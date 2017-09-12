ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» до конца года освоит 23 миллиона рублей на освещение мероприятий, посвященных празднованию 75-летия начала разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, в открытом конкурсе, проводимом комитетом по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области, победителем признана ВГТРК – телекомпания оказалась единственным участником закупки. Но без других СМИ телекомпании для отработки миллионов не обойтись, так как услуги предусматривают охват не только телеаудитории, но и радиоаудитории, а также читателей газет и пользователей интернета. Так, за 23 миллиона рублей на одном региональном канале должно быть подготовлено 375 минут материалов, включая документальные фильмы и повторы, на двух каналах – 798 минут, почти 2,7 тысячи минут – в рамках радиопроектов, а также 360 минут прямой трансляции основных праздничных торжеств. Также ВГТРК закажет материалы патриотической тематики на пяти интернет-сайтах и в трех периодических печатных изданиях. Темы, которые будут отрабатывать волгоградские СМИ, традиционны: это освещение встреч, конференций, мероприятий, посвященных юбилейной дате в Сталинградской битве, воспоминания ветеранов, судьбы героев, состояние памятников войны, а также освещение дискуссий, связанных с сохранением правды и памяти об истории великого сражения.



