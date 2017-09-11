В Волгоградской области хотят возродить забытый поезд до Урюпинска

Обращение к премьер-министру России Дмитрию Медведеву по поводу необходимости изменения критериев пригородного железнодорожного сообщения подготовлено в Волгоградской областной думе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект документа, опубликованный на сайте регпарламента, внесение таких изменений необходимо для организации пригородных поездов, которые связали бы Волгоград с отдаленными территориями региона. Напомним, согласно приказа Минтранса РФ от 2007 года, в настоящий момент определен предел расстояния следования пригородных поездов – это 200 километров. Однако, учитывая площадь нашего региона, за скобками этого критерия остается немало населенных пунктов, до которых можно было добраться по железной дороге – это тот же Урюпинск, Петров Вал, Эльтон и т.д. Между тем, отсутствие статуса пригородных железнодорожных перевозок сказывается на стоимости проезда, где действуют правила перевозок в дальних поездах, и это обстоятельство не дает права на льготы, которые применяются в пригородном сообщении. Кроме того, к населенным пунктам, которые находятся на расстоянии свыше 200 км, например, в Петров Вал, можно добраться лишь с пересадками. На эти неудобства, дорогой проезд и отсутствие пригородного сообщения с отдаленными городами региона, отмечается в обращении, жалуются депутатам облдумы жители области.

Депутаты подчеркивают, что, например, невозможность наладить пригородное железнодорожное сообщение с Эльтоном уже оборачивается экономическими потерями. Так, в 2016 году на известном грязевом курорте поправили свое здоровье 6 тысяч человек, но в 2017 году – уже гораздо меньше, всего 3,5 тысячи человек. В случае организации пригородного поезда от Волгограда до Эльтона услугами санатория, подсчитали в регпарламенте, могло бы увеличиться до 12 тысяч человек. Это принесло бы дополнительные доходы в бюджет района.

Напомним, отмена поезда Волгоград-Урюпино в 2010 году вызвала волну возмущения жителей столицы российской провинции, а также других городов области, которые пользовались данным видом транспорта. Жители знаменитого на всю Россию города, так и не добившись ничего в родном регионе, даже обращались за помощью в организации железнодорожного сообщения в другие соседние области. Но ситуацию изменить не удалось.



