







Ориентировочно на конец осени отложено рассмотрение в спортивном арбитражном суде Лозанны объединенного иска легкоатлеток Татьяны Лебедевой, Марии Абакумовой и велогонщицы Екатерины Гниденко, обвиненных в применении анаболического стероида - туринабола, сообщает ИА «Высота 102». Изначально планировалось, что CAS рассмотрит апелляции трех российских спортсменок 6 сентября. Как рассказала сегодня в эксклюзивном интервью ИА «Высота 102» олимпийская чемпионка Татьяна Лебедева, атлетам и их помощникам МОК представил новые документы об апробации методик обнаружения туринабола, которые разработал бывший директор Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. «Нам предстоит изучить материалы до 26 сентября, затем будет назначено новое слушание, но произойдет это не раньше конца октября, а может быть и позже», - отметила Татьяна Лебедева. Ранее сообщалось, что адвокаты спортсменок намерены доказать, что метод Родченкова научно не обоснован и признан МОК без достаточных на то оснований. О том, что Международный олимпийский комитет лишил Татьяну Лебедеву двух серебряных медалей Олимпийских игр 2008 года в Пекине, стало известно в январе 2017 года. После перепроверки допинг-проб восьмилетней давности в них было обнаружено запрещенное вещество. Олимпийская чемпионка 2004 года, завершившая спортивную карьеру в 2013 году, сразу заявила, что намерена доказать свою невиновность. Намерение бороться за свое честное имя и продолжить судебные разбирательства Татьяна Лебедева подтвердила ИА «Высота 102» и сегодня. Также именитая спортсменка поделилась семейной новостью. Сегодня у Татьяны и ее супруга Николая фарфоровая свадьба – 20 лет совместной жизни. Этот день сенатор Татьяна Лебедева проводит за выполнением служебных обязанностей в Совете Федерации, где представляет Волгоградскую область.



