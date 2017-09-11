Волгоградский перинатальный центр - в числе лучших в России

Награду в номинации «Лучший перинатальный центр» шестой национальной премии «Репродуктивное завтра России» получил Волгоградский областной клинический перинатальный центр №2. Награждение победителей и лауреатов конкурса прошло в городе Сочи, сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона. Лечебное учреждение оказывает высококвалифицированную помощь беременным женщинам с высокой степенью риска. Здесь созданы условия для выхаживания детей с экстремально низкой массой тела (от 500 граммов), рожденных в сроки менее 34 недель. Всем маловесным новорожденным оказывается высокотехнологичная медицинская помощь. Выживаемость таких малышей в перинатальном центре полностью сопоставима с ведущими клиниками России. Работает акушерский консультативный центр с выездной бригадой врачей, организована система реанимационно-консультативных центров для детей, внедрен новый метод сохранения беременности, который позволяет женщинам с отрицательным резус-фактором избежать осложнений. Ежегодно здесь рождается около трех тысяч малышей, из них 5% появляются раньше срока.

В регионе благодаря поставке нового медоборудования, обучению специалистов, ранней постановке беременных на учет снижается младенческая смертность. В текущем году этот показатель в Волгоградской области составил 4,1 промилле, в ЮФО он достигает 4,7, а в целом по стране — 5,3.