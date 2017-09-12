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Спорт
 13.09.2017 12:51

Рассмотрение в CAS апелляции по допинговому делу Татьяны Лебедевой отложено



Ориентировочно на конец осени отложено рассмотрение в спортивном арбитражном суде Лозанны объединенного иска легкоатлеток Татьяны Лебедевой, Марии Абакумовой и велогонщицы Екатерины Гниденко, обвиненных в применении анаболического стероида - туринабола, сообщает ИА «Высота 102». Изначально планировалось, что CAS рассмотрит апелляции трех российских спортсменок 6 сентября. Как рассказала сегодня в эксклюзивном интервью ИА «Высота 102» олимпийская чемпионка Татьяна Лебедева, атлетам и их помощникам МОК представил новые документы об апробации методик обнаружения туринабола, которые разработал бывший директор Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. «Нам предстоит изучить материалы до 26 сентября, затем будет назначено новое слушание, но произойдет это не раньше конца октября, а может быть и позже», - отметила Татьяна Лебедева. Ранее сообщалось, что адвокаты спортсменок намерены доказать, что метод Родченкова научно не обоснован и признан МОК без достаточных на то оснований. О том, что Международный олимпийский комитет лишил Татьяну Лебедеву двух серебряных медалей Олимпийских игр 2008 года в Пекине, стало известно в январе 2017 года. После перепроверки допинг-проб восьмилетней давности в них было обнаружено запрещенное вещество. Олимпийская чемпионка 2004 года, завершившая спортивную карьеру в 2013 году, сразу заявила, что намерена доказать свою невиновность. Намерение бороться за свое честное имя и продолжить судебные разбирательства Татьяна Лебедева подтвердила ИА «Высота 102» и сегодня. Также именитая спортсменка поделилась семейной новостью. Сегодня у Татьяны и ее супруга Николая фарфоровая свадьба – 20 лет совместной жизни. Этот день сенатор Татьяна Лебедева проводит за выполнением служебных обязанностей в Совете Федерации, где представляет Волгоградскую область.

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Смотрите в программе: чиновники комитета по управлению госимуществом не комментируют ситуацию, связанную с подачей исков ведомством в отношении жителей поселка...

Победителем первого официального чемпионата России по мотокросс-фристайлу, который прошел  в Волгограде, стал Алексей Колесников из Московской области, сообщает...

Общество 13.09.2017 13:01

К судебным процессам по отъему земли у жителей Волгоградской области привлекают новых чиновников Все больше структур привлекается к участию в судебных разбирательствах по делу владельцев участков и домов, построенных в поселке Колхозная Ахтуба, которые, как выяснилось спустя годы, были возведены на особо охраняемых территориях. Как сообщили ИА «Высота 102» владельцы земельных участков, уже состоялось несколько заседаний Среднеахтубинского районного суда Волгоградской области по искам облкомимущества к 15 владельцам земельных участков с требованием изъятия земли из «незаконного владения». Напомним, заседания были отложены до 10 октября. Суд решил привлечь к участию в процессах не только представителей комитета облкомприроды Волгоградской области и природного парка «Волго-Ахтубинская пойма», о чем...
Прочитана: 264 раз
Расследования 13.09.2017 13:01

В Волгоградской области поджигателя магазина отправили в колонию-поселение на 2,5 года Оставлен без изменения приговор 27-летнему жителю Урюпинского района по фамилии Куликов, который в январе этого года поджог магазин после отказала предоставить ему продукты в долг. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на апелляционное постановление, поджигателю назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы в колонии-поселении. Мужчина пытался оспорить приговор Урюпинского городского суда, который был вынесен ему в июле этого года. По материалам дела, вечером 8 января он зашел в помещение магазина, облил пол и витрины бензином, а затем поджог. В результате пожара выгорела третья часть магазина. Преступление запечатлели камеры видеонаблюдения. После задержания поджигатель пояснил, что...
Прочитана: 104 раз
Общество 13.09.2017 11:30

ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» до конца года освоит 23 миллиона рублей на освещение мероприятий, посвященных празднованию 75-летия начала разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, в открытом конкурсе, проводимом комитетом по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области, победителем признана ВГТРК – телекомпания оказалась единственным участником закупки. Но без других СМИ телекомпании для отработки миллионов не обойтись, так как услуги предусматривают охват не только телеаудитории, но и радиоаудитории, а также читателей газет и пользователей интернета. Так, за 23 миллиона рублей на одном региональном канале должно быть...
Прочитана: 1440 раз
Расследования 13.09.2017 11:29

