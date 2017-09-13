В Волгоградской области федеральную программу строительства жилья завалили пять компаний





Из восьми компаний, которые стали участниками программы «Жилье для российской семьи», пять не справились со своими обязательствами. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на КСП Волгоградской области, где проверили эффективность использования бюджетных средств для реализации этой программы. Включенные еще в 2014 году в федеральную программу застройщики должны были до 1 июля 2017 года ввести в эксплуатацию 325 тысяч квадратных метров жилья экономкласса. Однако фактически жилье возвели лишь три застройщика – ЗАО «Флагман», ООО «Родниковая долина» и ООО «Среда». По 3 проектам строительство не осуществлялось, из них 2 договора по освоению 3 земельных участков в целях строительства жилья экономкласса в Тракторозаводском районе, предоставленных в аренду, находятся в стадии расторжения. Среди компаний-застройщиков, которые провалили план по вводу жилья – ООО «Стройсервис», «Пересвет-регион-Дон», ООО «Волгоградская проектно строительная компания», простое товарищество в составе ООО СК «Зенит» и ООО СМУ-15. Самая серьезная ситуация – с ООО «Орион», прогремевшим в деле обманутых дольщиков и так и не построившим жилой комплекс «Европейский». Компании грозит банкротство, а ее руководитель уже стал фигурантом уголовного дела.



