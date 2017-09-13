|Спорт
|13.09.2017 13:14
Председатель спорткомитета опроверг слухи об отставке главного тренера ФК "Ротор-Волгоград"
Информацию об отставке главного тренера ФК «Ротор-Волгоград» Валерия Есипова, растиражированную рядом СМИ, опроверг сегодня председатель областного спорткомитета Александр Глинянов. На вопрос корр. ИА «Высота 102» о слухах, касающихся смены главного тренера волгоградского клуба, чиновник ответил: «Разговоров об отставке Валерия Вячеславовича не велось. Я не знаю, кто распространяет эти слухи. Сейчас идет подготовка к матчу с Курском и Валерий Вячеславович проводит тренировки в плановом режиме». Что касается сегодняшних результатов «Ротора –Волгоград», то Александр Глинянов подчеркнул, что они никого не удовлетворяют, и выразил надежду, что команда сделает шаг вперед . «Валерий Вячеславович был и остается легендой волгоградского футбола, как игрок. А вот как тренеру - право так называться, ему надо доказать». Говоря о финансовой ситуации в «Роторе - Волгоград» , глава облспорткомитета заметил, что никаких задолженностей у клуба нет.
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Участники чемпионата России по мотокросс-фристайлу «зажгли» в Волгограде
Насыщенная культурная и развлекательная программа ожидает сегодня жителей и гостей города-героя на Волге в рамках празднования Дня города. Сегодня Волгограду...
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Победителем первого официального чемпионата России по мотокросс-фристайлу, который прошел в Волгограде, стал Алексей Колесников из Московской области, сообщает...
|Расследования
|13.09.2017 16:12
Прокуратура добилась реального срока для 37-летнего Анатолия Сердюкова, который трижды был судим за управление автомобилем в пьяном виде, но каждый раз наказание было условным. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, надзорное ведомство не согласилось с приговором мирового судьи, который был вынесен в мае 2016 года, и обжаловала его в апелляционном порядке. Тогда суд назначил Сердюкову наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно и лишил его права на 2 года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством. До этого водитель уже был трижды судим в 2016 году за управление автомобилем в нетрезвом состоянии...
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|Общество
|13.09.2017 15:59
Девять пострадавших от пожаров проходят реабилитацию в медицинских и социальных учреждениях волгоградского региона. Шесть из них обследуются и поправляют здоровье в гериатрическом отделении областного госпиталя ветеранов войн, двое восстанавливаются в социально-оздоровительном центре «Ергенинский» и один в Волгоградской областной клинической больнице №1. Как сообщили ИА «Высота 102» в обладминистрации, каждый пострадавший сам выбирал место реабилитации. 92 пострадавших в результате чрезвычайной ситуации уже получили единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей на человека: по 50 тысяч рублей на каждого члена семьи в связи с частичной утратой имущества выплачено 44 жителям региона, за полностью утраченное по 100 тысяч на человека получили 48...
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|Общество
|13.09.2017 15:17
Сегодня в администрации Волгоградской области первым 7 семьям из 26, лишившихся единственного жилья в результате ландшафтных пожаров, вручены жилищные сертификаты. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», накануне все 26 сертификатов были доставлены в регион государственной фельдъегерской службой Российской Федерации. Минимальная стоимость сертификата – 590 тыс. рублей, максимальная – около 2 миллионов рублей, расчет велся от количества проживавших и исходя из 31100 рублей за квадратный метр, но не более площади сгоревшего жилья. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на сегодняшней встрече с оставшимися...
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|Общество
|13.09.2017 15:15
Как сделать малые города комфортными и привлекательными для жизни, чтобы из них не уезжала молодежь и чтобы они стали интересны для туристов и инвесторов? Об этом шла речь на «круглом столе» в районном центре Котельниково Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе областного парламента, депутат Госдумы Татьяна Цыбизова сразу поставила вопрос ребром. «Котельниково более 120 лет. По преданию, город назван в честь своего основателя казака Котельникова. Но почему, когда едешь по трассе, на повороте только обычный указатель с названием города?, – обратилась она к представителям администрации. - Сегодня в городе нет особых исторических...
