Жителя Волгограда и его подельника осудили за подкуп судебного пристава

Наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей вынес Волгоградский гарнизонный военный суд военнослужащему Гулиеву, который обвинялся в избиении сослуживца. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на судебное постановление, Гулиев полностью признал себя виновным, раскаялся и просил прекратить в отношении него уголовное дело, так как он примирился с потерпевшим, извинился перед ним, полностью компенсировал ему причиненный моральный ущерб. Государственный обвинитель против этого не возражал. Суд также учел, что Гулиев совершил преступление впервые, и посчитал возможным освободить его от уголовной ответственности, назначив судебный штраф. По материалам дела, военнослужащий, желая показать свое превосходство над сослуживцем, ударил его несколько раз ладонью...

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