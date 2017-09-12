У жителей Волгоградской области денег становится все меньше

Номинальные денежные доходы, полученные населением Волгоградской области в январе – июле 2017 г., составили 352,5 млрд рублей и уменьшились по сравнению с соответствующим периодом 2016 г. на 3,1%. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, также на 6,9% уменьшились и реальные денежные доходы населения области за этот период.

Что касается основных показателей финансового состояния организаций Волгоградской области, то в январе-июле 2017 г. они составили 27582,4 млн рублей, или 88,2% по отношению к январю прошлого года.