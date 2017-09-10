На выборы в Волгоградской области пришли свыше 80 тысяч избирателей

В Волгоградской области на выборы 2-х областных законодателей, 46 глав сельских поселений, 267 депутатов представительных органов местного самоуправления пришли 80 тыс. 122 человека, или 25,7%. Об этом, как сообщает ИА «Высота 102», заявил сегодня на пресс-конференции секретарь Волгоградского регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель фракции «ЕР» в Волгоградской облдуме Сергей Горняков.

На выборах работали 313 избирательных участков, 3389 членов участковых комиссий, 21 территориальная избирательная комиссия. Всего в списки избирателей были внесены 311 тыс. 251 человек. 315 мандатов были вакантными. По предварительным итогам голосования на довыборах в облдуму, как сообщили в ИКВО, наибольшее количество голосов набрали директор музея-заповедника «Сталинградская битва" Алексей Васин, получивший, по предварительным данным, 63,9% голосов и генеральный директор ЗАО «Птицефабрика Волжская» Михаил Струк - 66,95%.

Напомним, в единый день голосования в Волгоградской области выбрали 46 глав сельских поселений и 267 депутатов представительных органов местного самоуправления.