Следственные органы завершили расследование уголовного дела об осквернении символа воинской славы - скульптуры "Родина мать - зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде, сообщили ИА "Высота 102 сегодня в СУ СКР России по региону. Напомним, уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 354.1 УК РФ "Реабилитация нацизма", было возбуждено по следам нашумевшей истории о публикации сторонниками Алексея Навального в социальной сети фотографии скульптуры на Мамаевом кургане с лицом и ладонями, раскрашенными в зеленый цвет. Фото появилось после того, как на Навального в разных регионах нападали с зеленкой. Позднее скандальную публикацию удалили из официального паблика сторонников блогера, был написан пост с извинениями....
Прочитана: 2471 раз
Расследования 13.09.2017 10:16

Житель Котовского района предстанет перед судом по обвинению в ложном доносе о совершении тяжкого преступления. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, в июле этого года 59-летний мужчина после ссоры решил отомстить супруге, нанес себе ножом рану в брюшную полость и обвинил  в этом ее сына. Мужчина в подробностях описал несуществующее преступление, но сотрудникам полиции удалось выяснить, что мужчина врет. Расследование уголовного дела проводилось СО ОМВД России по Котовскому району. Обвиняемый полностью признал свою вину. Ему грозит лишение свободы на срок до 3 лет.
Прочитана: 1466 раз
Происшествия 13.09.2017 10:04

Похищенную награду - нагрудный знак «Почетный строитель РСФСР» и удостоверение «Заслуженного строителя России» - вернули полицейские волгоградскому пенсионеру Геннадию Стрепетову. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, госнаграду обманом выманили у волгоградца еще в конце августа. Тогда мошенник пришел к пенсионеру под видом журналиста. Аферист попросил знак и удостоверение на время проведения некой музейной экспозиции. Когда награда не вернулась к владельцу в назначенный срок, он обратился в полицию. Правоохранители быстро вышли на след 51-летнего, неоднократно судимого за кражи и мошенничество жителя Центрального района. Похищенное он уже успел продать нумизматам. Полицейским удалось установить личность покупателя. Госнаграду и удостоверение волгоградцу...
Прочитана: 1318 раз
Экономика 13.09.2017 09:33

Региональные власти установили объем средств, которые фонд капремонта Волгоградской области вправе потратить на финансирование мероприятий по ремонту домов в 2017 году. Это, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление губернатора, 2 миллиарда 954 миллиона 600 тысяч рублей. Кроме того, другим постановлением главы региона утвержден порядок определения прогнозируемого объема поступлений взносов на капремонт и остатка средств, не использованных регоператором по назначению. Теперь денежные потоки, которые стекаются в фонд капремонта, будут строго регламентироваться, в том числе – и на выполнение мероприятий по организации капремонта. Напомним, ранее фонд капремонта неоднократно подвергали критике за то, что в унитарной коммерческой организации расходовали средств на...
Прочитана: 1476 раз
Происшествия 13.09.2017 09:02

Ночью в   Камышине из-за пожара в девятиэтажном жилом доме пришлось эвакуировать порядка 30 человек, об этом сообщили ИА “Высота 102” в  региональном главке МЧС. Пожар вспыхнул в квартире одного из домов на улице Некрасова  в  половине одиннадцатого вечера. На улицу выбежали жильцы  целого подъезда. Как оказалось  в двухкомнатной квартире горели вещи. Хоть площадь пожара была всего 1,5 квадратных метра, но тем не менее от огня пострадал 54-летний мужчина. Огонь, по версии пожарных,  вспыхнул из-за непотушенного окурка.  
Прочитана: 1246 раз
Здравоохранение 13.09.2017 08:35

Из Еланской районной больницы Волгоградской области в городскую клиническую больницу №25 Волгограда  на вертолете санавиации доставлен ребенок в тяжелом состоянии. Как стало известно ИА «Высота 102» из экстренных служб региона, малыш получил ожоги четверти тела от кипятка. Обстоятельства получения ожогов выясняются. 
Прочитана: 1591 раз
Общество 13.09.2017 07:10

