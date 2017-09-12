|Общество
|13.09.2017 07:10
В Волжском единственная женщина проекта «Дворовый тренер» обучает футболу
Самые интересные и разноплановые спортивные занятия в рамках проекта города Волжского «Дворовый тренер» проводит единственная женщина проекта Ирина Куницына. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волжского, Ирина Куницына – любимый спортивный наставник детворы из дома №75 по улице Мира и близлежащих дворов. По этому адресу установлена многофункциональная спортивная площадка фонда Елены Исинбаевой. На отлично оборудованной площадке всегда занимается много ребят разного возраста. Тренировки начинаются с динамичной разминки: упражнения на скакалке, спортивные задания на различные группы мышц. Затем дворовый тренер проводит обучение элементам игры в баскетбол и по другим видам спорта. Особенностью занятий Ирины Куницыной стали регулярные тренировки по футболу.
Ребята обучаются этому виду спорта в разных возрастных группах. Весной на площадке стартовал междворовый турнир по футболу. Воспитанники Ирины неоднократно становились победителями этих соревнований. Ребята надеются стать лидерами по итогам футбольного турнира. Кроме этого, Ирина Куницына – организатор междворовых соревнований по Веселым стартам.
На площадке у этого дворового тренера занимаются одновременно от 15 до 30 человек. Постоянными активными участниками занятий являются более 50 человек. В их спортивных сертификатах большое количество отметок о посещениях тренировок, эти юные волжане рассчитывают на победу в городском конкурсе на самого активного спортсмена проекта «Дворовый тренер».
Ирина Куницына родилась в Краснодарском крае в городе Дивноморске, в 1988 году окончила Московский педагогический институт им. Крупской. После этого работала в столичной школе учителем физической культуры. Вышла замуж и уехала вместе с военным мужем в Казахстан, где продолжила трудовую деятельность по специальности. В сентябре 2016 года семья Куницыных переехала в Волжский, а уже в феврале 2017 года Ирина получила приглашение участвовать в проекте «Дворовый тренер». А с этого учебного года Ирина Куницына стала работать учителем физической культуры в школе № 28 города Волжского, совмещая уроки с занятиями на дворовой площадке по улице Мира, 75.
Дворовые тренеры работают в Волжском также на площадках по адресам: ул. 87 Гвардейская, 87; ул. Набережная, 53: ул. Карбышева, 35б; ул. Дружбы, 33в.
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Победителем первого официального чемпионата России по мотокросс-фристайлу, который прошел в Волгограде, стал Алексей Колесников из Московской области, сообщает...
|Происшествия
|13.09.2017 09:02
Ночью в Камышине из-за пожара в девятиэтажном жилом доме пришлось эвакуировать порядка 30 человек, об этом сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС. Пожар вспыхнул в квартире одного из домов на улице Некрасова в половине одиннадцатого вечера. На улицу выбежали жильцы целого подъезда. Как оказалось в двухкомнатной горели вещи. Хоть площадь пожара была всего 1,5 квадратных метра, но тем не менее от огня пострадал 54-летний мужчина. Огонь, по версии пожарных, вспыхнул из-за непотушенного окурка.
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|Здравоохранение
|13.09.2017 08:35
Из Еланской районной больницы Волгоградской области в городскую клиническую больницу №25 Волгограда на вертолете санавиации доставлен ребенок в тяжелом состоянии. Как стало известно ИА «Высота 102» из экстренных служб регион, малыш получил ожоги четверти тела от кипятка. Обстоятельства получения ожогов выясняются.
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|Происшествия
|12.09.2017 20:47
Следственные органы по горячим следам раскрыли убийство фермера, совершенное в Светлоярском районе. Как сообщил сегодня ИА «Высота 102» старший следователь районного СО СУ СКР по Волгоградской области Артем Селезнев, труп мужчины со связанными ногами и руками, множественными травмами головы был обнаружен 7 сентября в поле. По факту убийства было возбуждено уголовное дело. Следователи выяснили, что убитый является крупным землевладельцем 1975 года рождения. Подозреваемого в совершении преступления удалось установить и задержать в этот же день. Им оказался наемный рабочий из Узбекистана 1994 года рождения. Мужчина рассказал следователям, что хозяин полей был постоянно недоволен работой, унижал и оскорблял работников, что якобы и...
