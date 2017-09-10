В Волгоградской области приемщик опасных отходов из Астрахани попал под статью





Управлением Росприроднадзора по Волгоградской области возбуждено административное дело и принято решение о проведении административного расследования в отношении ООО «ЭкоЮг» по ст. 8.2 КоАП РФ. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ведомство, поводом для возбуждения дела послужили материалы проверки прокуратуры Городищенского района, проведенной с привлечением комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, других структур по жалобам жителей пос. Орловка Городищенского района в контролирующие органы Волгоградской области о неприятном запахе, от которого они страдали в августе 2017 года. Так в поле зрения ведомства попал шламонакопитель, который эксплуатирует данная компания. По результатам отбора проб атмосферного воздуха в районе влияния шламонакопителя контролирующими органами были установлены превышения предельно допустимых концентраций диоксид азота и оксид углерода в атмосферном воздухе. На днях здесь были вновь отобраны пробы, по результатам их исследования будет принято соответствующее процессуальное решение.

Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, что на данном шламонакопителе, как выяснили в облкомприроды, хранились отходы не 4-го, а более опасного 3-го класса. При этом состав веществ, размещенных на предприятии по приему отходов, существенно отличался от указанного в паспорте. По предъявленным предприятием документам отходы значились как ввезенные из Астраханской области отходы механической очистки пластовой воды перед ее закачкой в пласт при добыче сырой нефти и природного газа. Но внешний вид и едкий запах субстанции заставили экологов усомниться в соответствии вида отходов имеющейся документации и провести лабораторные исследования взятых образцов.



