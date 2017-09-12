



Самые интересные и разноплановые спортивные занятия в рамках проекта города Волжского «Дворовый тренер» проводит единственная женщина проекта Ирина Куницына. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волжского, Ирина Куницына – любимый спортивный наставник детворы из дома №75 по улице Мира и близлежащих дворов. По этому адресу установлена многофункциональная спортивная площадка фонда Елены Исинбаевой. На отлично оборудованной площадке всегда занимается много ребят разного возраста. Тренировки начинаются с динамичной разминки: упражнения на скакалке, спортивные задания на различные группы мышц. Затем дворовый тренер проводит обучение элементам игры в баскетбол и по другим видам спорта. Особенностью занятий Ирины Куницыной стали регулярные тренировки по футболу.





Ребята обучаются этому виду спорта в разных возрастных группах. Весной на площадке стартовал междворовый турнир по футболу. Воспитанники Ирины неоднократно становились победителями этих соревнований. Ребята надеются стать лидерами по итогам футбольного турнира. Кроме этого, Ирина Куницына – организатор междворовых соревнований по Веселым стартам.

На площадке у этого дворового тренера занимаются одновременно от 15 до 30 человек. Постоянными активными участниками занятий являются более 50 человек. В их спортивных сертификатах большое количество отметок о посещениях тренировок, эти юные волжане рассчитывают на победу в городском конкурсе на самого активного спортсмена проекта «Дворовый тренер».

Ирина Куницына родилась в Краснодарском крае в городе Дивноморске, в 1988 году окончила Московский педагогический институт им. Крупской. После этого работала в столичной школе учителем физической культуры. Вышла замуж и уехала вместе с военным мужем в Казахстан, где продолжила трудовую деятельность по специальности. В сентябре 2016 года семья Куницыных переехала в Волжский, а уже в феврале 2017 года Ирина получила приглашение участвовать в проекте «Дворовый тренер». А с этого учебного года Ирина Куницына стала работать учителем физической культуры в школе № 28 города Волжского, совмещая уроки с занятиями на дворовой площадке по улице Мира, 75.

Дворовые тренеры работают в Волжском также на площадках по адресам: ул. 87 Гвардейская, 87; ул. Набережная, 53: ул. Карбышева, 35б; ул. Дружбы, 33в.