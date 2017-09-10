В Волгоградской области за гибель трех детей в пожаре ответят отец-пьяница и учителя

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя Котельниковского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), сообщает ИА «Высота 102» о ссылкой на СУ СК по Волгоградской области.

По данным следствия, обвиняемый проживал в одном из частных домовладений хутора Красноярский Котельниковского района вместе со своей гражданской супругой и тремя малолетними детьми. Для приготовления пищи семья использовала электрическую одноконфорочную плитку, приобретенную с рук около трех лет назад. При этом в связи поломкой терморегулятора указанного бытового прибора обвиняемый неоднократно самостоятельно его ремонтировал, в итоге соединив провода напрямую с нагревательным элементом, минуя указанный регулятор температуры и датчик автоматического отключения на случай перегрева. Члены семьи практически ежедневно продолжали пользоваться плиткой как по назначению, так и для прикуривания сигарет. Следователи установили, что именно эксплуатация указанного неисправного электроприбора привела к трагедии. Рано утром 4 июня 2017 года в доме произошел пожар, в результате которого погибли трое малолетних детей: 12-летний сын, и две дочери, в возрасте 3 и 7 лет. Согласно заключению судебно-медицинского эксперта их смерть наступила в результате отравления окисью углерода, а пожаро-техническая экспертиза достоверно установила, что причиной возгорания стало воспламенение горючих материалов вследствие теплового воздействия нагревательного элемента электрической плитки.

В ходе допроса обвиняемый признался, что в тот день, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он включил опасный электроприбор, а сам пошел разыскивать свою супругу, которая всю ночь распивала спиртные напитки в гостях у родственников. В результате в момент возгорания дети находились в доме одни и самостоятельно спастись не смогли.

Также было установлено, что косвенно к трагедии причастны и должностные лица органов системы профилактики, которые видели в каких условиях проживают и воспитываются дети, но вовремя не забили тревогу и не предприняли никаких мер к исправлению ситуации, вплоть до изъятия детей из семьи. По итогам рассмотрения подготовленных следователем представлений об устранении причин и условий, способствующих совершению преступлений, к строгой дисциплинарной ответственности привлечены директор школы, в которой воспитывался сын обвиняемого, классная руководительница погибшего мальчика и школьный инспектор. Выговор объявлен также участковому уполномоченному полиции территориального подразделения МВД.

Уголовное дело направлено в прокуратуру Котельниковского района для утверждения обвинительного заключения и последующего направления дела в суд. На стадии предварительного расследования обвиняемый полностью признал свою вину.