В Волжском единственная женщина проекта «Дворовый тренер» обучает футболу Самые интересные и разноплановые спортивные занятия в рамках проекта города Волжского «Дворовый тренер» проводит единственная женщина проекта Ирина Куницына. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волжского, Ирина Куницына – любимый спортивный наставник детворы из дома №75 по улице Мира и близлежащих дворов. По этому адресу установлена многофункциональная спортивная площадка фонда Елены Исинбаевой. На отлично оборудованной площадке всегда занимается много ребят разного возраста. Тренировки начинаются с динамичной разминки: упражнения на скакалке, спортивные задания на различные группы мышц. Затем дворовый тренер проводит обучение элементам игры в баскетбол и по другим видам спорта. Особенностью занятий Ирины Куницыной стали регулярные тренировки...
Прочитана: 1087 раз
Происшествия 12.09.2017 20:47

Следственные органы по горячим следам раскрыли убийство фермера, совершенное в Светлоярском районе. Как сообщил сегодня ИА «Высота 102» старший следователь районного СО СУ СКР по Волгоградской области Артем Селезнев, труп мужчины со связанными ногами и руками, множественными травмами головы был обнаружен 7 сентября в поле. По факту убийства было возбуждено уголовное дело. Следователи выяснили, что убитый является крупным землевладельцем 1975 года рождения. Подозреваемого в совершении преступления удалось установить и задержать в этот же день. Им оказался наемный рабочий из Узбекистана 1994 года рождения. Мужчина рассказал следователям, что хозяин полей был постоянно недоволен работой, унижал и оскорблял работников, что якобы и...
Прочитана: 11836 раз
Общество 12.09.2017 20:30

Оставшиеся без домов после пожаров жители Волгоградской области получат жилищные сертификаты Более двух десятков семей в Волгоградской области, лишившиеся единственного жилья в результате недавних природных пожаров, получат жилищные сертификаты. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации региона, сертификаты уже поступили в Волгоградскую область из Москвы и, как ожидается, уже завтра их вручат погорельцам. Известно, что помощь оказывается за счет средств федерального бюджета из расчета 31100 рублей за один квадратный метр утраченной жилплощади. Оставшиеся без домов жители смогут либо обратиться за предоставлением жилья по сертификату, либо купить жилье самостоятельно.  Напомним, в конце августа на территории области в 21 из 38 муниципальных образований, где проживает порядка 600 тыс человек,...
Прочитана: 2472 раз
Общество 12.09.2017 20:27

В Центральном районе Волгограда фонтанирующая вода заливает улицы и тротуары Четвертую неделю, днем и ночью, в Центральном районе Волгограда по улицам идет непрерывный поток воды. Как сообщили читатели ИА «Высота 102», она хлещет из колодца, который находится у дома №38 по улице Рокоссовского, а людям – не пройти и не проехать. Приходится проявлять чудеса изобретательности, чтобы не промочить ноги. А лучше всего, говорят они, надевать резиновые сапоги.  Поток распространяется по нескольким кварталам: улицам Рокоссовского, Невская, Новороссийская. По...
Прочитана: 5802 раз
Общество 12.09.2017 20:27

Волгоградцам рассказали о воде, которая не должна бежать впустую Волгоградские «Концессии» наградили участников Всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе ярче», который прошел на набережной во время празднования Дня города. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, «Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения» с помощью яркого трехметрового баннера и наглядного экспоната – умывальника, из которого капает вода, – рассказали волгоградцам о необходимости экономии коммунальных ресурсов – холодной и горячей воды. Особый интерес у горожан вызвали факты о потреблении воды: горожанин тратит 92 000 литров воды в год, из них выпивает всего 730.  В ходе фестиваля все желающие могли принять участие в фотоконкурсе с необычными, но в то же время полезными призами....
Прочитана: 1515 раз
Аналитика 12.09.2017 20:01

Смотрите сегодня в программе: на федеральный уровень выходит скандальная история с попыткой комитета по управлению госимуществом Волгоградской области лишить земли и домов десятки жителей Колхозной Ахтубы. Внимание явке: в преддверии мартовских выборов президента страны избирком Волгоградской области усилит «информационно – разъяснительную работу» с избирателями. Пост сдал, пост принял: заявление о сдаче мандата депутат Волгоградской областной думы написал после того, как убедился, что сын победил на выборах. Двусторонние командно-штабные учения на полигоне «Прудбой»: военнослужащие мотострелкового соединения, дислоцированного в Волгоградской области, выполняют задачи. День памяти святого благоверного великого князя Александра Невского: божественная литургия впервые совершена в строящемся в...
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