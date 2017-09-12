В Волгоградской области убили крупного землевладельца

Следственные органы по горячим следам раскрыли убийство фермера, совершенное в Светлоярском районе. Как сообщил сегодня ИА «Высота 102» старший следователь районного СО СУ СКР по Волгоградской области Артем Селезнев, труп мужчины со связанными ногами и руками, множественными травмами головы был обнаружен 7 сентября в поле. По факту убийства было возбуждено уголовное дело. Следователи выяснили, что убитый является крупным землевладельцем 1975 года рождения. Подозреваемого в совершении преступления удалось установить и задержать в этот же день. Им оказался наемный рабочий из Узбекистана 1994 года рождения. Мужчина рассказал следователям, что хозяин полей был постоянно недоволен работой, унижал и оскорблял работников, что якобы и толкнуло его на преступление. В ходе очередного «нравоучения» он не удержался и избил фермера палкой, а затем еще живого связал и выбросил в поле. Сбежать из хозяйства он решил вместе с братом, но для этого им понадобились паспорта, которые хранились у землевладельца. Они решили обыскать машину избитого фермера, где обнаружили 200 тысяч рублей, которые решили похитить. Подозреваемого в убийстве взяли под стражу, а вот его брат пытался скрыться и сегодня был пойман при попытке пересечь российско-казахстанскую границу. Следствие будет также ходатайствовать о его аресте.



