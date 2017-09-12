|Культура
|12.09.2017 15:37
В Волгоградском НЭТе передумали защищать авторские гонорары худрука
В ГБУК «Волгоградский государственный Новый экспериментальный театр» отозвали иск к КСП Волгоградской области о защите авторских отчислений худруку Отару Джангишерашвили. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы, арбитражный суд Волгоградской области сегодня завершил производство по данному делу. Напомним, в НЭТе ранее требовали признания недействительным предписание КСП Волгоградской области о приостановлении действия двух лицензионных договоров, по которым худрук театра получал миллионные выплаты. В качестве третьего лица к рассмотрению дела был привлечен и Отар Джангишерашвили.
Между тем, несмотря на отказ от одного иска к КСП, в производстве арбитражного суда Волгоградской области находится другой, в котором представители НЭТа просят признать недействительным представление аудиторов, вынесенное по фактам нарушения учреждением положения о закупках. Также в учреждении не согласились с дисциплинарным наказанием главбуха театра Ангелины Шершень за совершение сделок от имени учреждения без согласования их в качестве крупных. Заседание по данному делу назначено на 25 сентября.
Напомним, ранее КСП Волгоградской области провела проверку финансово-хозяйственной деятельности НЭТа и выявила массу нарушений. В частности, по мнению аудиторов, многомиллионные выплаты худруку театра могли поставить государственное учреждение на грань финансовой несостоятельности.
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Победителем первого официального чемпионата России по мотокросс-фристайлу, который прошел в Волгограде, стал Алексей Колесников из Московской области, сообщает...
|Общество
|12.09.2017 17:31
Более двух десятков семей в Волгоградской области, лишившиеся единственного жилья в результате недавних природных пожаров, получат жилищные сертификаты. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации региона, сертификаты уже поступили в Волгоградскую область из Москвы и, как ожидается, уже завтра их вручат погорельцам. Известно, что помощь оказывается за счет средств федерального бюджета из расчета 31100 рублей за один квадратный метр утраченной жилплощади. Оставшиеся без домов жители смогут либо обратиться за предоставлением жилья по сертификату, либо купить жилье самостоятельно. Напомним, в конце августа на территории области в 21 из 38 муниципальных образований, где проживает порядка 600 тыс человек,...
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|Астрахань
|12.09.2017 17:24
Необычной свадебной фотосессией на озере Баскунчак в Астраханской области заинтересовалась природоохранная прокуратура. Как сообщает ИА «Астрахань 24», на снимках видно, что астраханский водоем имеет непривычный фиолетовый цвет. Позже стало известно, что воду окрасили пищевым красителем, чтобы сделать эффектные свадебные снимки. Природоохранная прокуратура начала проверку по данному факту, сообщает ТАСС. «Для организации проверки по факту окрашивания озера Баскунчак нами было направлено обращение в управление Росприроднадзора. Проверка будет проведена под нашим контролем. Озеро не входит в заповедную зону, но находится рядом с ней», – уточнили в ведомстве. Если будут найдены загрязняющие...
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|Экология
|12.09.2017 16:21
Угроза Соленому пруду в Кировском районе Волгограда исходит от неизвестных лиц, которые уже в течение месяца ведут отгрузку грунта практически в воду, сообщает ИА «Высота 102». Факт «наступления» на водоем обеспокоил местных жителей – они подняли тревогу и разместили фотографии в социальных сетях. Люди утверждают, что в пруду кипит жизнь - в нем водится рыба и черепахи. ...
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|Общество
|12.09.2017 16:03
До 15 сентября в Волгоградской области будет работать рабочая группа государственной корпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ, которая проверит, как в регионе реализуется программа переселения граждан из аварийного жилья. Как сообщает ИА «Высота 102», эксперты Фонда побывают в Волгограде, в Волжском, в Краснослободске, в Калаче-на-Дону, где для переселенцев или приобретали готовые квартиры, или строили дома. Специалисты фонда намерены провести мониторинг предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда, а также контроль за устранением недостатков качества многоквартирных домов, включенных в реестр обращений по вопросам качества жилых помещений, предназначенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках региональных адресных программ. В случае...