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|Общество
|13.09.2017 15:05
В институте архитектуры и строительства (ИАиС) Волгоградского государственного технического университета продолжается прием абитуриентов на заочную форму обучения по наиболее востребованным направлениям подготовки. Как сообщили ИА «Высота 102» в приемной комиссии ИАиС ВолгГТУ, по предварительным итогам приемной кампании 2017 года среди желающих получить высшее образование наблюдается повышенный интерес к строительным и техническим специальностям и направлениям подготовки. Так, по сравнению с предыдущими годами набора отмечается значительное увеличение абитуриентов таких направлений, как «Строительство», «Технологические машины и оборудование», «Теплоэнергетика и теплотехника», «Пожарная безопасность». В приемной комиссии института отмечают, что особенным спросом в этом году пользуется заочная форма обучения. Это связывают с высокой...
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|Телеком
|13.09.2017 14:36
«МегаФон» представляет новое позиционирование, призванное наглядно показать трансформацию компании от оператора связи к оператору новых возможностей. Изменения затронут все рекламные коммуникации оператора с клиентами во всех каналах, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании. «В мае этого года «МегаФон» представил новую стратегию, которая основана на нашей новой миссии – «Подключаем Возможности». Наша цель – стать для клиента лучшим выбором, надежным партнером, который предлагает именно то, что нужно и тогда, когда нужно. «МегаФон» начал масштабную трансформацию, в центре которой наш «цифровой» клиент. Уже очень скоро наш бренд станет более открытым, динамичным, надежным. Новая инновационная тарифная линейка «Включайся!, созданная с...
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|Происшествия
|13.09.2017 14:23
Три гектара сухой растительности горит в Красноармейском районе вблизи улицы Лазоревая. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МЧС, сигнал о возгорании поступил около 13 часов. Прибывшие на место в кратчайшие сроки расчеты 6-ой пожарной части ликвидируют отдельные очаги огня. Угрозы жилым домам и объектам инфраструктуры нет. Сотрудники МЧС напоминают, что, несмотря на наступившую осень, в регионе по-прежнему сохраняется чрезвычайная пожароопасность. Действует особый противопожарный режим, введенный губернатором Волгоградской области 3 июля.
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|Экономика
|13.09.2017 14:20
Из восьми компаний, которые стали участниками программы «Жилье для российской семьи», пять не справились со своими обязательствами. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на КСП Волгоградской области, где проверили эффективность использования бюджетных средств для реализации этой программы. Включенные еще в 2014 году в федеральную программу застройщики должны были до 1 июля 2017 года ввести в эксплуатацию 325 тысяч квадратных метров жилья экономкласса. Однако фактически жилье возвели лишь три застройщика – ЗАО «Флагман», ООО «Родниковая долина» и ООО «Среда». По 3 проектам строительство не осуществлялось, из них 2 договора по освоению 3 земельных участков в целях строительства...
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|Происшествия
|13.09.2017 13:54
В лагере "Дубок" Дубовского района найдены двое пропавших детей из райцентра. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, о пропаже 10-летней девочки и 8-летнего мальчика стало известно накануне вечером. Полиции сообщили, что дети из дома ушли еще днем и не вернулись. По тревоге был поднят отдел МВД России по Дубовскому району. В поисках участвовали более 50 сотрудников и кинологов с розыскными собаками. Полицейские осматривали чердаки и подвалы зданий в Дубовке, опрашивали одноклассников и друзей пропавших. Пропавших нашли в летнем оздоровительном лагере, куда они пришли вечером сами. Заигравшись в лесу, дети поняли, что домой до темноты не вернутся и...
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|Общество
|13.09.2017 13:01
Все больше структур привлекается к участию в судебных разбирательствах по делу владельцев участков и домов, построенных в поселке Колхозная Ахтуба, которые, как выяснилось спустя годы, были возведены на особо охраняемых территориях. Как сообщили ИА «Высота 102» владельцы земельных участков, уже состоялось несколько заседаний Среднеахтубинского районного суда Волгоградской области по искам облкомимущества к 15 владельцам земельных участков с требованием изъятия земли из «незаконного владения». Напомним, заседания были отложены до 10 октября. Суд решил привлечь к участию в процессах не только представителей комитета облкомприроды Волгоградской области и природного парка «Волго-Ахтубинская пойма», о чем...
