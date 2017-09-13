В Волгоградской области осудили поджигателя магазина









Оставлен без изменения приговор 27-летнему жителю Урюпинского района по фамилии Куликов, который в январе этого года в станице Михайловской поджог магазин после отказала предоставить ему продукты в долг. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на апелляционное постановление, поджигателю назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы в колонии-поселении. Мужчина пытался оспорить приговор Урюпинского городского суда, который был вынесен ему в июле этого года. По материалам дела, вечером 8 января он зашел в помещение магазина, облил пол и витрины бензином, а затем поджог. В результате пожара выгорела третья часть магазина. Преступление запечатлели камеры видеонаблюдения. После задержания поджигатель пояснил, что продавцы в очередной раз отказались дать ему продукты в долг, и он решил отомстить. Однако на суде свою вину он уже не признавал. В жалобе он назвал приговор необоснованным и незаконным, просил его отменить и направить дело на новое рассмотрение. Суд ему в этом отказал.