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|Выборы
|12.09.2017 14:42
Отсутствием сенсаций, а именно – нарушений на прошедших в Волгоградской области выборах – «огорчили» сегодня журналистов на заседании совета Общественной палаты региона, где обсуждались итоги работы общественной наблюдательной комиссии в единый день голосования. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», в облизбирком перед голосованием поступили лишь несколько жалоб. По словам председателя ИКВО Виктора Черячукина, одна из них касалась якобы нарушения порядка агитации в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Жителю района показалось, что один из кандидатов раньше времени начал распространять листовки. Однако выяснилось, что сроки начала агитации были не нарушены. Другую жалобу, к слову, на публикацию ИА «Высота 102», подал один...
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|Расследования
|12.09.2017 13:54
К 1,5 годам лишения свободы в колонии общего режима приговорена бывший директор МОУ "Средняя школа №15 Советского района г.Волгограда" Светлана Геловцева. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора региона Ольга Токарева, Советский районный суд признал Геловцеву виновной в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения в особо крупном размере. Экс-директора школы взяли под стражу сразу после оглашения приговора. Следствием и судом установлено, что с декабря 2011 по ноябрь 2016 гг., используя свое служебное положение, она сообщала подчиненным сотрудникам, что им будут начисляться дополнительные денежные средства из фонда стимулирующих и компенсационных выплат, которые после получения необходимо передать ей для дальнейшего использования...
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|Политика
|12.09.2017 13:20
Негласная подготовка к формированию регионального списка доверенных лиц одного их потенциальных кандидатов в президенты РФ на выборах 2018 года началась в кабинетах администрации Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102». Задача, скорее всего, легла на плечи заместителя губернатора Александра Блошкина, курирующего вопросы внутренней политики. По информации источника в аппарате региональной администрации, в список могут попасть «свежие» фамилии людей, которые не участвовали в прошлой президентской кампании. В 2012 году от региона в качестве доверенных лиц кандидата на должность президента РФ Владимира Путина ЦИК были зарегистрированы Виктор Авдиенко - в то время руководитель «Центра спортивной подготовки по плаванию», двукратная олимпийская чемпионка по легкой...
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|Аналитика
|12.09.2017 13:15
Номинальные денежные доходы, полученные населением Волгоградской области в январе – июле 2017 г., составили 352,5 млрд рублей и уменьшились по сравнению с соответствующим периодом 2016 г. на 3,1%. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, также на 6,9% уменьшились и реальные денежные доходы населения области за этот период. Что касается основных показателей финансового состояния организаций Волгоградской области, то в январе-июле 2017 г. они составили 27582,4 млн рублей, или 88,2% по отношению к январю прошлого года.
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|Общество
|12.09.2017 13:12
Комитет информационных технологий Волгоградской области и управление Роскомнадзора проверит объекты, расположенные в непосредственной близости к маршрутам клиентских групп ФИФА, на предмет наличия незаконно действующих радиоэлектронных средств. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на комитет. Между тем, подобные рейды уже проводятся. В частности, пять похожих устройств были демонтированы на многоквартирных домах в Краснооктябрьском районе Волгограда по ул.Металлургов, д.76, д.78, ул.Штеменко, д.64. Владельцы этой техники так и не объявились, вероятно, по причине того, что в большинстве случаев незаконно действующие РЭС являются устройствами, обеспечивающими несанкционированный (анонимный) доступ в сеть Интернет по радиоканалу. Это несет угрозу информационной безопасности и может способствовать осуществлению...
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|Политика
|12.09.2017 12:17
Заявление о сложении полномочий депутата Волгоградской областной думы написал сегодня Владимир Струк, сообщает ИА «Высота 102». Не далее как вчера один из сыновей Владимира Струка – Михаил , победивший на воскресных выборах в областную думу, говорил на пресс-конференции о плюсах работы на благо избирателей в составе семейной династии. Но, Струк – старший решил иначе и покидает областную думу . Владимир Струк, как и сын – директор ЗАО «Птицефабрика Волжская», является специалистом по птицефабрикам. В 70-80-е годы он работал на на птицефабрике «Карповская» Городищенского района, затем...
