|Выборы
|11.09.2017 10:10
На выборы в Волгоградской области пришли свыше 80 тысяч избирателей
В Волгоградской области на выборы 2-х областных законодателей, 46 глав сельских поселений, 267 депутатов представительных органов местного самоуправления пришли 80 тыс. 122 человека, или 25,7%. Об этом, как сообщает ИА «Высота 102», заявил сегодня на пресс-конференции секретарь Волгоградского регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель фракции «ЕР» в Волгоградской облдуме Сергей Горняков.
На выборах работали 313 избирательных участков, 3389 членов участковых комиссий, 21 территориальная избирательная комиссия. Всего в списки избирателей были внесены 311 тыс. 251 человек. 315 мандатов были вакантными. По предварительным итогам голосования на довыборах в облдуму, как сообщили в ИКВО, наибольшее количество голосов набрали директор музея-заповедника «Сталинградская битва" Алексей Васин, получивший, по предварительным данным, 63,9% голосов и генеральный директор ЗАО «Птицефабрика Волжская» Михаил Струк - 66,95%.
Напомним, в единый день голосования в Волгоградской области выбрали 46 глав сельских поселений и 267 депутатов представительных органов местного самоуправления.
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|Экология
|11.09.2017 12:58
Управлением Росприроднадзора по Волгоградской области возбуждено административное дело и принято решение о проведении административного расследования в отношении ООО «ЭкоЮг» по ст. 8.2 КоАП РФ. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ведомство, поводом для возбуждения дела послужили материалы проверки прокуратуры Городищенского района, проведенной с привлечением комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, других структур по жалобам жителей пос. Орловка Городищенского района в контролирующие органы Волгоградской области о неприятном запахе, от которого они страдали в августе 2017 года. Так в поле зрения ведомства попал шламонакопитель, который эксплуатирует данная компания. По результатам отбора проб атмосферного воздуха в...
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|Расследования
|11.09.2017 12:55
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя Котельниковского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), сообщает ИА «Высота 102» о ссылкой на СУ СК по Волгоградской области. По данным следствия, обвиняемый проживал в одном из частных домовладений хутора Красноярский Котельниковского района вместе со своей гражданской супругой и тремя малолетними детьми. Для приготовления пищи семья использовала электрическую одноконфорочную плитку, приобретенную с рук около трех лет назад. При этом в связи поломкой терморегулятора указанного бытового прибора обвиняемый неоднократно самостоятельно его...
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|Культура
|11.09.2017 12:23
На место главного дирижера Волгоградского академического симфонического оркестра приглашен заслуженный артист России Андрей Аниханов. Как стало известно ИА "Высота 102", сегодня, как ожидается, Андрея Аниханова официально представят коллективу Волгоградской областной филармонии. Ранее, напомним, обязанности главного дирижера и художественного руководителя Волгоградского симфонического оркестра исполнял Юрий Серов. Но так как Юрий Эдуардович проживает в Санкт-Петербурге, трудовые отношения с ним были оформлены в рамках договора, заключенного с ним в качестве приглашенного главного дирижера. Андрей Аниханов с 2010 года является главным дирижером Ростовского государственного музыкального театра. На официальной странице этого учреждения культуры он по-прежнему указан в этой должности. О том,...
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|Расследования
|11.09.2017 11:57
Наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей вынес Волгоградский гарнизонный военный суд военнослужащему Гулиеву, который обвинялся в избиении сослуживца. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на судебное постановление, Гулиев полностью признал себя виновным, раскаялся и просил прекратить в отношении него уголовное дело, так как он примерился с потерпевшим, извинился перед ним, полностью компенсировал ему причиненный моральный ущерб. Государственный обвинитель против этого не возражал. Суд также учел, что Гулиев совершил преступление впервые, и посчитал возможным освободить его от уголовной ответственности, назначив судебный штраф. По материалам дела, военнослужащий, желая показать свое превосходство над сослуживцем, ударил его несколько раз ладонью...
