемной комиссии института отмечают, что особенным спросом в этом году пользуется заочная форма обучения. Это связывают с высокой...
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|Телеком
|13.09.2017 14:36
«МегаФон» представляет новое позиционирование, призванное наглядно показать трансформацию компании от оператора связи к оператору новых возможностей. Изменения затронут все рекламные коммуникации оператора с клиентами во всех каналах, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании. «В мае этого года «МегаФон» представил новую стратегию, которая основана на нашей новой миссии – «Подключаем Возможности». Наша цель – стать для клиента лучшим выбором, надежным партнером, который предлагает именно то, что нужно и тогда, когда нужно. «МегаФон» начал масштабную трансформацию, в центре которой наш «цифровой» клиент. Уже очень скоро наш бренд станет более открытым, динамичным, надежным. Новая инновационная тарифная линейка «Включайся!, созданная с...
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|Экономика
|13.09.2017 14:20
Из восьми компаний, которые стали участниками программы «Жилье для российской семьи», пять не справились со своими обязательствами. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на КСП Волгоградской области, где проверили эффективность использования бюджетных средств для реализации этой программы. Включенные еще в 2014 году в федеральную программу застройщики должны были до 1 июля 2017 года ввести в эксплуатацию 325 тысяч квадратных метров жилья экономкласса. Однако фактически жилье возвели лишь три застройщика – ЗАО «Флагман», ООО «Родниковая долина» и ООО «Среда». По 3 проектам строительство не осуществлялось, из них 2 договора по освоению 3 земельных участков в целях строительства...
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|Спорт
|13.09.2017 13:14
Информацию об отставке главного тренера ФК «Ротор-Волгоград» Валерия Есипова, растиражированную рядом СМИ, опроверг сегодня председатель областного спорткомитета Александр Глинянов. На вопрос корр. ИА «Высота 102» о слухах, касающихся смены главного тренера волгоградского клуба, чиновник ответил: «Разговоров об отставке Валерия Вячеславовича не велось. Я не знаю, кто распространяет эти слухи. Сейчас идет подготовка к матчу с Курском и Валерий Вячеславович проводит тренировки в плановом режиме». Что касается сегодняшних результатов «Ротора –Волгоград», то Александр Глинянов подчеркнул, что они никого не удовлетворяют, и выразил надежду, что команда сделает шаг вперед . «Валерий Вячеславович был и остается легендой волгоградского футбола, как...
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