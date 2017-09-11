Житель Волгограда попытался продать штык-ножи времен войны через соцсети









Сотрудники полиции выступили в роли покупателей холодного оружия после того, как 40-летний житель Волгограда разместил объявление о продаже на своей странице в одной из социальных сетей, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на информацию ГУ МВД РФ по Волгоградской области. Как показало исследование, проведенное специалистами экспертно-криминалистического центра, один из штык-ножей изготовлен промышленным способом в Германии к карабину «Маузер» и относится к категории боевого холодного оружия колюще-режущего поражающего действия. Волгоградца задержали, позже он пояснил, что нашел оружие во время раскопок на полях боев.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Законодательством за данные деяния предусмотрена ответственность до двух лет лишения свободы.



