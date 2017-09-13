



Все больше структур привлекается к участию в судебных разбирательствах по делу владельцев участков и домов, построенных в поселке Колхозная Ахтуба, которые, как выяснилось спустя годы, были возведены на особо охраняемых территориях. Как сообщили ИА «Высота 102» владельцы земельных участков, уже состоялось несколько заседаний Среднеахтубинского районного суда Волгоградской области по искам облкомимущества к 15 владельцам земельных участков с требованием изъятия земли из «незаконного владения». Напомним, заседания были отложены до 10 октября. Суд решил привлечь к участию в процессах не только представителей комитета облкомприроды Волгоградской области и природного парка «Волго-Ахтубинская пойма», о чем уже сообщало информагентство, но и чиновников администрации Среднеахтубинского района и представителей кадастровой палаты региона. Как сообщили жители Колхозной Ахтубы, все эти ведомства 12 лет назад выдавали согласования и разрешения на застройку территории, на которой, как теперь выяснилось, ничего строить было нельзя.

Кроме того, как заявили жители, после серии публикаций информагентства «Высота 102», судьбой людей заинтересовался один из федеральных телеканалов, журналисты которого приезжают на днях в Колхозную Ахтубу для съемок сюжета.

Отметим, что чиновники комитета по управлению госимуществом региона, выступившие с инициативой по отъему земель у законопослушных граждан, до сих пор не ответили на запрос ИА «Высота 102» по поводу ситуации, в которую попали более 60 семей, в любой момент рискующие остаться без жилья. Кроме того, жителям поселка также никто не может объяснить, как выполняется поручение губернатора Волгоградской области, который заявил "о необходимости создания рабочей группы по оценке сложившейся ситуации, проверке оснований предъявления исков, проведении всесторонней проверки действий должностных лиц, а также принятии всех мер в рамках российского законодательства по обеспечению защиты прав жителей".

Между тем, напомним, в громкую кампанию подачи исков районными администрациями о сносе многоквартирных домов в Волгограде, которые чиновники считали незаконными, жителям так и не удалось привлечь в качестве соответчиков многочисленные структуры. Именно они или давали разрешения на ввод таких домов, или делали вид, что не замечают строительства целых «нелегальных» микрорайонов.