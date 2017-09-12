В Волгограде к ЧМ-2018 дома проверят на наличие анонимного интернета

Комитет информационных технологий Волгоградской области и управление Роскомнадзора проверит объекты, расположенные в непосредственной близости к маршрутам клиентских групп ФИФА, на предмет наличия незаконно действующих радиоэлектронных средств. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на комитет. Между тем, подобные рейды уже проводятся. В частности, пять похожих устройств были демонтированы на многоквартирных домах в Краснооктябрьском районе Волгограда по ул.Металлургов, д.76, д.78, ул.Штеменко, д.64. Владельцы этой техники так и не объявились, вероятно, по причине того, что в большинстве случаев незаконно действующие РЭС являются устройствами, обеспечивающими несанкционированный (анонимный) доступ в сеть Интернет по радиоканалу. Это несет угрозу информационной безопасности и может способствовать осуществлению террористической деятельности, отметили в комитете. Использование незаконно действующих РЭС также нарушает планирование использования и распределения радиочастотного ресурса и создает радиопомехи работе законно используемым РЭС, а также может наносить вред здоровью граждан. Всего за период июль-август 2017 г. комитетом совместно с управлением Роскомнадзора проведены 17 выездных проверочных и контрольно-надзорных мероприятий по пресечению функционирования незаконно действующих радиоэлектронных средств. Демонтировано и изъято в общей сложности 32 радиоэлектронных средства.



