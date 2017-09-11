|Общество
|12.09.2017 09:53(Обновлено: 12.09.2017 09:53)
Пострадавшим от ландшафтных пожаров в районах Волгоградской области помогут с поголовьем и кормами
Совет Волгоградской области по вопросам развития сельских территорий и агропромышленного комплекса при губернаторе региона направил обращения к сельскохозяйственным товаропроизводителям Волгоградской области с просьбой об оказании помощи жителям, пострадавшим в результате ландшафтных пожаров по восстановлению поголовья животных и птицы, обеспечению кормами поголовья, а также по восстановлению хозяйственных построек.
В настоящее время, как сообщили ИА «Высота 102» в совете, присутствующие направили обращения главам сельских поселений муниципальных районов, в которых отметили необходимость проведения плановых мероприятий, направленных на предотвращение подобных ЧП, о необходимости страхования в агропромышленном комплексе, страхования жилых домов, о строгом учете сельскохозяйственных животных и птицы в похозяйственной книге в каждом личном (подсобном) хозяйстве.
Как пояснил председатель совета Павел Чумаков, комитету сельского хозяйства Волгоградской области в срок до 14 сентября 2017 года даны рекомендации подготовить предложения по определению оператора фонда помощи пострадавшим от ландшафтных и лесных пожаров на закупку поголовья скота и птицы, кормов.
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|Общество
|12.09.2017 10:50
ООО «ЖЭК» назначены штрафы на общую сумму 500 тысяч рублей за нарушения условий договоров управления с 11 многоквартирными домами в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональной инспекции Госжилнадзора, компания наказана за скопление бытового мусора на придомовой территории многоквартирных домов №18, 18 А по улице Сулеймана Стальского, №4, 6 по улице Геленджикской в Волгограде. Более того, управляющая организация не обеспечила размещение контейнерных площадок для сбора мусора. Аналогичные нарушения выявились еще в трех многоквартирных домах №59, 61, 63 по улице Ангарской, хотя, по мнению специалистов, эти виды работ не требуют значительных временных и финансовых затрат. Кроме этого у управляющей организации...
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|Общество
|12.09.2017 10:47
Обращение к премьер-министру России Дмитрию Медведеву по поводу необходимости изменения критериев пригородного железнодорожного сообщения подготовлено в Волгоградской областной думе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект документа, опубликованный на сайте регпарламента, внесение таких изменений необходимо для организации пригородных поездов, которые связали бы Волгоград с отдаленными территориями региона. Напомним, согласно приказа Минтранса РФ от 2007 года, в настоящий момент определен предел расстояния следования пригородных поездов – это 200 километров. Однако, учитывая площадь нашего региона, за скобками этого критерия остается немало населенных пунктов, до которых можно было добраться по железной дороге – это тот же Урюпинск, Петров Вал, Эльтон и...
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|Экономика
|12.09.2017 10:47
Волгоградские энергетики стали победителями Всероссийских соревнований оперативного персонала теплоэлектростанций
Команда ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» стала победителем открытых Всероссийских соревнований оперативного персонала теплоэлектростанций с поперечными связями. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, состязания энергетиков проходили по поручению Министерства энергетики РФ на базе Корпоративного энергетического университета с 4 по 8 сентября 2017 года. В соревнованиях приняли участие десять команд. За победу боролись представители ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Квадра», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Интер РАО-Электрогенерация», АО «Татэнерго», АО «ЕВРАЗ ЗСМК» и других энергетических компаний. ПАО «ЛУКОЙЛ» представляли две команды – энергетики из Астрахани и Волгограда. Команда ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» заняла первое место среди команд ТЭС с поперечными связями. В общем...
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|12.09.2017 10:07
К административной ответственности привлечено ФГУП "Волгоградское" и его руководитель за использование находящихся в федеральной собственности объектов нежилого фонда без надлежаще оформленных документов. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, нарушения были установлены в результате проверки соблюдения требований законодательства при владении и распоряжении объектами недвижимого имущества, находящегося в федеральной собственности. Установлено, что данному предприятию на праве хозяйственного ведения предоставлено более 15 объектов недвижимого имущества. Вместе с тем, на данные объекты, переданные распоряжением регионального комитета по управлению государственным имуществом и используемые предприятием, государственная регистрация права хозяйственного ведения отсутствует. Согласно открытым сведениям, ФГУП "Волгоградское" занимается декоративным садоводством и производством...
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|Происшествия
|12.09.2017 09:55
Почти 250 тысяч рублей выманили мошенницы у 83-летней жительницы Волгограда в ходе ритуала "снятия порчи", сообщает ИА “Высота 102” со ссылкой на ГУ МВД по Волгоградской области. Накануне вечером пенсионерка обратилась в полицию с заявлением о пропаже денег. Она пояснила, что на рынке "Союз-ЛТД" две женщины, якобы под предлогом снятия порчи, забрали у нее 244 000 рублей, а взамен отдали "куклу" - пакет с нарезанной газетой. Приметы подозреваемых: 1. цыганской внешности, на вид 50-52 года, рост 170 см, плотного телосложения, волосы темные. Одета: синее платье с коротким рукавом, с рисунком в виде бело-красных цветов. 2. цыганской внешности, на вид 30-35...
