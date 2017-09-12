|Общество
|12.09.2017 12:08
Дети из подшефных учреждений волгоградского «КАУСТИКа» увидели уникальное музыкальное шоу
Вокальные данные победителей проекта Первого телеканала «Голос. Дети» оценили 80 детей из Волжского православного приюта «Дом милосердия» и Красноармейского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних вместе с волгоградскими химиками. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе АО «КАУСТИК», музыкальная программа «Недетский голос» социального проекта одного из столичных продюсерских центров собрала в волгоградском Дворце спорта несколько тысяч юных волгоградцев со всех уголков региона.
АО «КАУСТИК» помогло воспитанникам православного приюта из Волжского и социально-реабилитационного центра Красноармейского района Волгограда самим увидеть уникальное концертное шоу, в котором на сцене выступили их сверстники – победители телевизионного проекта «Голос. Дети», а также других отечественных и международных конкурсов. Проект с участием молодых дарований России направлен на популяризацию детского вокального искусства, в первую очередь, среди детей из социально незащищённых семей, детей-сирот, детей-инвалидов.
Волгоградский «КАУСТИК» уже много лет помогает более 30-ти подшефным социальным учреждениям Волгоградской области, в том числе и детским. Эта поддержка не ограничивается материальными или финансовыми пожертвованиями на лечение детей, ремонт зданий, оплату путёвок, проезд юных спортсменов на всероссийские соревнования, строительство новых спортивных площадок. Напомним, современную площадку для воркаута минувшим летом совместно с Благотворительным фондом Елены Исинбаевой «КАУСТИК» открыл в рабочем посёлке Светлый Яр. Также волгоградские химики помогают музыкально одарённым воспитанникам Волжского православного приюта в организации их выступлений на различных концертных площадках Волгограда и Волжского.
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Победителем первого официального чемпионата России по мотокросс-фристайлу, который прошел в Волгограде, стал Алексей Колесников из Московской области, сообщает...
|Расследования
|12.09.2017 13:54
К 1,5 годам лишения свободы в колонии общего режима приговорена бывший директор МОУ "Средняя школа №15 Советского района г.Волгограда" Светлана Геловцева. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора региона Ольга Токарева, Советский районный суд признал Геловцеву виновной в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения в особо крупном размере. Экс-директора школы взяли под стражу сразу после оглашения приговора. Следствием и судом установлено, что с декабря 2011 по ноябрь 2016 гг., используя свое служебное положение, она сообщала подчиненным сотрудникам, что им будут начисляться дополнительные денежные средства из фонда стимулирующих и компенсационных выплат, которые после получения необходимо передать ей для дальнейшего использования...
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|Политика
|12.09.2017 13:20
Негласная подготовка к формированию регионального списка доверенных лиц одного их потенциальных кандидатов в президенты РФ на выборах 2018 года началась в кабинетах администрации Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102». Задача, скорее всего, легла на плечи заместителя губернатора Александра Блошкина, курирующего вопросы внутренней политики. По информации источника в аппарате региональной администрации, в список могут попасть «свежие» фамилии людей, которые не участвовали в прошлой президентской кампании. В 2012 году от региона в качестве доверенных лиц кандидата на должность президента РФ Владимира Путина ЦИК были зарегистрированы Виктор Авдиенко - в то время руководитель «Центра спортивной подготовки по плаванию», двукратная олимпийская чемпионка по легкой...
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|Аналитика
|12.09.2017 13:15
Номинальные денежные доходы, полученные населением Волгоградской области в январе – июле 2017 г., составили 352,5 млрд рублей и уменьшились по сравнению с соответствующим периодом 2016 г. на 3,1%. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, также на 6,9% уменьшились и реальные денежные доходы населения области за этот период. Что касается основных показателей финансового состояния организаций Волгоградской области, то в январе-июле 2017 г. они составили 27582,4 млн рублей, или 88,2% по отношению к январю прошлого года.
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|Общество
|12.09.2017 13:12
Комитет информационных технологий Волгоградской области и управление Роскомнадзора проверит объекты, расположенные в непосредственной близости к маршрутам клиентских групп ФИФА, на предмет наличия незаконно действующих радиоэлектронных средств. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на комитет. Между тем, подобные рейды уже проводятся. В частности, пять похожих устройств были демонтированы на многоквартирных домах в Краснооктябрьском районе Волгограда по ул.Металлургов, д.76, д.78, ул.Штеменко, д.64. Владельцы этой техники так и не объявились, вероятно, по причине того, что в большинстве случаев незаконно действующие РЭС являются устройствами, обеспечивающими несанкционированный (анонимный) доступ в сеть Интернет по радиоканалу. Это несет угрозу информационной безопасности и может способствовать осуществлению...
