В Волгограде «хоронят» пруд с рыбой и черепахами









Угроза Соленому пруду в Кировском районе Волгограда исходит от неизвестных лиц, которые уже в течение месяца ведут отгрузку грунта практически в воду, сообщает ИА «Высота 102». Факт «наступления» на водоем обеспокоил местных жителей – они подняли тревогу и разместили фотографии в социальных сетях. Люди утверждают, что в пруду кипит жизнь - в нем водится рыба и черепахи.













В городской администрации ИА «Высота 102» пояснили, что не в курсе, кто засыпает землей водный объект, но представители районной власти уже побывали на месте и начали сбор информации о происходящем.





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