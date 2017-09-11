Почему депутаты часто не платят по долгам

«Ведомости», 11 сентября 2017г., в сокращении.





Рекордные сроки





В 2015 г., накануне введения процедуры личного банкротства, лидером по долгам среди действующих на тот момент депутатов Госдумы был Олег Михеев. Экс-владелец волгоградской группы «Диамант» и один из крупнейших рантье России был депутатом два созыва подряд – в 2008–2016 гг., представляя «Справедливую Россию». С 2012 г. против Михеева велось исполнительное производство о взыскании 11 млрд руб. в пользу Промсвязьбанка, Москоммерцбанка, Номос-банка, «БТА банка» и др. Кредиторы и жаловались в правоохранительные органы (например, Промсвязьбанк и Номос-банк утверждали, что он похитил часть кредитных средств), и просили Госдуму и Следственный комитет (СКР) лишить его депутатской неприкосновенности. В ответ Михеев обвинял совладельца Промсвязьбанка, сенатора Дмитрия Ананьева в организации захвата недвижимости «Диаманта». В феврале 2013 г. парламентарии лишили Михеева депутатской неприкосновенности, а в марте СКР возбудил в отношении его уголовное дело по трем статьям (покушение на мошенничество, мошенничество, воспрепятствование правосудию). Михеев отрицал все обвинения.

В первый день вступления в силу положений закона о личном банкротстве физлиц, 1 октября 2015 г., кредиторы подали иск о признании банкротом самого Михеева и его жены Татьяны. Иски был удовлетворены в декабре 2015 г. Средства взыскиваются до сих пор. Арбитражный суд Волгоградской области 4 сентября в очередной раз продлил на три месяца процедуру реализации имущества Михеева.





Суд заочно арестовал бывшего депутата Госдумы Олега Михеева





До 2008 г. «Диамант» строил 1 млн кв. м коммерческой недвижимости в год, и банки выстраивались в очередь, чтобы дать кредит. Но когда начался кризис 2008 г., некоторые из них спровоцировали проблемы группы, нарушив условия договора, возмущался Михеев в разговоре с «Ведомостями» весной 2015 г. В базе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) за ним тогда числилось 5,08 млрд руб. долга, его появление экс-депутат объяснял выданными много лет назад поручительствами по долгам разных компаний и платить всю сумму не собирался: он считал, что в первую очередь банк должен разбираться с заемщиком, а не подавать иск сразу к поручителю.

Михеев уверял тогда, что отчисляет на выплату долгов 50% своей зарплаты, но основная часть кредитов погашена компаниями-заемщиками за счет реализации залогов. В феврале этого года стало известно, что он объявлен в федеральный розыск: в окончательной редакции обвинения Михееву инкриминировали покушение на мошенничество в особо крупном размере, писал «Коммерсантъ». Бизнесмен сейчас за границей, рассказали «Ведомостям» три его знакомых. И он по-прежнему не согласен с претензиями кредиторов.





Спор по требованию





Пока суд признал меньше трети долгов, предъявленных Михееву. Бывшему депутату предъявлены требования на 14,4 млрд руб. и еще на 2,3 млрд руб. – к его супруге, свидетельствует отчет финансового управляющего Михеева. В реестр требований пока внесено только 5,1 млрд руб. – такая же сумма, что и весной 2015 г. Дело в том, что и Михеевы, и кредиторы пытаются доказать, что часть долгов ненастоящая.

В суде удалось доказать, что около 7 млрд руб. – фиктивные требования, объяснила руководитель правового блока Промсвязьбанка Лариса Валуева. Включение в реестр части требований, по сути, от связанных кредиторов еще оспаривается – спор дошел до Верховного суда, объяснила она. Промсвязьбанк еще в 2009 г. начал взыскание с Михеева задолженности в 1 млрд руб. и сумел получить две ее трети. Он же инициировал процедуру банкротства его жены. «Судебные процессы не завершены до сих пор.

Подробно https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/09/11/733192-deputati-dolgam?