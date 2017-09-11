|Происшествия
|11.09.2017 20:56
Жителя Волгоградской области осудили за взятку инспектору ДПС в Мордовии
Житель Волгоградской области осужден за покушение на мелкое взяточничество в Мордовии. По данным прокуратуры республики, сообщает ИА «Высота 102», вечером 18 мая 2017 года, находясь в патрульном автомобиле, где инспектор ДПС составлял протокол об административном правонарушении в отношении жителя Волгоградской области, он положил 500 рублей в пластиковую нишу, расположенную в передней панели салона патрульного автомобиля. Однако сотрудник полиции отказался принять денежные средства, составил в отношении водителя постановление об административном правонарушении. Суд согласился с доводами государственного обвинителя, признал подсудимого виновным в совершении инкриминированного преступления и назначил наказание в виде штрафа в доход государства в размере 7000 рублей. Приговор в законную силу не вступил.
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«Ситуация на «Химпроме» стабилизирована, есть предпосылки для начала реализации инвестиционных проектов» - так было заявлено на...
|Аналитика
|11.09.2017 20:09
Смотрите сегодня в программе: результаты единого дня голосования в Волгоградской области показали пассивность и большинства политических партий, и избирателей. Они боролись с соперниками: в реготделении «Единой России» рассказали об уверенной победе своих выдвиженцев. Ветром перемен: коллективу Волгоградского симфонического оркестра официально представили нового главного дирижера. «От улыбки хмурый день светлей...»: бывший глава Городищенского района Сергей Мамонтов не смог услышать сегодня приговор по делу о коррупции. Райдеры порадовали: в день города Волгоград «на ура» принял первый чемпионат России по мотокросс - фристайлу. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в...
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|Общество
|11.09.2017 17:24
ООО «Випойл-Гиперцентр» (организация, осуществляющая управление ТРК «Волгамолл») исполнило ранее выданное волгоградским УФАС России предупреждение о необходимости прекращения использования при ведении хозяйственной деятельности товарных знаков, принадлежащих FIFA. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении антимонопольной службы, компания удалила надписи «FIFA WORLD CUP», «RUSSIA 2018» на конструкции в виде мячей в фотозоне торгового центра. Как прокомментировал данный факт руководитель Волгоградского УФАС России Роман Лучников, в связи с исполнением предупреждения дело о нарушении антимонопольного законодательства возбуждаться не будет, лицо также не...
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|Экология
|11.09.2017 16:17
Проблему сброса грязных стоков вод в регионе обсудили на последнем заседании экологического совета при облдуме. Как сообщает ИА «Высота 102», у членов совета возникли вопросы к председателю комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Виталию Сазонову по данной теме. Так, только за один год сброс недостаточно очищенных сточных вод в регионе увеличился на 2 млн кубов. «Почему мы видим динамику ухудшения в этой сфере?- поинтересовался зампредседателя экосовета, президент Волгоградской экологической региональной академии Владимир Лабойко. Однако Виталий Сазонов ответить на вопрос не смог. Кроме того, как отметил Лабойко,...
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|Происшествия
|11.09.2017 15:46
Задержаны трое подозреваемых по делу об убийстве, в ходе расследования которого следователями на южном берегу Москвы-реки были обнаружены два черных полиэтиленовых пакета, содержавшие фрагменты тела женщины, а позднее - еще восемь пакетов и две зацементированные картонные коробки с останками тела неизвестного мужчины. Об этом говорится на сайте Следственного комитета СКР, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ведомство. В ходе расследования уголовного дела установлены личности потерпевших, ими оказались двое жителей столицы. Благодаря совместной работе следователей и следователей-криминалистов Главного следственного управления СКР Москвы и оперативных сотрудников столичной полиции также установлены подозреваемые в совершении указанного преступления. Задержаны мужчина и две женщины, которым...
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|Расследования
|11.09.2017 15:33
Вынесен приговор по уголовному делу в отношении взяткодателя и посредника, пытавшихся подкупить судебного пристава в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, 54-летний местный житель Теймур Гасанов признан виновными в даче взятки через посредника, совершенной в крупном размере, а 37-летний Замил Мамедов – в посредничестве во взяточничестве. Гасанов приговорен к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 9 млн 600 тыс рублей. Мамедов также осужден к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 6 млн 400 тыс рублей. В суде установлено,...
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|Расследования
|11.09.2017 15:18
Сотрудник ГКУ «Центр социальной защиты населения по Кировскому району Волгограда» назначил меры социальной поддержки гражданам, которые не имели права получения данных выплат. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, данные факты были выявлены в ходе внутренней проверки учреждения. Сотрудник, уличенный в «благотворительности» за бюджетный счет, уже уволен. Материалы переданы в правоохранительные органы на предмет возможного злоупотребления служебным положением бывшим специалистом центра. Ущерб, нанесенный государству, подсчитывается.
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|Происшествия
|11.09.2017 15:10
Экстренная эвакуация в Волгоград из Клетского района сегодня понадобилась трехлетней девочке, которая обварилась кипятком, сообщает ИА "Высота 102". Ребенка, который получил ожоги 1,2 и 3 степени, всего 15% тела, доставили на медицинском вертолете в ГУЗ КБ СМП №25. Состояние девочки оценивается как тяжелое.
