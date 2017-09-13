Председатель спорткомитета опроверг слухи об отставке главного тренера ФК "Ротор-Волгоград"









Информацию об отставке главного тренера ФК «Ротор-Волгоград» Валерия Есипова, растиражированную рядом СМИ, опроверг сегодня председатель областного спорткомитета Александр Глинянов. На вопрос корр. ИА «Высота 102» о слухах, касающихся смены главного тренера волгоградского клуба, чиновник ответил: «Разговоров об отставке Валерия Вячеславовича не велось. Я не знаю, кто распространяет эти слухи. Сейчас идет подготовка к матчу с Курском и Валерий Вячеславович проводит тренировки в плановом режиме». Что касается сегодняшних результатов «Ротора –Волгоград», то Александр Глинянов подчеркнул, что они никого не удовлетворяют, и выразил надежду, что команда сделает шаг вперед . «Валерий Вячеславович был и остается легендой волгоградского футбола, как игрок. А вот как тренеру - право так называться, ему надо доказать». Говоря о финансовой ситуации в «Роторе - Волгоград» , глава облспорткомитета заметил, что никаких задолженностей у клуба нет.