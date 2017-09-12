В Волгограде на «горчичной свадьбе» выберут жениха

В эту субботу с 15.00 до 19.00 в музее-заповеднике «Старая Сарепта» состоится третий горчичный фестиваль «Волгоград, Сарепта - горчичная столица». Как сообщили ИА «Высота 102» в музее-заповеднике, главная тема ежегодного фестиваля - «горчичная свадьба». Все гости праздника станут участниками свадьбы, поучаствуют в играх, конкурсах с призами, забавах, мастер-классах и интерактивных программах. Невестой станет очаровательная жгучая горчица, а жениха выберут сами гости фестиваля.

Каждый час во время фестиваля будут проходить увлекательные интерактивные программы для детей и взрослых: «Горчичное королевство», «Горчица: вчера и сегодня» с отжимом горчичного масла, «В гости в каменный век», «Свадебное горчичное застолье», квест-рум.

Помимо программ будет работать горчичная ярмарка, организована продажа сувениров, для гостей будет представлена эксклюзивная фотозона.



