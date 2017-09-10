Наркодилера из Челябинской области задержали в Волгограде

Наркосбытчика из Челябинской области задержали сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков в Центральном районе Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, 27-летнего мужчину поймали во время закладки синтетического наркотика в один из тайников.

Позже в квартире задержанного полицейские изъяли 4 пакета с наркотическим средством, которого хватило бы для изготовления свыше 7 тысяч разовых доз. Также нашли электронные весы и другие приспособления для фасовки. Установлено, что задержанный приехал в Волгоград из Магнитогорска специально для распространения наркотиков.

Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.