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|Политика
|11.09.2017 11:51
Михаил Струк, победивший на выборах в областную думу, заявил, что был уверен в таком исходе и в оказании доверия избирателями партии «Единая Россия» на прошедших в минувшее воскресенье выборах в регпарламент. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», на сегодняшней пресс-конференции в региональном отделении «ЕР» Михаил Струк также выразил благодарность избирателям за оказанное ему доверие и подчеркнул, что люди видят и оценивают, как работают партийные проекты и исполнительная власть, как помогают жителям области в решении проблем. На вопрос корреспондента ИА «Высота 102», поможет или помешает ему в работе в облдуме принадлежность к семейной династии (Владимир Струк – отец Михаила...
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|Происшествия
|11.09.2017 11:15
Наркосбытчика из Челябинской области задержали сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков в Центральном районе Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, 27-летнего мужчину поймали во время закладки синтетического наркотика в один из тайников. Позже в квартире задержанного полицейские изъяли 4 пакета с наркотическим средством, которого хватило бы для изготовления свыше 7 тысяч разовых доз. Также нашли электронные весы и другие приспособления для фасовки. Установлено, что задержанный приехал в Волгоград из Магнитогорска специально для распространения наркотиков. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.
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|Газетный киоск
|11.09.2017 10:55
«Ведомости», 11 сентября 2017г., в сокращении. Рекордные сроки В 2015 г., накануне введения процедуры личного банкротства, лидером по долгам среди действующих на тот момент депутатов Госдумы был Олег Михеев. Экс-владелец волгоградской группы «Диамант» и один из крупнейших рантье России был депутатом два созыва подряд – в 2008–2016 гг., представляя «Справедливую Россию». С 2012 г. против Михеева велось исполнительное производство...
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|Происшествия
|11.09.2017 10:32
На берегу реки Лиска в Суровикинском районе местные жители нашли минометные снаряды времен Великой Отечественной войны. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, о своей находке они сообщили по телефону в районный отдел полиции. На указанном месте, расположенном в 4 км от хутора Качалино, действительно были обнаружены минометные мины малого калибра в количестве 14 штук. Выставлено оцепление. В ближайшее время взрывоопасные находки вывезут в безопасное место и уничтожат.
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|Выборы
|11.09.2017 03:45
В облизбиркоме подвели предварительные итоги голосования. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ИКВО, так, по Дзержинскому избирательному округу №15 Алексей Васин набрал 63,9% голосов, за него проголосовали 7616 человек. По Среднеахтубинскому округу №9 первое место занял Михаил Струк – 66,95%, или 17185 избирателей. Напомним, Алексей Васин и Михаил Струк были выдвинуты кандидатами на допвыборах в облдуму по результатам праймериз «ЕР». В единый день голосования в Волгоградской области еще выбирали 46 глав сельских поселений, 267 депутатов представительных органов местного самоуправления. В Михайловке состоялись выборы городской Думы. По единому округу большинство голосов получила «Единая Россия», набрав 65,95%. Лидерами в одномандатных...
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|Общество
|10.09.2017 21:12
Свою брендированную площадку в рамках празднования Дня города представил официальный спонсор праздника – компания «ЛУКОЙЛ». Как сообщает ИА «Высота 102», в течение всего воскресного дня жителей Волгограда приглашали поучаствовать в фотоконкурсе. Каждому участнику акции вручался на выбор сувенир: блокнот ЭКТО-100, альбом для рисования, книжка-раскраска или набор шоколадных конфет. Всех прохожих угощали также леденцами и раздавали карты лояльности «ЛУКОЙЛ». «День города традиционно является одним из самых любимых горожанами и гостями событий, которого ждут и старательно готовятся. Это праздник инициативных, трудолюбивых, стремящихся идти в ногу со временем и любящих свой город людей. На протяжении многих...
