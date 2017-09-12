|Общество
|12.09.2017 20:27
Волгоградцам рассказали о воде, которая не должна бежать впустую
Волгоградские «Концессии» наградили участников Всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе ярче», который прошел на набережной во время празднования Дня города. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, «Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения» с помощью яркого трехметрового баннера и наглядного экспоната – умывальника, из которого капает вода, – рассказали волгоградцам о необходимости экономии коммунальных ресурсов – холодной и горячей воды. Особый интерес у горожан вызвали факты о потреблении воды: горожанин тратит 92 000 литров воды в год, из них выпивает всего 730.
В ходе фестиваля все желающие могли принять участие в фотоконкурсе с необычными, но в то же время полезными призами. Для этого нужно было выложить в социальные сети фото на фоне баннера, рассказывающего об экономии воды с хэштегами #вместеярче и #путьводы. Победителями конкурса признаны авторы фото, набравшие наибольшее количество лайков: Валерия Ушакова, Денис Боженков и Светлана Иванова. В подарок они получили светодиодные насадки на кран: яркий свет бегущей воды напомнит о том, что она не должна бежать впустую.
Бережное отношение к коммунальным ресурсам, снижение затрат на их использование являются приоритетными направлениями работы, реализуемыми в рамках инвестиционных программ «Концессий водоснабжения» и «Концессий теплоснабжения», - отметили в компании.
Волгограду — 428 лет
"Взгляд с Высоты": Глава комитета госимущества Волгоградской области избегает комментариев громкой истории с отъемом земли в Волго-Ахтубинской пойме
Участники чемпионата России по мотокросс-фристайлу «зажгли» в Волгограде
Насыщенная культурная и развлекательная программа ожидает сегодня жителей и гостей города-героя на Волге в рамках празднования Дня города. Сегодня Волгограду...
Смотрите в программе: чиновники комитета по управлению госимуществом не комментируют ситуацию, связанную с подачей исков ведомством в отношении жителей поселка...
Победителем первого официального чемпионата России по мотокросс-фристайлу, который прошел в Волгограде, стал Алексей Колесников из Московской области, сообщает...
|Происшествия
|12.09.2017 20:47
Следственные органы по горячим следам раскрыли убийство фермера, совершенное в Светлоярском районе. Как сообщил сегодня ИА «Высота 102» старший следователь районного СО СУ СКР по Волгоградской области Артем Селезнев, труп мужчины со связанными ногами и руками, множественными травмами головы был обнаружен 7 сентября в поле. По факту убийства было возбуждено уголовное дело. Следователи выяснили, что убитый является крупным землевладельцем 1975 года рождения. Подозреваемого в совершении преступления удалось установить и задержать в этот же день. Им оказался наемный рабочий из Узбекистана 1994 года рождения. Мужчина рассказал следователям, что хозяин полей был постоянно недоволен работой, унижал и оскорблял работников, что якобы и...
Прочитана: 1680 раз
|Общество
|12.09.2017 20:27
Четвертую неделю, днем и ночью, в Центральном районе Волгограда по улицам идет непрерывный поток воды. Как сообщили читатели ИА «Высота 102», она хлещет из колодца, который находится у дома №38 по улице Рокоссовского, а людям – не пройти и не проехать. Приходится проявлять чудеса изобретательности, чтобы не промочить ноги. А лучше всего, говорят они, надевать резиновые сапоги. Поток распространяется по нескольким кварталам: улицам Рокоссовского, Невская, Новороссийская. По словам жителей, хозяина этого «фонтана» они...
