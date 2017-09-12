Дети из подшефных учреждений волгоградского «КАУСТИКа» увидели уникальное музыкальное шоу

Вокальные данные победителей проекта Первого телеканала «Голос. Дети» оценили 80 детей из Волжского православного приюта «Дом милосердия» и Красноармейского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних вместе с волгоградскими химиками. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе АО «КАУСТИК», музыкальная программа «Недетский голос» социального проекта одного из столичных продюсерских центров собрала в волгоградском Дворце спорта несколько тысяч юных волгоградцев со всех уголков региона.

АО «КАУСТИК» помогло воспитанникам православного приюта из Волжского и социально-реабилитационного центра Красноармейского района Волгограда самим увидеть уникальное концертное шоу, в котором на сцене выступили их сверстники – победители телевизионного проекта «Голос. Дети», а также других отечественных и международных конкурсов. Проект с участием молодых дарований России направлен на популяризацию детского вокального искусства, в первую очередь, среди детей из социально незащищённых семей, детей-сирот, детей-инвалидов.

Волгоградский «КАУСТИК» уже много лет помогает более 30-ти подшефным социальным учреждениям Волгоградской области, в том числе и детским. Эта поддержка не ограничивается материальными или финансовыми пожертвованиями на лечение детей, ремонт зданий, оплату путёвок, проезд юных спортсменов на всероссийские соревнования, строительство новых спортивных площадок. Напомним, современную площадку для воркаута минувшим летом совместно с Благотворительным фондом Елены Исинбаевой «КАУСТИК» открыл в рабочем посёлке Светлый Яр. Также волгоградские химики помогают музыкально одарённым воспитанникам Волжского православного приюта в организации их выступлений на различных концертных площадках Волгограда и Волжского.