









Смотрите сегодня в программе: на федеральный уровень выходит скандальная история с попыткой комитета по управлению госимуществом Волгоградской области лишить земли и домов десятки жителей Колхозной Ахтубы. Внимание явке: в преддверии мартовских выборов президента страны избирком Волгоградской области усилит «информационно – разъяснительную работу» с избирателями. Пост сдал, пост принял: заявление о сдаче мандата депутат Волгоградской областной думы написал после того, как убедился, что сын победил на выборах. Двусторонние командно-штабные учения на полигоне «Прудбой»: военнослужащие мотострелкового соединения, дислоцированного в Волгоградской области, выполняют задачи. День памяти святого благоверного великого князя Александра Невского: божественная литургия впервые совершена в строящемся в центре Волгограда Александро - Невском соборе.

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