Прочитана: 860 раз
|Аналитика
|12.09.2017 20:01
«Высота 102 ТВ»: Скандал с комитетом госимущества Волгоградской области выходит на федеральный уровень
Смотрите сегодня в программе: на федеральный уровень выходит скандальная история с попыткой комитета по управлению госимуществом Волгоградской области лишить земли и домов десятки жителей Колхозной Ахтубы. Внимание явке: в преддверии мартовских выборов президента страны избирком Волгоградской области усилит «информационно – разъяснительную работу» с избирателями. Пост сдал, пост принял: заявление о сдаче мандата депутат Волгоградской областной думы написал после того, как убедился, что сын победил на выборах. Двусторонние командно-штабные учения на полигоне «Прудбой»: военнослужащие мотострелкового соединения, дислоцированного в Волгоградской области, выполняют задачи. День памяти святого благоверного великого князя Александра Невского: божественная литургия впервые совершена в строящемся в...
Прочитана: 6206 раз
|Расследования
|12.09.2017 18:14
Главный фигурант уголовного дела о реабилитации нацизма Алексей Волков, который по решению суда до 3 октября должен находиться под домашним арестом в Санкт-Петербурге, на днях был замечен в одном из волгоградских баров, сообщает ИА "Высота 102". На любительском фото и видео, которые прислал в редакцию читатель информагентства, действительно можно разглядеть молодого человека, похожего на Алексея Волкова в интерьере одного из пивных заведений города. Видно, что помещенный под домашний арест руководитель штаба Навального в Волгограде спокойно отдыхает в компании, совершенно не опасаясь, что его узнают и, как минимум, поинтересуются, почему он не под арестом в Санкт-Петербурге. ...
Прочитана: 1378 раз
|Происшествия
|12.09.2017 17:41
Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главного бухгалтера комитета по строительству администрации Волгограда по факту мошенничества в крупном размере, совершенного с использованием служебного положения. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, финансовые махинации на сумму более полумиллиона рублей были вскрыты в ходе проверки, проведенной прокуратурой Волгограда и городской контрольно-счетной палатой. Установлено, что указанное должностное лицо, выполняя функции главного бухгалтера, в период с января 2014 года по июль 2016 года производило начисление заработной платы работникам комитета, в том числе себе. Однако при формировании реестров на выплату денежных средств чиновница вносила заведомо недостоверные сведения о завышенных суммах, подлежащих...
Прочитана: 5327 раз
|Общество
|12.09.2017 17:31
Более двух десятков семей в Волгоградской области, лишившиеся единственного жилья в результате недавних природных пожаров, получат жилищные сертификаты. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации региона, сертификаты уже поступили в Волгоградскую область из Москвы и, как ожидается, уже завтра их вручат погорельцам. Известно, что помощь оказывается за счет средств федерального бюджета из расчета 31100 рублей за один квадратный метр утраченной жилплощади. Оставшиеся без домов жители смогут либо обратиться за предоставлением жилья по сертификату, либо купить жилье самостоятельно. Напомним, в конце августа на территории области в 21 из 38 муниципальных образований, где проживает порядка 600 тыс человек,...
Прочитана: 1525 раз
|Астрахань
|12.09.2017 17:24
Необычной свадебной фотосессией на озере Баскунчак в Астраханской области заинтересовалась природоохранная прокуратура. Как сообщает ИА «Астрахань 24», на снимках видно, что астраханский водоем имеет непривычный фиолетовый цвет. Позже стало известно, что воду окрасили пищевым красителем, чтобы сделать эффектные свадебные снимки. Природоохранная прокуратура начала проверку по данному факту, сообщает ТАСС. «Для организации проверки по факту окрашивания озера Баскунчак нами было направлено обращение в управление Росприроднадзора. Проверка будет проведена под нашим контролем. Озеро не входит в заповедную зону, но находится рядом с ней», – уточнили в ведомстве. Если будут найдены загрязняющие...
Прочитана: 1354 раз
|Экология
|12.09.2017 16:21
Угроза Соленому пруду в Кировском районе Волгограда исходит от неизвестных лиц, которые уже в течение месяца ведут отгрузку грунта практически в воду, сообщает ИА «Высота 102». Факт «наступления» на водоем обеспокоил местных жителей – они подняли тревогу и разместили фотографии в социальных сетях. Люди утверждают, что в пруду кипит жизнь - в нем водится рыба и черепахи. ...