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|Политика
|12.09.2017 12:17 (Обновлено: 12.09.2017 12:27)
Заявление о сложении полномочий депутата Волгоградской областной думы написал сегодня Владимир Струк, сообщает ИА «Высота 102». Не далее как вчера один из сыновей Владимира Струка – Михаил , победивший на воскресных выборах в областную думу, говорил на пресс-конференции о плюсах работы на благо избирателей в составе семейной династии. Но, Струк – старший решил иначе и покидает областную думу . Владимир Струк, как и сын – директор ЗАО «Птицефабрика Волжская», является специалистом по птицефабрикам. В 70-80-е годы он работал на на птицефабрике «Карповская» Городищенского района, затем директором птицефабрики «Восток» города...
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|Культура
|12.09.2017 12:08
В эту субботу с 15.00 до 19.00 в музее-заповеднике «Старая Сарепта» состоится третий горчичный фестиваль «Волгоград, Сарепта - горчичная столица». Как сообщили ИА «Высота 102» в музее-заповеднике, главная тема ежегодного фестиваля - «горчичная свадьба». Все гости праздника станут участниками свадьбы, поучаствуют в играх, конкурсах с призами, забавах, мастер-классах и интерактивных программах. Невестой станет очаровательная жгучая горчица, а жениха выберут сами гости фестиваля. Каждый час во время фестиваля будут проходить увлекательные интерактивные программы для детей и взрослых: «Горчичное королевство», «Горчица: вчера и сегодня» с отжимом горчичного масла, «В гости в каменный век», «Свадебное горчичное застолье», квест-рум. Помимо программ будет работать...
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|Общество
|12.09.2017 11:52
Пострадавшим от пожаров в Волгоградской области на сегодняшний день перечислили 1 миллион 300 тысяч рублей. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском отделении детского фонда – региональном операторе по сбору средств. В отделении Детского фонда уточнили, что пополняется счет в основном за счет граждан и организаций. «Хотелось бы обратиться к представителям бизнеса, чтобы и они поучаствовали в сборе помощи погорельцам», - уточнили в фонде. Напомним, счет для сбора средств пострадавшим от пожаров в Волгоградской области был открыт 28 августа. Погорельцы уже получили положенные выплаты из бюджета, однако острым остается вопрос с восстановлением потерянного жилья, хозпостроек, приобретением домашней утвари и...
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|Происшествия
|12.09.2017 11:37
Мужчина, ограбивший отдел игрушек в одном из магазинов в Дубовке, пытался скрыться с места преступления на такси. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, о преступлении в полицию сообщила сотрудница магазина. По ее словам, неизвестный мужчина цыганской национальности похитил из кассы 5000 рублей, затем выбежал на улицу и сел в ожидавшее его такси - черный "Daewoo Nexia". Машина направилась в сторону Волгограда. Но вскоре, благодаря составленной ориентировке, автомобиль был остановлен на трассе патрулем ДПС. Грабителем оказался 44-летний безработный гражданин Украины, проживающий у родственников в Ростове-на-Дону. Похищенные деньги изъяты.
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|Общество
|12.09.2017 10:50
ООО «ЖЭК» назначены штрафы на общую сумму 500 тысяч рублей за нарушения условий договоров управления с 11 многоквартирными домами в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональной инспекции Госжилнадзора, компания наказана за скопление бытового мусора на придомовой территории многоквартирных домов №18, 18 А по улице Сулеймана Стальского, №4, 6 по улице Геленджикской в Волгограде. Более того, управляющая организация не обеспечила размещение контейнерных площадок для сбора мусора. Аналогичные нарушения выявились еще в трех многоквартирных домах №59, 61, 63 по улице Ангарской, хотя, по мнению специалистов, эти виды работ не требуют значительных временных и финансовых затрат. Кроме этого у управляющей организации...
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|Общество
|12.09.2017 10:47
Обращение к премьер-министру России Дмитрию Медведеву по поводу необходимости изменения критериев пригородного железнодорожного сообщения подготовлено в Волгоградской областной думе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект документа, опубликованный на сайте регпарламента, внесение таких изменений необходимо для организации пригородных поездов, которые связали бы Волгоград с отдаленными территориями региона. Напомним, согласно приказа Минтранса РФ от 2007 года, в настоящий момент определен предел расстояния следования пригородных поездов – это 200 километров. Однако, учитывая площадь нашего региона, за скобками этого критерия остается немало населенных пунктов, до которых можно было добраться по железной дороге – это тот же Урюпинск, Петров Вал, Эльтон и...
