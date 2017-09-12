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Культура
 12.09.2017 15:37

В Волгоградском НЭТе передумали защищать авторские гонорары худрука



В ГБУК «Волгоградский государственный Новый экспериментальный театр» отозвали иск к КСП Волгоградской области о защите авторских отчислений худруку Отару Джангишерашвили. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы, арбитражный суд Волгоградской области сегодня завершил производство по данному делу. Напомним, в НЭТе ранее требовали признания недействительным предписание КСП Волгоградской области о приостановлении действия двух лицензионных договоров, по которым худрук театра получал миллионные выплаты. В качестве третьего лица к рассмотрению дела был привлечен и Отар Джангишерашвили. 
Между тем, несмотря на отказ от одного иска к КСП, в производстве арбитражного суда Волгоградской области находится другой, в котором представители НЭТа просят признать недействительным представление аудиторов, вынесенное по фактам нарушения учреждением положения о закупках. Также в учреждении не согласились с дисциплинарным наказанием главбуха театра Ангелины Шершень за совершение сделок от имени учреждения без согласования их в качестве крупных. Заседание по данному делу назначено на 25 сентября. 
Напомним, ранее КСП Волгоградской области провела проверку финансово-хозяйственной деятельности НЭТа и выявила массу нарушений. В частности, по мнению аудиторов, многомиллионные выплаты худруку театра могли поставить государственное учреждение на грань финансовой несостоятельности. 

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Аналитика 12.09.2017 13:15

Номинальные денежные доходы, полученные населением Волгоградской области в январе – июле 2017 г., составили 352,5 млрд рублей и уменьшились по сравнению с соответствующим периодом 2016 г. на 3,1%. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, также на 6,9% уменьшились и реальные денежные доходы населения области за этот период. Что касается основных показателей финансового состояния организаций Волгоградской области, то в январе-июле 2017 г. они составили 27582,4 млн рублей, или 88,2% по отношению к январю прошлого года. 
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Общество 12.09.2017 13:12

Комитет информационных технологий Волгоградской области и управление Роскомнадзора проверит объекты, расположенные в непосредственной близости к маршрутам клиентских групп ФИФА, на предмет наличия незаконно действующих радиоэлектронных средств. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на комитет. Между тем, подобные рейды уже проводятся. В частности, пять похожих устройств были демонтированы на многоквартирных домах в Краснооктябрьском районе Волгограда по ул.Металлургов, д.76, д.78, ул.Штеменко, д.64. Владельцы этой техники так и не объявились, вероятно, по причине того, что в большинстве случаев незаконно действующие РЭС являются устройствами, обеспечивающими несанкционированный (анонимный) доступ в сеть Интернет по радиоканалу. Это несет угрозу информационной безопасности и может способствовать осуществлению...
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Политика 12.09.2017 12:17

Депутат Владимир Струк не захотел поддержать семейную династию в Волгоградской облдуме Заявление о сложении полномочий депутата Волгоградской областной думы написал сегодня Владимир Струк, сообщает ИА «Высота 102». Не далее как вчера один из сыновей Владимира Струка – Михаил , победивший на воскресных выборах в областную думу, говорил на пресс-конференции о плюсах работы на благо избирателей в составе семейной династии. Но, Струк – старший решил иначе и покидает областную думу . Владимир Струк, как и сын – директор ЗАО «Птицефабрика Волжская», является специалистом по птицефабрикам. В 70-80-е годы он работал на на птицефабрике «Карповская» Городищенского района, затем...
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Общество 12.09.2017 12:08

Вокальные данные победителей проекта Первого телеканала «Голос. Дети» оценили 80 детей из Волжского православного приюта «Дом милосердия» и Красноармейского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних вместе с волгоградскими химиками. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе АО «КАУСТИК», музыкальная программа «Недетский голос» социального проекта одного из столичных продюсерских центров собрала в волгоградском Дворце спорта несколько тысяч юных волгоградцев со всех уголков региона.  АО «КАУСТИК» помогло воспитанникам православного приюта из Волжского и социально-реабилитационного центра Красноармейского района Волгограда самим увидеть уникальное концертное шоу, в котором на сцене выступили их сверстники – победители телевизионного проекта «Голос. Дети», а также других отечественных и международных конкурсов. Проект...
Прочитана: 535 раз
Культура 12.09.2017 12:08

В эту субботу с 15.00 до 19.00 в музее-заповеднике «Старая Сарепта» состоится третий горчичный фестиваль «Волгоград, Сарепта - горчичная столица». Как сообщили ИА «Высота 102» в музее-заповеднике, главная тема ежегодного фестиваля - «горчичная свадьба». Все гости праздника станут участниками свадьбы, поучаствуют в играх, конкурсах с призами, забавах, мастер-классах и интерактивных программах. Невестой станет очаровательная жгучая горчица, а жениха выберут сами гости фестиваля.   Каждый час во время фестиваля будут проходить увлекательные интерактивные программы для детей и взрослых: «Горчичное королевство», «Горчица: вчера и сегодня» с отжимом горчичного масла, «В гости в каменный век», «Свадебное горчичное застолье», квест-рум.  Помимо программ будет работать...
Прочитана: 840 раз
Происшествия 12.09.2017 11:37

Мужчина, ограбивший отдел игрушек в одном из магазинов в Дубовке, пытался скрыться с места преступления на такси. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, о преступлении в полицию сообщила сотрудница магазина. По ее словам, неизвестный мужчина цыганской национальности похитил из кассы 5000 рублей, затем выбежал на улицу и сел в ожидавшее его такси - черный "Daewoo Nexia". Машина направилась в сторону Волгограда. Но вскоре, благодаря составленной ориентировке, автомобиль был остановлен на трассе патрулем ДПС. Грабителем оказался 44-летний безработный гражданин Украины, проживающий у родственников в Ростове-на-Дону. Похищенные деньги изъяты.
Прочитана: 1302 раз
Общество 12.09.2017 10:50

ООО «ЖЭК» назначены штрафы на общую сумму 500 тысяч рублей за нарушения условий договоров управления с 11 многоквартирными домами в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональной инспекции Госжилнадзора, компания наказана за скопление бытового мусора на придомовой территории многоквартирных домов №18, 18 А по улице Сулеймана Стальского, №4, 6 по улице Геленджикской в Волгограде. Более того, управляющая организация не обеспечила размещение контейнерных площадок для сбора мусора.  Аналогичные нарушения выявились еще в трех многоквартирных домах №59, 61, 63 по улице Ангарской, хотя, по мнению специалистов, эти виды работ не требуют значительных временных и финансовых затрат. Кроме этого у управляющей организации...
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Общество 12.09.2017 10:47

Обращение к премьер-министру России Дмитрию Медведеву по поводу необходимости изменения критериев пригородного железнодорожного сообщения подготовлено в Волгоградской областной думе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект документа, опубликованный на сайте регпарламента, внесение таких изменений необходимо для организации пригородных поездов, которые связали бы Волгоград с отдаленными территориями региона. Напомним, согласно приказа Минтранса РФ от 2007 года, в настоящий момент определен предел расстояния следования пригородных поездов – это 200 километров. Однако, учитывая площадь нашего региона, за скобками этого критерия остается немало населенных пунктов, до которых можно было добраться по железной дороге – это тот же Урюпинск, Петров Вал, Эльтон и...
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