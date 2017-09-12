До 15 сентября в Волгоградской области будет работать рабочая группа государственной корпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ, которая проверит, как в регионе реализуется программа переселения граждан из аварийного жилья. Как сообщает ИА «Высота 102», эксперты Фонда побывают в Волгограде, в Волжском, в Краснослободске, в Калаче-на-Дону, где для переселенцев или приобретали готовые квартиры, или строили дома. Специалисты фонда намерены провести мониторинг предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда, а также контроль за устранением недостатков качества многоквартирных домов, включенных в реестр обращений по вопросам качества жилых помещений, предназначенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках региональных адресных программ. В случае необходимости может быть осуществлена дополнительная выборочная проверка муниципальных образований, получивших финансовую поддержку за счет средств Фонда ЖКХ, подчеркнули в госкорпорации. Членами рабочей группы Фонда ЖКХ также проводится проверка первичных документов, связанных с реализацией указанных программ и выполнения условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ.

Напомним, в 2008-2016 годах Волгоградской области для реализации программ капитального ремонта многоквартирных домов и переселения граждан из аварийного жилья из средств Фонда было выделено 7,34 млрд. рублей. В порядке софинансирования регион добавил 3 млрд. рублей. Эти средства были направлены на проведение капитального ремонта 1 872 многоквартирных домов и улучшение условий проживания 263 726 граждан, а также на переселение из аварийного жилья 11 936 человек.



