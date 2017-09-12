Волгоградцам рассказали о воде, которая не должна бежать впустую





Волгоградские «Концессии» наградили участников Всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе ярче», который прошел на набережной во время празднования Дня города. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, «Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения» с помощью яркого трехметрового баннера и наглядного экспоната – умывальника, из которого капает вода, – рассказали волгоградцам о необходимости экономии коммунальных ресурсов – холодной и горячей воды. Особый интерес у горожан вызвали факты о потреблении воды: горожанин тратит 92 000 литров воды в год, из них выпивает всего 730.

В ходе фестиваля все желающие могли принять участие в фотоконкурсе с необычными, но в то же время полезными призами. Для этого нужно было выложить в социальные сети фото на фоне баннера, рассказывающего об экономии воды с хэштегами #вместеярче и #путьводы. Победителями конкурса признаны авторы фото, набравшие наибольшее количество лайков: Валерия Ушакова, Денис Боженков и Светлана Иванова. В подарок они получили светодиодные насадки на кран: яркий свет бегущей воды напомнит о том, что она не должна бежать впустую.

Бережное отношение к коммунальным ресурсам, снижение затрат на их использование являются приоритетными направлениями работы, реализуемыми в рамках инвестиционных программ «Концессий водоснабжения» и «Концессий теплоснабжения», - отметили в компании.



