Волгоградские энергетики стали победителями Всероссийских соревнований оперативного персонала теплоэлектростанций









Команда ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» стала победителем открытых Всероссийских соревнований оперативного персонала теплоэлектростанций с поперечными связями. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, состязания энергетиков проходили по поручению Министерства энергетики РФ на базе Корпоративного энергетического университета с 4 по 8 сентября 2017 года.

В соревнованиях приняли участие десять команд. За победу боролись представители ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Квадра», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Интер РАО-Электрогенерация», АО «Татэнерго», АО «ЕВРАЗ ЗСМК» и других энергетических компаний. ПАО «ЛУКОЙЛ» представляли две команды – энергетики из Астрахани и Волгограда.

Команда ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» заняла первое место среди команд ТЭС с поперечными связями. В общем зачете волгоградцы набрали 2996,17 балла из 3220 возможных и заняли первые места в четырех этапах из семи, обеспечив уверенную победу команде. В ходе состязаний проверяли знания нормативно-технических документов, практические навыки и умения на тренажерах, участники обменивались передовым опытом для обеспечения качества, эффективности и безопасности обслуживания оборудованием ТЭС, внедрения передовой производственной культуры.









Кроме того, сотрудники ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» получили в личном зачете среди команд ТЭС с поперечными связями пять номинаций из семи. Лучшими по профессии волгоградцы стали по следующим направлениям:

Басманов Александр Сергеевич - лучший начальник смены КТЦ,

Шибитов Вячеслав Сергеевич - лучший начальник смены электроцеха,

Болдина Ольга Владимировна - лучший начальник смены хим. цеха

Корепанов Андрей Васильевич - лучший машинист котла,

Гончаров Александр Сергеевич - лучший машинист турбины.

На сайте корпоративного энергетического университета также проходило голосование за лучший проморолик. Презентацию команды ООО «Лукойл-Волгоградэнерго», которая признана лучшей, можно посмотреть здесь.