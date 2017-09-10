В Волгоградской областной филармонии - новый главный дирижер









На место главного дирижера Волгоградского академического симфонического оркестра приглашен заслуженный артист России Андрей Аниханов. Как стало известно ИА "Высота 102", сегодня, как ожидается, Андрея Аниханова официально представят коллективу Волгоградской областной филармонии. Ранее, напомним, обязанности главного дирижера и художественного руководителя Волгоградского симфонического оркестра исполнял Юрий Серов. Но так как Юрий Эдуардович проживает в Санкт-Петербурге, трудовые отношения с ним были оформлены в рамках договора, заключенного с ним в качестве приглашенного главного дирижера.

Андрей Аниханов с 2010 года является главным дирижером Ростовского государственного музыкального театра. На официальной странице этого учреждения культуры он по-прежнему указан в этой должности. О том, будет ли Аниханов совмещать работу в Ростовском государственном музтеатре и с работой в Волгоградской областной филармонии, пока не известно.

Отметим, что с коллективом Волгоградского академического симфонического оркестра Андрей Аниханов хорошо знаком. Летом этого года Аниханов в составе аттестационной комиссии оценивал профессиональный уровень Волгоградского симфонического оркестра. Как рассказал корреспонденту ИА "Высота 102" новый главный дирижер, пока он будет совмещать работу в Волгоградской областной филармонии, так как у него есть обязательства перед другими театрами. С коллективом филармонии, где заканчивается процесс реорганизации, между тем, он уже познакомился. И пообещал, что концертный сезон стартует, как и планировалось, 1 ноября.













Напомним, в июле этого года в Волгоградской областной филармонии впервые за последние 10 лет прошла аттестация сотрудников творческих коллективов. "Экзамены" сдавали академический симфонический оркестр, оркестр русских народных инструментов имени Калинина, хоровая капелла, ансамбли "Лазоревый Цветок", "Царица" и др. В состав аттестационной комиссии, которая оценивала профессиональный уровень артистов, как сообщалось, были приглашены эксперты из Москвы и Ростова-на-Дону.



