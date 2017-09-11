



Совет Волгоградской области по вопросам развития сельских территорий и агропромышленного комплекса при губернаторе региона направил обращения к сельскохозяйственным товаропроизводителям Волгоградской области с просьбой об оказании помощи жителям, пострадавшим в результате ландшафтных пожаров по восстановлению поголовья животных и птицы, обеспечению кормами поголовья, а также по восстановлению хозяйственных построек.

В настоящее время, как сообщили ИА «Высота 102» в совете, присутствующие направили обращения главам сельских поселений муниципальных районов, в которых отметили необходимость проведения плановых мероприятий, направленных на предотвращение подобных ЧП, о необходимости страхования в агропромышленном комплексе, страхования жилых домов, о строгом учете сельскохозяйственных животных и птицы в похозяйственной книге в каждом личном (подсобном) хозяйстве.

Как пояснил председатель совета Павел Чумаков, комитету сельского хозяйства Волгоградской области в срок до 14 сентября 2017 года даны рекомендации подготовить предложения по определению оператора фонда помощи пострадавшим от ландшафтных и лесных пожаров на закупку поголовья скота и птицы, кормов.