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|Происшествия
|12.09.2017 09:09
В Волгоградской области из-за повреждения газопровода без газоснабжения оставались более 1 тыс. абонентов
ТАСС, 12 сентября.Ремонтные бригады полностью восстановили подачу газа в Старополтавском районе Волгоградской области, где в понедельник из-за повреждения газопровода без газоснабжения оставались более 1 тыс. абонентов. Об этом сообщается на сайте Минэнерго РФ. "Аварийно-восстановительные работы завершены, пуск газа был начат потребителям в понедельник в 17:05 (мск). На данный момент газоснабжение потребителей полностью восстановлено", - говорится в сообщении. Повреждение полиэтиленового газопровода высокого давления в селе Черебаево Старополтавского района области произошло в понедельник в 11:50 (мск) из-за проведения несогласованных земляных работ организацией "Саратовнефтегаз". В результате было прекращено газоснабжение 1,028 тыс. абонентов. По данным Минэнерго...
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|Происшествия
|12.09.2017 08:48
Три человека погибли и два человека пострадали в аварии в Суровикинском районе, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на региональный главк МВД. Около 6 утра на 116 км трассы "Волгоград - Каменск-Шахтинский" столкнулись машины "Лада Гранта" и "Шевроле Ланос". Сейчас на месте работают следователи, они устанавливают причины и обстоятельства ДТП. Как уточнили в экстренных службах региона, среди погибших - две женщины и один мужчина. Двое пострадавших - водители машин - госпитализированы в крайне тяжелом состоянии.
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|12.09.2017 08:38
Необычно многолюдно в эти минуты у строящегося Александро-Невского собора в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" в Волгоградской епархии русской православной церкви, в 9-00 в день празднования памяти святого благоверного великого князя Александра Невского здесь состоится Божественная литургия. Богослужение возглавит митрополит Волгоградский и Камышинский Герман. Из Казанского собора будет принесена мироточивая икона Пресвятой Богородицы «Умягчение злых сердец». Божественная литургия в соборе будет совершена впервые. Верующие и духовенство соберутся в цокольном помещении, где уже завершены работы по перекрытию. Напомним, строительство осуществляется на добровольные пожертвования граждан и предпринимателей. Главным спонсором строительства является компания «Транснефть-Приволга». Представителю спонсора - начальнику Волгоградского районного...
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|12.09.2017 05:29
Премию «Культурная инициатива» получил проект «Путь воды» компании «Концессии водоснабжения» Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, награждение прошло в московском театре «Et Cetera» во время празднования профессионального праздника – Дня финансиста. Профессионалы финансового сектора наградили лауреатов профессиональной премии «Репутация» - тех, кто трудится над тем, чтобы финансовая система страны отвечала вызовам времени. Финансовое сообщество оценило яркие и необычные события, с помощью которых компания-эмитент облигаций показывает сложность городского хозяйства, перемены в ЖКХ и работающих в отрасли людей. Сложно рассказать о водопроводно-канализационном хозяйстве с помощью традиционных медиа, зато язык искусства позволяет не сдерживать эмоции. Движущей силой оригинальных проектов...
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|Происшествия
|11.09.2017 20:56
Житель Волгоградской области осужден за покушение на мелкое взяточничество в Мордовии. По данным прокуратуры республики, сообщает ИА «Высота 102», вечером 18 мая 2017 года, находясь в патрульном автомобиле, где инспектор ДПС составлял протокол об административном правонарушении в отношении жителя Волгоградской области, он положил 500 рублей в пластиковую нишу, расположенную в передней панели салона патрульного автомобиля. Однако сотрудник полиции отказался принять денежные средства, составил в отношении водителя постановление об административном правонарушении. Суд согласился с доводами государственного обвинителя, признал подсудимого виновным в совершении инкриминированного преступления и назначил наказание в виде штрафа в доход государства в размере 7000 рублей. Приговор в законную силу...
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|11.09.2017 20:09
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|11.09.2017 17:24
ООО «Випойл-Гиперцентр» (организация, осуществляющая управление ТРК «Волгамолл») исполнило ранее выданное волгоградским УФАС России предупреждение о необходимости прекращения использования при ведении хозяйственной деятельности товарных знаков, принадлежащих FIFA. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении антимонопольной службы, компания удалила надписи «FIFA WORLD CUP», «RUSSIA 2018» на конструкции в виде мячей в фотозоне торгового центра. Как прокомментировал данный факт руководитель Волгоградского УФАС России Роман Лучников, в связи с исполнением предупреждения дело о нарушении антимонопольного законодательства возбуждаться не будет, лицо также не...
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|Экология
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Проблему сброса грязных стоков вод в регионе обсудили на последнем заседании экологического совета при облдуме. Как сообщает ИА «Высота 102», у членов совета возникли вопросы к председателю комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Виталию Сазонову по данной теме. Так, только за один год сброс недостаточно очищенных сточных вод в регионе увеличился на 2 млн кубов. «Почему мы видим динамику ухудшения в этой сфере?- поинтересовался зампредседателя экосовета, президент Волгоградской экологической региональной академии Владимир Лабойко. Однако Виталий Сазонов ответить на вопрос не смог. Кроме того, как...
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|Происшествия
|11.09.2017 15:46
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|11.09.2017 15:33
Вынесен приговор по уголовному делу в отношении взяткодателя и посредника, пытавшихся подкупить судебного пристава в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, 54-летний местный житель Теймур Гасанов признан виновными в даче взятки через посредника, совершенной в крупном размере, а 37-летний Замил Мамедов – в посредничестве во взяточничестве. Гасанов приговорен к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 9 млн 600 тыс рублей. Мамедов также осужден к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 6 млн 400 тыс рублей. В суде установлено,...
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