Прочитана: 1492 раз
|Общество
|12.09.2017 16:03
До 15 сентября в Волгоградской области будет работать рабочая группа государственной корпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ, которая проверит, как в регионе реализуется программа переселения граждан из аварийного жилья. Как сообщает ИА «Высота 102», эксперты Фонда побывают в Волгограде, в Волжском, в Краснослободске, в Калаче-на-Дону, где для переселенцев или приобретали готовые квартиры, или строили дома. Специалисты фонда намерены провести мониторинг предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда, а также контроль за устранением недостатков качества многоквартирных домов, включенных в реестр обращений по вопросам качества жилых помещений, предназначенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках региональных адресных программ. В случае...
Прочитана: 1628 раз
|Культура
|12.09.2017 15:37
В ГБУК «Волгоградский государственный Новый экспериментальный театр» отозвали иск к КСП Волгоградской области о защите авторских отчислений худруку Отару Джангишерашвили. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы, арбитражный суд Волгоградской области сегодня завершил производство по данному делу. Напомним, в НЭТе ранее требовали признания недействительным предписание КСП Волгоградской области о приостановлении действия двух лицензионных договоров, по которым худрук театра получал миллионные выплаты. В качестве третьего лица к рассмотрению дела был привлечен и Отар Джангишерашвили. Между тем, несмотря на отказ от одного иска к КСП, в производстве арбитражного суда Волгоградской области находится другой, в котором представители...
Прочитана: 3940 раз
|Выборы
|12.09.2017 14:42
Отсутствием сенсаций, а именно – нарушений на прошедших в Волгоградской области выборах – «огорчили» сегодня журналистов на заседании совета Общественной палаты региона, где обсуждались итоги работы общественной наблюдательной комиссии в единый день голосования. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», в облизбирком перед голосованием поступили лишь несколько жалоб. По словам председателя ИКВО Виктора Черячукина, одна из них касалась якобы нарушения порядка агитации в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Жителю района показалось, что один из кандидатов раньше времени начал распространять листовки. Однако выяснилось, что сроки начала агитации были не нарушены. Другую жалобу, к слову, на публикацию ИА «Высота 102», подал один...
Прочитана: 4480 раз
|Расследования
|12.09.2017 13:54
К 1,5 годам лишения свободы в колонии общего режима приговорена бывший директор МОУ "Средняя школа №15 Советского района г.Волгограда" Светлана Геловцева. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора региона Ольга Токарева, Советский районный суд признал Геловцеву виновной в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения в особо крупном размере. Экс-директора школы взяли под стражу сразу после оглашения приговора. Следствием и судом установлено, что с декабря 2011 по ноябрь 2016 гг., используя свое служебное положение, она сообщала подчиненным сотрудникам, что им будут начисляться дополнительные денежные средства из фонда стимулирующих и компенсационных выплат, которые после получения необходимо передать ей для дальнейшего использования...
Прочитана: 3925 раз
|Политика
|12.09.2017 13:20
Негласная подготовка к формированию регионального списка доверенных лиц одного их потенциальных кандидатов в президенты РФ на выборах 2018 года началась в кабинетах администрации Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102». Задача, скорее всего, легла на плечи заместителя губернатора Александра Блошкина, курирующего вопросы внутренней политики. По информации источника в аппарате региональной администрации, в список могут попасть «свежие» фамилии людей, которые не участвовали в прошлой президентской кампании. В 2012 году от региона в качестве доверенных лиц кандидата на должность президента РФ Владимира Путина ЦИК были зарегистрированы Виктор Авдиенко - в то время руководитель «Центра спортивной подготовки по плаванию», двукратная олимпийская чемпионка по легкой...
