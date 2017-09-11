



Необычно многолюдно в эти минуты у строящегося Александро-Невского собора в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" в Волгоградской епархии русской православной церкви, в 9-00 в день празднования памяти святого благоверного великого князя Александра Невского здесь состоится Божественная литургия. Богослужение возглавит митрополит Волгоградский и Камышинский Герман. Из Казанского собора будет принесена мироточивая икона Пресвятой Богородицы «Умягчение злых сердец».

Божественная литургия в соборе будет совершена впервые. Верующие и духовенство соберутся в цокольном помещении, где уже завершены работы по перекрытию.

Напомним, строительство осуществляется на добровольные пожертвования граждан и предпринимателей. Главным спонсором строительства является компания «Транснефть-Приволга». Представителю спонсора - начальнику Волгоградского районного нефтепроводного управления АО «Транснефть-Приволга» Евгению Аркадьевичу Малею будет вручена архиерейская грамота.

Справка. В 2015 году жители Волгограда на публичных слушаниях поддержали решение восстановить Александро-Невский собор, разрушенный большевиками. В настоящее время возводятся стены главного храма области. По личной просьбе князя Александра Невского Киевским митрополитом Кириллом III в 1261 году была учреждена Сарайская епархия. Ее центром стал город Сарай, столица Золотой Орды. Епархиальные епископы окормляли тысячи православных, находившихся в татаро-монгольском плену. Территориально епархия располагалась в границах современной Волгоградской области. 12 сентября Православной Церковью отмечается перенесение мощей святого из Владимира-на-Клязьме, где они пребывали со дня его прославления, в Санкт-Петербург, в Александро-Невский монастырь.