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|Расследования
|13.09.2017 13:01
Оставлен без изменения приговор 27-летнему жителю Урюпинского района по фамилии Куликов, который в январе этого года в станице Михайловской поджог магазин после отказала предоставить ему продукты в долг. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на апелляционное постановление, поджигателю назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы в колонии-поселении. Мужчина пытался оспорить приговор Урюпинского городского суда, который был вынесен ему в июле этого года. По материалам дела, вечером 8 января он зашел в помещение магазина, облил пол и витрины бензином, а затем поджог. В результате пожара выгорела третья часть магазина. Преступление запечатлели камеры видеонаблюдения. После задержания...
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|Спорт
|13.09.2017 12:51
Ориентировочно на конец осени отложено рассмотрение в спортивном арбитражном суде Лозанны объединенного иска легкоатлеток Татьяны Лебедевой, Марии Абакумовой и велогонщицы Екатерины Гниденко, обвиненных в применении анаболического стероида - туринабола, сообщает ИА «Высота 102». Изначально планировалось, что CAS рассмотрит апелляции трех российских спортсменок 6 сентября. Как рассказала сегодня в эксклюзивном интервью ИА «Высота 102» олимпийская чемпионка Татьяна Лебедева, атлетам и их помощникам МОК представил новые документы об апробации методик обнаружения туринабола, которые разработал бывший директор Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. «Нам предстоит изучить материалы до 26...
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|Общество
|13.09.2017 11:30
ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» до конца года освоит 23 миллиона рублей на освещение мероприятий, посвященных празднованию 75-летия начала разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, в открытом конкурсе, проводимом комитетом по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области, победителем признана ВГТРК – телекомпания оказалась единственным участником закупки. Но без других СМИ телекомпании для отработки миллионов не обойтись, так как услуги предусматривают охват не только телеаудитории, но и радиоаудитории, а также читателей газет и пользователей интернета. Так, за 23 миллиона рублей на одном региональном канале должно быть...
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|Расследования
|13.09.2017 11:29
Следственные органы завершили расследование уголовного дела об осквернении символа воинской славы - скульптуры "Родина мать - зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде, сообщили ИА "Высота 102 сегодня в СУ СКР России по региону. Напомним, уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 354.1 УК РФ "Реабилитация нацизма", было возбуждено по следам нашумевшей истории о публикации сторонниками Алексея Навального в социальной сети фотографии скульптуры на Мамаевом кургане с лицом и ладонями, раскрашенными в зеленый цвет. Фото появилось после того, как на Навального в разных регионах нападали с зеленкой. Позднее скандальную публикацию удалили из официального паблика сторонников блогера, был написан пост с извинениями....
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|Расследования
|13.09.2017 10:16
Житель Котовского района предстанет перед судом по обвинению в ложном доносе о совершении тяжкого преступления. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, в июле этого года 59-летний мужчина после ссоры решил отомстить супруге, нанес себе ножом рану в брюшную полость и обвинил в этом ее сына. Мужчина в подробностях описал несуществующее преступление, но сотрудникам полиции удалось выяснить, что мужчина врет. Расследование уголовного дела проводилось СО ОМВД России по Котовскому району. Обвиняемый полностью признал свою вину. Ему грозит лишение свободы на срок до 3 лет.
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13 сентября 16:12
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13 сентября 14:36
13 сентября 14:20
13 сентября 13:14
Председатель спорткомитета опроверг слухи об отставке главного тренера ФК "Ротор-Волгоград" 10
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Спорт
13 сентября 13:14
Председатель спорткомитета опроверг слухи об отставке главного тренера ФК "Ротор-Волгоград" 10
10 сентября 19:46
10 сентября 14:03
9 сентября 13:42
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