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|Общество
|12.09.2017 12:08
Вокальные данные победителей проекта Первого телеканала «Голос. Дети» оценили 80 детей из Волжского православного приюта «Дом милосердия» и Красноармейского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних вместе с волгоградскими химиками. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе АО «КАУСТИК», музыкальная программа «Недетский голос» социального проекта одного из столичных продюсерских центров собрала в волгоградском Дворце спорта несколько тысяч юных волгоградцев со всех уголков региона. АО «КАУСТИК» помогло воспитанникам православного приюта из Волжского и социально-реабилитационного центра Красноармейского района Волгограда самим увидеть уникальное концертное шоу, в котором на сцене выступили их сверстники – победители телевизионного проекта «Голос. Дети», а также других отечественных и международных конкурсов. Проект...
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|Культура
|12.09.2017 12:08
В эту субботу с 15.00 до 19.00 в музее-заповеднике «Старая Сарепта» состоится третий горчичный фестиваль «Волгоград, Сарепта - горчичная столица». Как сообщили ИА «Высота 102» в музее-заповеднике, главная тема ежегодного фестиваля - «горчичная свадьба». Все гости праздника станут участниками свадьбы, поучаствуют в играх, конкурсах с призами, забавах, мастер-классах и интерактивных программах. Невестой станет очаровательная жгучая горчица, а жениха выберут сами гости фестиваля. Каждый час во время фестиваля будут проходить увлекательные интерактивные программы для детей и взрослых: «Горчичное королевство», «Горчица: вчера и сегодня» с отжимом горчичного масла, «В гости в каменный век», «Свадебное горчичное застолье», квест-рум. Помимо программ будет работать...
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|Происшествия
|12.09.2017 11:37
Мужчина, ограбивший отдел игрушек в одном из магазинов в Дубовке, пытался скрыться с места преступления на такси. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, о преступлении в полицию сообщила сотрудница магазина. По ее словам, неизвестный мужчина цыганской национальности похитил из кассы 5000 рублей, затем выбежал на улицу и сел в ожидавшее его такси - черный "Daewoo Nexia". Машина направилась в сторону Волгограда. Но вскоре, благодаря составленной ориентировке, автомобиль был остановлен на трассе патрулем ДПС. Грабителем оказался 44-летний безработный гражданин Украины, проживающий у родственников в Ростове-на-Дону. Похищенные деньги изъяты.
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|Общество
|12.09.2017 10:50
ООО «ЖЭК» назначены штрафы на общую сумму 500 тысяч рублей за нарушения условий договоров управления с 11 многоквартирными домами в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональной инспекции Госжилнадзора, компания наказана за скопление бытового мусора на придомовой территории многоквартирных домов №18, 18 А по улице Сулеймана Стальского, №4, 6 по улице Геленджикской в Волгограде. Более того, управляющая организация не обеспечила размещение контейнерных площадок для сбора мусора. Аналогичные нарушения выявились еще в трех многоквартирных домах №59, 61, 63 по улице Ангарской, хотя, по мнению специалистов, эти виды работ не требуют значительных временных и финансовых затрат. Кроме этого у управляющей организации...
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|Общество
|12.09.2017 10:47
Обращение к премьер-министру России Дмитрию Медведеву по поводу необходимости изменения критериев пригородного железнодорожного сообщения подготовлено в Волгоградской областной думе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект документа, опубликованный на сайте регпарламента, внесение таких изменений необходимо для организации пригородных поездов, которые связали бы Волгоград с отдаленными территориями региона. Напомним, согласно приказа Минтранса РФ от 2007 года, в настоящий момент определен предел расстояния следования пригородных поездов – это 200 километров. Однако, учитывая площадь нашего региона, за скобками этого критерия остается немало населенных пунктов, до которых можно было добраться по железной дороге – это тот же Урюпинск, Петров Вал, Эльтон и...
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12 сентября 17:31
12 сентября 17:24
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12 сентября 15:37
В Волгоградском НЭТе передумали защищать авторские гонорары худрука 3
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