Прочитана: 3681 раз
|Аналитика
|12.09.2017 13:15
Номинальные денежные доходы, полученные населением Волгоградской области в январе – июле 2017 г., составили 352,5 млрд рублей и уменьшились по сравнению с соответствующим периодом 2016 г. на 3,1%. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, также на 6,9% уменьшились и реальные денежные доходы населения области за этот период. Что касается основных показателей финансового состояния организаций Волгоградской области, то в январе-июле 2017 г. они составили 27582,4 млн рублей, или 88,2% по отношению к январю прошлого года.
Прочитана: 1803 раз
|Общество
|12.09.2017 13:12
Комитет информационных технологий Волгоградской области и управление Роскомнадзора проверит объекты, расположенные в непосредственной близости к маршрутам клиентских групп ФИФА, на предмет наличия незаконно действующих радиоэлектронных средств. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на комитет. Между тем, подобные рейды уже проводятся. В частности, пять похожих устройств были демонтированы на многоквартирных домах в Краснооктябрьском районе Волгограда по ул.Металлургов, д.76, д.78, ул.Штеменко, д.64. Владельцы этой техники так и не объявились, вероятно, по причине того, что в большинстве случаев незаконно действующие РЭС являются устройствами, обеспечивающими несанкционированный (анонимный) доступ в сеть Интернет по радиоканалу. Это несет угрозу информационной безопасности и может способствовать осуществлению...
Прочитана: 3687 раз
12 сентября 20:47
12 сентября 20:27
Волгоградцам рассказали о воде, которая не должна бежать впустую 5
12 сентября 20:01
12 сентября 18:14
12 сентября 17:41
12 сентября 17:31
12 сентября 17:24
12 сентября 16:21
12 сентября 15:37
12 сентября 13:54
12 сентября 13:20
12 сентября 13:15
12 сентября 13:12
12 сентября 12:17
12 сентября 12:08
12 сентября 12:08
Общество
12 сентября 20:27
Волгоградцам рассказали о воде, которая не должна бежать впустую 5
12 сентября 17:31
12 сентября 13:12
12 сентября 12:08
12 сентября 10:47
12 сентября 10:07
12 сентября 09:53
11 сентября 17:24
10 сентября 21:12
10 сентября 15:44
10 сентября 09:34
10 сентября 06:24
9 сентября 18:22
9 сентября 14:22
9 сентября 11:55
9 сентября 11:50
8 сентября 17:05
8 сентября 15:52
8 сентября 12:45
8 сентября 11:03
8 сентября 10:29
|Все RSS сайта
|АРХИВ новостей Волгограда
Поиск
День 12 Сентября, Вт
Волгоград
температура 24..26 С, давление 751..753 мм рт.ст., ветер Юго-Восточный, 5 м/с
Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
12 Сентября, Вт
|1 $
|57.1694 руб.
|1 €
|68.6490 руб.
|1 GBP
|75.4179 руб.
|1 CHF
|60.2100 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
Обсуждают в форуме
Самые читаемые новости
"Взгляд с Высоты": Глава комитета госимущества Волгоградской области избегает комментариев громкой истории с отъемом земли в Волго-Ахтубинской пойме71
Просмотров: 23315
Просмотров: 17151
Просмотров: 6360
Просмотров: 5969
Просмотров: 4805
Просмотров: 4719
Просмотров: 4285
Просмотров: 4086
Просмотров: 4034
Рекомендуемые к прочтению новости
Рекомендации: +22 / 12-
"Взгляд с Высоты": Глава комитета госимущества Волгоградской области избегает комментариев громкой истории с отъемом земли в Волго-Ахтубинской пойме71
Рекомендации: +21 / 11-
Рекомендации: +19 / 3-
Рекомендации: +16 / 0-
Рекомендации: +16 / 2-
Рекомендации: +16 / 7-
Рекомендации: +13 / 3-
Рекомендации: +13 / 6-
Рекомендации: +12 / 8-
Рекомендации: +11 / 10-