Отправленный под арест в Санкт-Петербург начальник штаба Навального погулял на воле в Волгограде











Главный фигурант уголовного дела о реабилитации нацизма Алексей Волков, который по решению суда до 3 октября должен находиться под домашним арестом в Санкт-Петербурге, на днях был замечен в одном из волгоградских баров, сообщает ИА "Высота 102". На любительском фото и видео, которые прислал в редакцию читатель информагентства, действительно можно разглядеть молодого человека, похожего на Алексея Волкова в интерьере одного из пивных заведений города. Видно, что помещенный под домашний арест руководитель штаба Навального в Волгограде спокойно отдыхает в компании, совершенно не опасаясь, что его узнают и, как минимум, поинтересуются, почему он не под арестом в Санкт-Петербурге.













Центральный районный суд Волгограда 31 августа этого года, напомним, изменил меру пресечения Алексею Волкову из-за нарушения режима нахождения под подпиской о невыезде. Следствию стало известно о том, что он пытается покинуть пределы города-героя. Волкова задержали в аэропорту Волгограда, откуда и доставили в суд. Согласно судебному решению, находиться фигурант дела должен под домашним арестом по месту своей регистрации - в Санкт-Петербурге. Тогда сообщалось, что на обжалование этого решения у фигуранта есть три дня, в течение которых он может находиться в Волгограде. Однако, отметим, этот срок истек еще неделю назад, а Волков, судя по любительской съемке, не спешит покидать Волгоград.

В Волгоградском областном суде, где должна рассматриваться жалоба на меру пресечения, информагентству пояснили, что соответствующих документов от Алексея Волкова или его адвокатов к ним не поступало. В Центральном районном суде сообщили, что Волков и его защитники так и не обжаловали судебное решение и оно вступило в законную силу. По уточненной информации, с сегодняшнего дня Волков уже не может находиться в Волгограде на законных основаниях. В ближайшее время судебные приставы должны исполнить решение суда и отправить его под домашний арест в Санкт-Петербург.

Напомним, уголовное дело в отношении Волкова о реабилитации нацизма было возбуждено после публикации в социальной сети фотографии скульптуры Родины-матери, раскрашенной зеленкой. По данным следствия, фото было распространено с компьютера Алексея Волкова после того, как на Алексея Навального в разных регионах нападали с зеленкой. Как заявили в СУ СКР по региону, если вина Волкова будет доказана, ему грозит крупный штраф либо исправительные работы за "неуважение к обществу, а равно осквернение символов воинской славы России, совершенное публично".



