Подозреваемого в убийстве двух человек в Москве задержали в Волгоградской области

Задержаны трое подозреваемых по делу об убийстве, в ходе расследования которого следователями на южном берегу Москвы-реки были обнаружены два черных полиэтиленовых пакета, содержавшие фрагменты тела женщины, а позднее - еще восемь пакетов и две зацементированные картонные коробки с останками тела неизвестного мужчины. Об этом говорится на сайте Следственного комитета СКР, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ведомство. В ходе расследования уголовного дела установлены личности потерпевших, ими оказались двое жителей столицы. Благодаря совместной работе следователей и следователей-криминалистов Главного следственного управления СКР Москвы и оперативных сотрудников столичной полиции также установлены подозреваемые в совершении указанного преступления. Задержаны мужчина и две женщины, которым предъявлено обвинение, и в ближайшее время будет избрана мера пресечения. Агентство «Москва» со ссылкой на источник уточняет, что мужчину 1983 года рождения задержали в Волгоградской области. Приоритетной версией следствия является совершение преступления из корыстных побуждений с целью незаконного завладения недвижимостью.