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|Здравоохранение
|11.09.2017 14:49
Награду в номинации «Лучший перинатальный центр» шестой национальной премии «Репродуктивное завтра России» получил Волгоградский областной клинический перинатальный центр №2. Награждение победителей и лауреатов конкурса прошло в городе Сочи, сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона. Лечебное учреждение оказывает высококвалифицированную помощь беременным женщинам с высокой степенью риска. Здесь созданы условия для выхаживания детей с экстремально низкой массой тела (от 500 граммов), рожденных в сроки менее 34 недель. Всем маловесным новорожденным оказывается высокотехнологичная медицинская помощь. Выживаемость таких малышей в перинатальном центре полностью сопоставима с ведущими клиниками России. Работает акушерский консультативный центр с выездной бригадой врачей, организована система...
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|Происшествия
|11.09.2017 14:34 (Обновлено: 11.09.2017 17:35)
Столкновение легковой автомашины марки «Hyundai Getz» и двух грузовых автомобилей произошло сегодня в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло примерно в 13-20 в Калачевском районе на 62 км федеральной автодороги "Волгоград – К. Шахтинский". По предварительной информации, водитель "КамАЗа" с прицепом не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с остановившейся для поворота налево легковой автомашиной . От удара иномарку отбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем "МАН". От сильного удара машину фактически расплющило. В результате ДТП...
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|Происшествия
|11.09.2017 13:23
Сотрудники полиции выступили в роли покупателей холодного оружия после того, как 40-летний житель Волгограда разместил объявление о продаже на своей странице в одной из социальных сетей, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на информацию ГУ МВД РФ по Волгоградской области. Как показало исследование, проведенное специалистами экспертно-криминалистического центра, один из штык-ножей изготовлен промышленным способом в Германии к карабину «Маузер» и относится к категории боевого холодного оружия колюще-режущего поражающего действия. Волгоградца задержали, позже он пояснил, что нашел оружие во время раскопок на полях боев. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка...
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|Экология
|11.09.2017 12:58
Управлением Росприроднадзора по Волгоградской области возбуждено административное дело и принято решение о проведении административного расследования в отношении ООО «ЭкоЮг» по ст. 8.2 КоАП РФ. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ведомство, поводом для возбуждения дела послужили материалы проверки прокуратуры Городищенского района, проведенной с привлечением комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, других структур по жалобам жителей пос. Орловка Городищенского района в контролирующие органы Волгоградской области о неприятном запахе, от которого они страдали в августе 2017 года. Так в поле зрения ведомства попал шламонакопитель, который эксплуатирует данная компания. По результатам отбора проб атмосферного воздуха в...
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|Расследования
|11.09.2017 12:55
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя Котельниковского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), сообщает ИА «Высота 102» о ссылкой на СУ СК по Волгоградской области. По данным следствия, обвиняемый проживал в одном из частных домовладений хутора Красноярский Котельниковского района вместе со своей гражданской супругой и тремя малолетними детьми. Для приготовления пищи семья использовала электрическую одноконфорочную плитку, приобретенную с рук около трех лет назад. При этом в связи поломкой терморегулятора указанного бытового прибора обвиняемый неоднократно самостоятельно его...
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|Культура
|11.09.2017 12:23
На место главного дирижера Волгоградского академического симфонического оркестра приглашен заслуженный артист России Андрей Аниханов. Как сообщает ИА "Высота 102", сегодня Андрея Аниханова официально представили коллективу Волгоградской областной филармонии. Ранее, напомним, обязанности главного дирижера и художественного руководителя Волгоградского симфонического оркестра исполнял Юрий Серов. Но так как Юрий Эдуардович проживает в Санкт-Петербурге, трудовые отношения с ним были оформлены в рамках договора, заключенного с ним в качестве приглашенного главного дирижера. Андрей Аниханов с 2010 года является главным дирижером Ростовского государственного музыкального театра. На официальной странице этого учреждения культуры он по-прежнему указан в этой...
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|Расследования
|11.09.2017 11:57 (Обновлено: 11.09.2017 14:22)
Наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей вынес Волгоградский гарнизонный военный суд военнослужащему Гулиеву, который обвинялся в избиении сослуживца. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на судебное постановление, Гулиев полностью признал себя виновным, раскаялся и просил прекратить в отношении него уголовное дело, так как он примирился с потерпевшим, извинился перед ним, полностью компенсировал ему причиненный моральный ущерб. Государственный обвинитель против этого не возражал. Суд также учел, что Гулиев совершил преступление впервые, и посчитал возможным освободить его от уголовной ответственности, назначив судебный штраф. По материалам дела, военнослужащий, желая показать свое превосходство над сослуживцем, ударил его несколько раз ладонью...
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|Политика
|11.09.2017 11:51
Михаил Струк, победивший на выборах в областную думу, заявил, что был уверен в таком исходе и в оказании доверия избирателями партии «Единая Россия» на прошедших в минувшее воскресенье выборах в регпарламент. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», на сегодняшней пресс-конференции в региональном отделении «ЕР» Михаил Струк также выразил благодарность избирателям за оказанное ему доверие и подчеркнул, что люди видят и оценивают, как работают партийные проекты и исполнительная власть, как помогают жителям области в решении проблем. На вопрос корреспондента ИА «Высота 102», поможет или помешает ему в работе в облдуме принадлежность к семейной династии (Владимир Струк – отец Михаила...
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11 сентября 20:56
Жителя Волгоградской области осудили за взятку инспектору ДПС в Мордовии
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Происшествия
11 сентября 20:56
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