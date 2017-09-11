Проблему сброса грязных стоков вод в регионе обсудили на последнем заседании экологического совета при облдуме. Как сообщает ИА «Высота 102», у членов совета возникли вопросы к председателю комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Виталию Сазонову по данной теме. Так, только за один год сброс недостаточно очищенных сточных вод в регионе увеличился на 2 млн кубов. «Почему мы видим динамику ухудшения в этой сфере?- поинтересовался зампредседателя экосовета, президент Волгоградской экологической региональной академии Владимир Лабойко. Однако Виталий Сазонов ответить на вопрос не смог.

Кроме того, как отметил Лабойко, последний раз проверка состояния водных объектов Гидрометцентром осуществлялась в 80-х годах. Не зная истинного состояния малых рек, невозможно наметить пути их реабилитации. «Какие здесь планы у комитета природных ресурсов?».

Надо сказать, что и этот, и другие обсуждаемые вопросы вызвали живую дискуссию у членов совета, ученых, экологов, представителей общественности. По словам председателя экологического совета, заместителя председателя волгоградской областной думы Ирины Соловьевой, Волжский бассейн насчитывает 36 малых рек, Донской – 169. Несмотря на работу, которая проводится в регионе по их сохранению, проблем еще немало. Но экосовет рано или поздно добьется изменения ситуации в этой сфере. «Мы все должны понимать, что наши большие и малые реки и озера – это не только природная красота, но и жизненная необходимость для жителей Волгоградской области», - подчеркнула Соловьева. Она напомнила о стратегии экологической безопасности, утвержденной президентом страны, которая приравнена к национальной безопасности. «А жить от реабилитации рек и озер к очередной реабилитации – не самый верный путь», - считает председатель экосовета.

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