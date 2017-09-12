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Расследования
 12.09.2017 18:14

Отправленный под арест в Санкт-Петербург начальник штаба Навального погулял на воле в Волгограде




Главный фигурант уголовного дела о реабилитации нацизма Алексей Волков, который по решению суда до 3 октября должен находиться под домашним арестом в Санкт-Петербурге, на днях был замечен в одном из волгоградских баров, сообщает ИА "Высота 102". На любительском фото и видео, которые прислал в редакцию читатель информагентства, действительно можно разглядеть молодого человека, похожего на Алексея Волкова в интерьере одного из пивных заведений города. Видно, что помещенный под домашний арест руководитель штаба Навального в Волгограде спокойно отдыхает в компании, совершенно не опасаясь, что его узнают и, как минимум, поинтересуются, почему он не под арестом в Санкт-Петербурге.



Центральный районный суд Волгограда 31 августа этого года, напомним, изменил меру пресечения Алексею Волкову из-за нарушения режима нахождения под подпиской о невыезде. Следствию стало известно о том, что он пытается покинуть пределы города-героя. Волкова задержали в аэропорту Волгограда, откуда и доставили в суд. Согласно судебному решению, находиться фигурант дела должен под домашним арестом по месту своей регистрации - в Санкт-Петербурге. Тогда сообщалось, что на обжалование этого решения у фигуранта есть три дня, в течение которых он может находиться в Волгограде. Однако, отметим, этот срок истек еще неделю назад, а Волков, судя по любительской съемке, не спешит покидать Волгоград.
В Волгоградском областном суде, где должна рассматриваться жалоба на меру пресечения, информагентству пояснили, что соответствующих документов от Алексея Волкова или его адвокатов к ним не поступало. В Центральном районном суде сообщили, что Волков и его защитники так и не обжаловали судебное решение и оно вступило в законную силу. По уточненной информации, с сегодняшнего дня Волков уже не может находиться в Волгограде на законных основаниях. В ближайшее время судебные приставы должны исполнить решение суда и отправить его под домашний арест в Санкт-Петербург.
Напомним, уголовное дело в отношении Волкова о реабилитации нацизма было возбуждено после публикации в социальной сети фотографии скульптуры Родины-матери, раскрашенной зеленкой. По данным следствия, фото было распространено с компьютера Алексея Волкова после того, как на Алексея Навального в разных регионах нападали с зеленкой. Как заявили в СУ СКР по региону, если вина Волкова будет доказана, ему грозит крупный штраф либо исправительные работы за "неуважение к обществу, а равно осквернение символов воинской славы России, совершенное публично". 

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Общество 12.09.2017 12:08

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В эту субботу с 15.00 до 19.00 в музее-заповеднике «Старая Сарепта» состоится третий горчичный фестиваль «Волгоград, Сарепта - горчичная столица». Как сообщили ИА «Высота 102» в музее-заповеднике, главная тема ежегодного фестиваля - «горчичная свадьба». Все гости праздника станут участниками свадьбы, поучаствуют в играх, конкурсах с призами, забавах, мастер-классах и интерактивных программах. Невестой станет очаровательная жгучая горчица, а жениха выберут сами гости фестиваля.   Каждый час во время фестиваля будут проходить увлекательные интерактивные программы для детей и взрослых: «Горчичное королевство», «Горчица: вчера и сегодня» с отжимом горчичного масла, «В гости в каменный век», «Свадебное горчичное застолье», квест-рум.  Помимо программ будет работать...
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