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|Общество
|12.09.2017 20:30
Более двух десятков семей в Волгоградской области, лишившиеся единственного жилья в результате недавних природных пожаров, получат жилищные сертификаты. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации региона, сертификаты уже поступили в Волгоградскую область из Москвы и, как ожидается, уже завтра их вручат погорельцам. Известно, что помощь оказывается за счет средств федерального бюджета из расчета 31100 рублей за один квадратный метр утраченной жилплощади. Оставшиеся без домов жители смогут либо обратиться за предоставлением жилья по сертификату, либо купить жилье самостоятельно. Напомним, в конце августа на территории области в 21 из 38 муниципальных образований, где проживает порядка 600 тыс человек,...
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|Общество
|12.09.2017 20:27
Четвертую неделю, днем и ночью, в Центральном районе Волгограда по улицам идет непрерывный поток воды. Как сообщили читатели ИА «Высота 102», она хлещет из колодца, который находится у дома №38 по улице Рокоссовского, а людям – не пройти и не проехать. Приходится проявлять чудеса изобретательности, чтобы не промочить ноги. А лучше всего, говорят они, надевать резиновые сапоги. Поток распространяется по нескольким кварталам: улицам Рокоссовского, Невская, Новороссийская. По словам жителей, хозяина этого...
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|Общество
|12.09.2017 20:27
Волгоградские «Концессии» наградили участников Всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе ярче», который прошел на набережной во время празднования Дня города. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, «Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения» с помощью яркого трехметрового баннера и наглядного экспоната – умывальника, из которого капает вода, – рассказали волгоградцам о необходимости экономии коммунальных ресурсов – холодной и горячей воды. Особый интерес у горожан вызвали факты о потреблении воды: горожанин тратит 92 000 литров воды в год, из них выпивает всего 730. В ходе фестиваля все желающие могли принять участие в фотоконкурсе с необычными, но в то же время полезными призами....
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|Аналитика
|12.09.2017 20:01
«Высота 102 ТВ»: Скандал с комитетом госимущества Волгоградской области выходит на федеральный уровень
Смотрите сегодня в программе: на федеральный уровень выходит скандальная история с попыткой комитета по управлению госимуществом Волгоградской области лишить земли и домов десятки жителей Колхозной Ахтубы. Внимание явке: в преддверии мартовских выборов президента страны избирком Волгоградской области усилит «информационно – разъяснительную работу» с избирателями. Пост сдал, пост принял: заявление о сдаче мандата депутат Волгоградской областной думы написал после того, как убедился, что сын победил на выборах. Двусторонние командно-штабные учения на полигоне «Прудбой»: военнослужащие мотострелкового соединения, дислоцированного в Волгоградской области, выполняют задачи. День памяти святого благоверного великого князя Александра Невского: божественная литургия впервые совершена в строящемся в...
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|Расследования
|12.09.2017 18:14
Главный фигурант уголовного дела о реабилитации нацизма Алексей Волков, который по решению суда до 3 октября должен находиться под домашним арестом в Санкт-Петербурге, на днях был замечен в одном из волгоградских баров, сообщает ИА "Высота 102". На любительском фото и видео, которые прислал в редакцию читатель информагентства, действительно можно разглядеть молодого человека, похожего на Алексея Волкова в интерьере одного из пивных заведений города. Видно, что помещенный под домашний арест руководитель штаба Навального в Волгограде спокойно отдыхает в компании, совершенно не опасаясь, что его узнают и, как минимум, поинтересуются, почему он не под арестом в Санкт-Петербурге. ...
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|Происшествия
|12.09.2017 17:41
Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главного бухгалтера комитета по строительству администрации Волгограда по факту мошенничества в крупном размере, совершенного с использованием служебного положения. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, финансовые махинации на сумму более полумиллиона рублей были вскрыты в ходе проверки, проведенной прокуратурой Волгограда и городской контрольно-счетной палатой. Установлено, что указанное должностное лицо, выполняя функции главного бухгалтера, в период с января 2014 года по июль 2016 года производило начисление заработной платы работникам комитета, в том числе себе. Однако при формировании реестров на выплату денежных средств чиновница вносила заведомо недостоверные сведения о завышенных суммах, подлежащих...
