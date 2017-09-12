







Более двух десятков семей в Волгоградской области, лишившиеся единственного жилья в результате недавних природных пожаров, получат жилищные сертификаты. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации региона, сертификаты уже поступили в Волгоградскую область из Москвы и, как ожидается, уже завтра их вручат погорельцам. Известно, что помощь оказывается за счет средств федерального бюджета из расчета 31100 рублей за один квадратный метр утраченной жилплощади. Оставшиеся без домов жители смогут либо обратиться за предоставлением жилья по сертификату, либо купить жилье самостоятельно.

Напомним, в конце августа на территории области в 21 из 38 муниципальных образований, где проживает порядка 600 тыс человек, произошли природные пожары. С 17 часов 23 августа в регионе была объявлена чрезвычайная ситуация. Существовала угроза 44 населенным пунктам, в которых проживает 14 тысяч человек. В результате пожаров 26 человек потеряли единственное жилье, 92 человека пострадали, двое получили вред здоровью, 2 человека погибли.



