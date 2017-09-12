В Волгоградском НЭТе передумали защищать авторские гонорары худрука









В ГБУК «Волгоградский государственный Новый экспериментальный театр» отозвали иск к КСП Волгоградской области о защите авторских отчислений худруку Отару Джангишерашвили. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы, арбитражный суд Волгоградской области сегодня завершил производство по данному делу. Напомним, в НЭТе ранее требовали признания недействительным предписание КСП Волгоградской области о приостановлении действия двух лицензионных договоров, по которым худрук театра получал миллионные выплаты. В качестве третьего лица к рассмотрению дела был привлечен и Отар Джангишерашвили.

Между тем, несмотря на отказ от одного иска к КСП, в производстве арбитражного суда Волгоградской области находится другой, в котором представители НЭТа просят признать недействительным представление аудиторов, вынесенное по фактам нарушения учреждением положения о закупках. Также в учреждении не согласились с дисциплинарным наказанием главбуха театра Ангелины Шершень за совершение сделок от имени учреждения без согласования их в качестве крупных. Заседание по данному делу назначено на 25 сентября.

Напомним, ранее КСП Волгоградской области провела проверку финансово-хозяйственной деятельности НЭТа и выявила массу нарушений. В частности, по мнению аудиторов, многомиллионные выплаты худруку театра могли поставить государственное учреждение на грань финансовой несостоятельности.