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|Экономика
|12.09.2017 10:47
Волгоградские энергетики стали победителями Всероссийских соревнований оперативного персонала теплоэлектростанций
Команда ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» стала победителем открытых Всероссийских соревнований оперативного персонала теплоэлектростанций с поперечными связями. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, состязания энергетиков проходили по поручению Министерства энергетики РФ на базе Корпоративного энергетического университета с 4 по 8 сентября 2017 года. В соревнованиях приняли участие десять команд. За победу боролись представители ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Квадра», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Интер РАО-Электрогенерация», АО «Татэнерго», АО «ЕВРАЗ ЗСМК» и других энергетических компаний. ПАО «ЛУКОЙЛ» представляли две команды – энергетики из Астрахани и Волгограда. Команда ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» заняла первое место среди команд ТЭС с поперечными связями. В общем...
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|Общество
|12.09.2017 10:07
К административной ответственности привлечено ФГУП "Волгоградское" и его руководитель за использование находящихся в федеральной собственности объектов нежилого фонда без надлежаще оформленных документов. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, нарушения были установлены в результате проверки соблюдения требований законодательства при владении и распоряжении объектами недвижимого имущества, находящегося в федеральной собственности. Установлено, что данному предприятию на праве хозяйственного ведения предоставлено более 15 объектов недвижимого имущества. Вместе с тем, на данные объекты, переданные распоряжением регионального комитета по управлению государственным имуществом и используемые предприятием, государственная регистрация права хозяйственного ведения отсутствует. Согласно открытым сведениям, ФГУП "Волгоградское" занимается декоративным садоводством и производством...
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|Происшествия
|12.09.2017 09:55
Почти 250 тысяч рублей выманили мошенницы у 83-летней жительницы Волгограда в ходе ритуала "снятия порчи", сообщает ИА “Высота 102” со ссылкой на ГУ МВД по Волгоградской области. Накануне вечером пенсионерка обратилась в полицию с заявлением о пропаже денег. Она пояснила, что на рынке "Союз-ЛТД" две женщины, якобы под предлогом снятия порчи, забрали у нее 244 000 рублей, а взамен отдали "куклу" - пакет с нарезанной газетой. Приметы подозреваемых: 1. цыганской внешности, на вид 50-52 года, рост 170 см, плотного телосложения, волосы темные. Одета: синее платье с коротким рукавом, с рисунком в виде бело-красных цветов. 2. цыганской внешности, на вид 30-35...
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|Общество
|12.09.2017 09:53 (Обновлено: 12.09.2017 09:53)
Совет Волгоградской области по вопросам развития сельских территорий и агропромышленного комплекса при губернаторе региона направил обращения к сельскохозяйственным товаропроизводителям Волгоградской области с просьбой об оказании помощи жителям, пострадавшим в результате ландшафтных пожаров по восстановлению поголовья животных и птицы, обеспечению кормами поголовья, а также по восстановлению хозяйственных построек. В настоящее время, как сообщили ИА «Высота 102» в совете, присутствующие направили обращения главам сельских поселений муниципальных районов, в которых отметили необходимость проведения плановых мероприятий, направленных на предотвращение подобных ЧП, о необходимости страхования в агропромышленном комплексе, страхования жилых домов, о строгом учете сельскохозяйственных животных и птицы в похозяйственной книге в каждом...
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|Происшествия
|12.09.2017 09:09
В Волгоградской области из-за повреждения газопровода без газоснабжения оставались более 1 тыс. абонентов
ТАСС, 12 сентября.Ремонтные бригады полностью восстановили подачу газа в Старополтавском районе Волгоградской области, где в понедельник из-за повреждения газопровода без газоснабжения оставались более 1 тыс. абонентов. Об этом сообщается на сайте Минэнерго РФ. "Аварийно-восстановительные работы завершены, пуск газа был начат потребителям в понедельник в 17:05 (мск). На данный момент газоснабжение потребителей полностью восстановлено", - говорится в сообщении. Повреждение полиэтиленового газопровода высокого давления в селе Черебаево Старополтавского района области произошло в понедельник в 11:50 (мск) из-за проведения несогласованных земляных работ организацией "Саратовнефтегаз". В результате было прекращено газоснабжение 1,028 тыс. абонентов. По данным Минэнерго...
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12 сентября 13:54
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12 сентября 13:15
12 сентября 13:12
12 сентября 12:17
12 сентября 12:08
Дети из подшефных учреждений волгоградского «КАУСТИКа» увидели уникальное музыкальное шоу
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Общество
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12 сентября 12:08
Дети из подшефных учреждений волгоградского «КАУСТИКа» увидели уникальное музыкальное шоу
12 сентября 10:47
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