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|Астрахань
|12.09.2017 17:24
Необычной свадебной фотосессией на озере Баскунчак в Астраханской области заинтересовалась природоохранная прокуратура. Как сообщает ИА «Астрахань 24», на снимках видно, что астраханский водоем имеет непривычный фиолетовый цвет. Позже стало известно, что воду окрасили пищевым красителем, чтобы сделать эффектные свадебные снимки. Природоохранная прокуратура начала проверку по данному факту, сообщает ТАСС. «Для организации проверки по факту окрашивания озера Баскунчак нами было направлено обращение в управление Росприроднадзора. Проверка будет проведена под нашим контролем. Озеро не входит в заповедную зону, но находится рядом с ней», – уточнили в ведомстве. Если будут...
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|Экология
|12.09.2017 16:21
Угроза Соленому пруду в Кировском районе Волгограда исходит от неизвестных лиц, которые уже в течение месяца ведут отгрузку грунта практически в воду, сообщает ИА «Высота 102». Факт «наступления» на водоем обеспокоил местных жителей – они подняли тревогу и разместили фотографии в социальных сетях. Люди утверждают, что в пруду кипит жизнь - в нем водится рыба и черепахи. ...
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|Общество
|12.09.2017 16:03
До 15 сентября в Волгоградской области будет работать рабочая группа государственной корпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ, которая проверит, как в регионе реализуется программа переселения граждан из аварийного жилья. Как сообщает ИА «Высота 102», эксперты Фонда побывают в Волгограде, в Волжском, в Краснослободске, в Калаче-на-Дону, где для переселенцев или приобретали готовые квартиры, или строили дома. Специалисты фонда намерены провести мониторинг предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда, а также контроль за устранением недостатков качества многоквартирных домов, включенных в реестр обращений по вопросам качества жилых помещений, предназначенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках региональных адресных программ. В случае...
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|Культура
|12.09.2017 15:37
В ГБУК «Волгоградский государственный Новый экспериментальный театр» отозвали иск к КСП Волгоградской области о защите авторских отчислений худруку Отару Джангишерашвили. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы, арбитражный суд Волгоградской области сегодня завершил производство по данному делу. Напомним, в НЭТе ранее требовали признания недействительным предписание КСП Волгоградской области о приостановлении действия двух лицензионных договоров, по которым худрук театра получал миллионные выплаты. В качестве третьего лица к рассмотрению дела был привлечен и Отар Джангишерашвили. Между тем, несмотря на отказ от одного иска к КСП, в производстве арбитражного суда Волгоградской области находится другой, в котором представители...
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|Выборы
|12.09.2017 14:42
Отсутствием сенсаций, а именно – нарушений на прошедших в Волгоградской области выборах – «огорчили» сегодня журналистов на заседании совета Общественной палаты региона, где обсуждались итоги работы общественной наблюдательной комиссии в единый день голосования. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», в облизбирком перед голосованием поступили лишь несколько жалоб. По словам председателя ИКВО Виктора Черячукина, одна из них касалась якобы нарушения порядка агитации в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Жителю района показалось, что один из кандидатов раньше времени начал распространять листовки. Однако выяснилось, что сроки начала агитации были не нарушены. Другую жалобу, к слову, на публикацию ИА «Высота 102», подал один...
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|Расследования
|12.09.2017 13:54
К 1,5 годам лишения свободы в колонии общего режима приговорена бывший директор МОУ "Средняя школа №15 Советского района г.Волгограда" Светлана Геловцева. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора региона Ольга Токарева, Советский районный суд признал Геловцеву виновной в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения в особо крупном размере. Экс-директора школы взяли под стражу сразу после оглашения приговора. Следствием и судом установлено, что с декабря 2011 по ноябрь 2016 гг., используя свое служебное положение, она сообщала подчиненным сотрудникам, что им будут начисляться дополнительные денежные средства из фонда стимулирующих и компенсационных выплат, которые после получения необходимо передать ей для дальнейшего использования...
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