Управляющая компания в Волгограде заплатит полмиллиона за нерадивость

ООО «ЖЭК» назначены штрафы на общую сумму 500 тысяч рублей за нарушения условий договоров управления с 11 многоквартирными домами в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональной инспекции Госжилнадзора, компания наказана за скопление бытового мусора на придомовой территории многоквартирных домов №18, 18 А по улице Сулеймана Стальского, №4, 6 по улице Геленджикской в Волгограде. Более того, управляющая организация не обеспечила размещение контейнерных площадок для сбора мусора.

Аналогичные нарушения выявились еще в трех многоквартирных домах №59, 61, 63 по улице Ангарской, хотя, по мнению специалистов, эти виды работ не требуют значительных временных и финансовых затрат. Кроме этого у управляющей организации были затребованы акты приемки выполненных работ, подписанных собственниками жилых помещений, что является обязательным требованием закона и подтверждением тому, что УК выполняет свои обязанности. Однако документы в жилищную инспекцию предоставлены не были.

Нарушения также выявлены при обследовании многоквартирного дома № 4 по улице 2-я Штурманская в Красноармейском районе Волгограда. По итогам проведенных проверок в отношении ООО «ЖЭК» составлены административные протоколы. За нарушение лицензионных требований управкомпания оштрафована на 500 тысяч рублей.



