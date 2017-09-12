К 1,5 годам лишения свободы в колонии общего режима приговорена бывший директор МОУ "Средняя школа №15 Советского района г.Волгограда" Светлана Геловцева. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора региона Ольга Токарева, Советский районный суд признал Геловцеву виновной в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения в особо крупном размере. Экс-директора школы взяли под стражу сразу после оглашения приговора. Следствием и судом установлено, что с декабря 2011 по ноябрь 2016 гг., используя свое служебное положение, она сообщала подчиненным сотрудникам, что им будут начисляться дополнительные денежные средства из фонда стимулирующих и компенсационных выплат, которые после получения необходимо передать ей для дальнейшего использования в интересах образовательного учреждения. Полученные таким способом денежные средства, начисленные работникам школы, Геловцева похитила, причинив Советскому территориальному управлению департамента по образованию администрации Волгограда ущерб в размере более 1,8 млн рублей.

Вину в совершенных преступлениях она признала, уголовное дело рассматривалось в особом порядке. Предварительное расследование проводилось СЧ СУ УМВД России по г. Волгограду. Суд также удовлетворил гражданский иск прокурора Волгограда, заявленный в интересах муниципального образования, о взыскании с Геловцевой суммы причиненного преступлением ущерба в размере 1,8 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.



