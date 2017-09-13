Жители Волгограда просят спасти пруд Соленый от уничтожения

Жители улицы Дубовой Кировского района Волгограда, дома которых находятся вблизи пруда Соленого, просят спасти водоем от гибели. Они рассказали журналистам ИА «Высота 102», что практически ежедневно горы грунта, которые завозятся сюда, сбрасываются в пруд. Причем, судя по масштабам работ, объемы завезенной сюда земли немалые: кто-то откровенно "прихватизирует" территорию и засыпает землей. Как замечают волгоградцы, создается впечатление, что пруд уничтожается или для очередного строительства домов или дороги, или, возможно, кто-то планирует сделать здесь автостоянку.

Надо сказать, что от груды грунта, фото которого редакция информагентства разместила на своих страницах накануне, уже ничего не осталось: его спустили в воду. По словам жителей, еще недавно территория пруда была прекрасным и любимым местом отдыха и взрослых кировчан, и детей, островком оазиса в районе. И даже в этом году здесь купались люди. До сих пор в Соленом водятся рыба и раки, живут черепахи и дикие утки, бьют родники. Но сегодня до него никому, судя по всему, нет дела, хотя пруд давно нуждается в уходе, а тут еще и эта новая беда, - жалуются кировчане. И пока власти, как уже сообщало информагентство, занимаются сбором информации о происходящем, кто-то, никем невидимые и неизвестные, продолжают осуществлять свои планы по уничтожению водного объекта. И происходит все это в год экологии, объявленный президентом России.









