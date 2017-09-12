Фонду капремонта Волгоградской области разрешили потратить почти 3 миллиарда рублей

Региональные власти установили объем средств, которые фонд капремонта Волгоградской области вправе потратить на финансирование мероприятий по ремонту домов в 2017 году. Это, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление губернатора, 2 миллиарда 954 миллиона 600 тысяч рублей. Кроме того, другим постановлением главы региона утвержден порядок определения прогнозируемого объема поступлений взносов на капремонт и остатка средств, не использованных регоператором по назначению. Теперь денежные потоки, которые стекаются в фонд капремонта, будут строго регламентироваться, в том числе – и на выполнение мероприятий по организации капремонта. Напомним, ранее фонд капремонта неоднократно подвергали критике за то, что в унитарной коммерческой организации расходовали средств на ремонт домов гораздо меньше, чем собирали.

Справка. По последним данным, с октября 2014 года жителям Волгоградской области было начислено взносов в размере около 5 миллиардов рублей, оплачено ими – около 4 миллиардов.