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|Спорт
|10.09.2017 19:46
Поражением футболистов “Ротор-Волгоград” завершилась выездная встреча с командой “Факел” из Воронежа, сообщает ИА “Высота 102”. Игра 13 тура ФНЛ прошла на Центральном стадионе профсоюзов - домашнем поле воронежцев. Первый тайм команды начали, “осторожно” обмениваясь дальними ударами. Но ближе к концу первого временного отрезка хозяева поля нарастили темп игры. И на 38-й минуте защитник “Факела” Максим Осипенко дальним ударом забил мяч в ворота волгоградской команды. Второй тайм “Ротор-Волгоград” начал с замены полузащитников - вместо Виктора Борзых на поле вышел Мухаммад Султонов. Но существенного улучшения на поле не произошло. И на 74-й минуте нападающий “огнеопасных”, как воронежцы называют свою команду, Дмитрий Мичуренков...
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|Выборы
|10.09.2017 19:07
Средняя явка на выборах в органы местного самоуправления в Волгоградской области составила 33,72% - к урнам пришли 40 тысяч 273 человека. Таковы данные, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на ИКВО, на 18-00. На выборах двух депутатов облдумы на это время ситуация сложилась следующая. Так, по Дзержинскому избирательному округу №5 явка составила 10,64%, проголосовали 10 тысяч 338 человек. По Среднеахтубинскому избирательному округу №9 явка оказалась в 2 раза выше - 20,69%, или 21 тысяча 44 человека. Напомним, сегодня в Волгоградской области работают 313 избирательных участков, к своим обязанностям приступили 3389 членов участковых комиссий, 21 территориальная избирательная комиссия. В списки избирателей...
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|Спорт
|10.09.2017 19:03 (Обновлено: 11.09.2017 11:06)
Победителем первого официального чемпионата России по мотокросс-фристайлу, который прошел в Волгограде, стал Алексей Колесников из Московской области, сообщает ИА «Высота 102».Объявлению победителя предшествовало настоящее шоу с участием лучших райдеров страны. Зрителями были полностью заполнены ступени парадной лестницы и травяные склоны верхней террасы центральной набережной Волгограда. Люди не жалели эмоций – охали, когда мотоциклы взлетали в воздух, и подбадривали каждого участника чемпионата. Возгласов: «Красавчик!» и «Крутой!» после приземления удостаивался каждый спортсмен. Бесстрашные райдеры в свою очередь «зажигали» публику ревом мотоциклов. Как рассказали ИА «Высота 102» организаторы, выбор Волгограда как места проведения чемпионата страны был сделан потому, что в городе-...
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|Аналитика
|10.09.2017 18:34
"Взгляд с Высоты": Глава комитета госимущества Волгоградской области избегает комментариев громкой истории с отъемом земли в Волго-Ахтубинской пойме
Смотрите в программе: чиновники комитета по управлению госимуществом не комментируют ситуацию, связанную с подачей исков ведомством в отношении жителей поселка Колхозная Ахтуба Среднеахтубинского района Волгоградской области, которых пытаются лишить земли, где стоят их дома. Журналисты "Высоты 102" тщетно пытались получить комментарий по данному вопросу у главы комитета госимущества Натальи Жуковой. О чем не хотят говорить чиновники, знают ли они о поручении губернатора, распорядившегося приостановить процесс подачи исков, почему на деле все происходит наоборот и привлекут ли к ответственности настоящих виновников возникновения этой конфликтной ситуации? Подробности - в видеосюжете.
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|Расследования
|10.09.2017 17:42
Отменен приговор директору ООО «Хатценбихлер» Дмитрию Кобликову, который в июне был осужден Красноармейским районным судом к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима за неуплату налогов в особо крупном размере. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на апелляционное определение, дело направлено прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом. Установлено, что в деле Кобликова допущены существенные нарушения уголовно-процессуального законодательства. Так, после оглашения резолютивной части приговора Кобликов заявил, что является адвокатом, поэтому в отношении него должен быть применен порядок, предусмотренный главой 52 УПК РФ «Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц». При проверке озвученных сведений выяснилось, что...
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На выборы в Волгоградской области пришли свыше 80 тысяч избирателей 14
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