Пользовательское соглашение | Реклама на сайте
Выборы
 11.09.2017 10:10

На выборы в Волгоградской области пришли свыше 80 тысяч избирателей

В Волгоградской области на выборы 2-х областных законодателей, 46 глав сельских поселений, 267 депутатов представительных органов местного самоуправления пришли 80 тыс. 122 человека, или 25,7%. Об этом, как сообщает ИА «Высота 102», заявил сегодня на пресс-конференции секретарь Волгоградского регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель фракции «ЕР» в Волгоградской облдуме Сергей Горняков. 
На выборах работали 313 избирательных участков, 3389 членов участковых комиссий, 21 территориальная избирательная комиссия. Всего в списки избирателей были внесены 311 тыс. 251 человек. 315 мандатов были вакантными. По предварительным итогам голосования на довыборах в облдуму, как сообщили в ИКВО, наибольшее количество голосов набрали директор музея-заповедника «Сталинградская битва" Алексей Васин, получивший, по предварительным данным, 63,9% голосов и генеральный директор ЗАО «Птицефабрика Волжская» Михаил Струк - 66,95%.
Напомним, в единый день голосования в Волгоградской области выбрали 46 глав сельских поселений и 267 депутатов представительных органов местного самоуправления. 

Вы хотите, чтобы на эту тему обратили внимание другие читатели?

Реклама
           
 
 
Главные новости недели

Губернатор Волгоградской области поручил приостановить иски против владельцев земли в Колхозной АхтубеНачальника волгоградского штаба Навального отправили под арест в Санкт-ПетербургПассивный ремонт дорог в Волгограде держит водителей и пешеходов в тонусеВ Волгоградской области покойник стал участником ДТПВ Волгоградской области первый звонок услышали почти 30 тысяч первоклашек
 
Актуальные интервью и комментарии

Экс-глава Городищенского района Волгоградской области попросил суд не наказывать его строго

Депутат Госдумы от Волгоградской области Татьяна Цыбизова: Законы могут быть непопулярными, но жизненно важными для людей

«Взгляд с Высоты»: Опасное «белое море» волгоградского «Химпрома» - миф или реальность?

Бывший глава Городищенского района и председатель районной думы Сергей Мамонтов выступил в суде с последним словом....

Гость программы «Я так думаю» - Татьяна Цыбизова, депутат Государственной думы от Волгоградской области. Парламентарий объяснила, в чем она...

«Ситуация на «Химпроме» стабилизирована, есть предпосылки для начала реализации инвестиционных проектов» - так было заявлено на...

Экология 11.09.2017 12:58

В Волгоградской области приемщик опасных отходов из Астрахани попал под статью Управлением Росприроднадзора по Волгоградской области возбуждено административное дело и принято решение о проведении  административного расследования в отношении ООО «ЭкоЮг» по ст. 8.2 КоАП РФ. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ведомство, поводом для возбуждения дела послужили материалы проверки прокуратуры Городищенского района, проведенной с привлечением комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, других структур  по жалобам жителей пос. Орловка Городищенского района в контролирующие органы Волгоградской области о неприятном запахе, от которого они страдали  в августе 2017 года. Так в поле зрения ведомства попал шламонакопитель, который эксплуатирует данная компания.  По результатам отбора проб атмосферного воздуха в...
Прочитана: 529 раз
Расследования 11.09.2017 12:55

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя Котельниковского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), сообщает ИА «Высота 102» о ссылкой на СУ СК по Волгоградской области. По данным следствия, обвиняемый проживал в одном из частных домовладений хутора Красноярский Котельниковского района вместе со своей гражданской супругой и тремя малолетними детьми. Для приготовления пищи семья использовала электрическую одноконфорочную плитку, приобретенную с рук около трех лет назад. При этом в связи поломкой терморегулятора указанного бытового прибора обвиняемый неоднократно самостоятельно его...
Прочитана: 174 раз
Культура 11.09.2017 12:23

В Волгоградской областной филармонии - новый главный дирижер На место главного дирижера Волгоградского академического симфонического оркестра приглашен заслуженный артист России Андрей Аниханов. Как стало известно ИА "Высота 102", сегодня, как ожидается, Андрея Аниханова официально представят коллективу Волгоградской областной филармонии. Ранее, напомним, обязанности главного дирижера и художественного руководителя Волгоградского симфонического оркестра исполнял Юрий Серов. Но так как Юрий Эдуардович проживает в Санкт-Петербурге, трудовые отношения с ним были оформлены в рамках договора, заключенного с ним в качестве приглашенного главного дирижера.  Андрей Аниханов с 2010 года является главным дирижером Ростовского государственного музыкального театра. На официальной странице этого учреждения культуры он по-прежнему указан в этой должности. О том,...
Прочитана: 584 раз
Расследования 11.09.2017 11:57

Наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей вынес Волгоградский гарнизонный военный суд военнослужащему Гулиеву, который обвинялся в избиении сослуживца. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на судебное постановление, Гулиев полностью признал себя виновным, раскаялся и просил прекратить в отношении него уголовное дело, так как он примерился с потерпевшим, извинился перед ним, полностью компенсировал ему причиненный моральный ущерб. Государственный обвинитель против этого не возражал. Суд также учел, что Гулиев совершил преступление впервые, и посчитал возможным освободить его от уголовной ответственности, назначив судебный штраф. По материалам дела, военнослужащий, желая показать свое превосходство над сослуживцем, ударил его несколько раз ладонью...
Прочитана: 523 раз
Политика 11.09.2017 11:51

Сын депутата Волгоградской облдумы считает пользой для региона семейную династию в регпарламенте Михаил Струк, победивший на выборах в областную думу, заявил, что был уверен в таком исходе и в оказании доверия избирателями партии «Единая Россия» на прошедших в минувшее воскресенье выборах в регпарламент. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», на сегодняшней пресс-конференции в региональном отделении «ЕР» Михаил Струк также выразил благодарность избирателям за оказанное ему доверие и подчеркнул, что люди видят и оценивают, как работают партийные проекты и исполнительная власть, как помогают жителям области в решении проблем. На вопрос корреспондента ИА «Высота 102», поможет или помешает ему в работе в облдуме принадлежность к семейной династии (Владимир Струк – отец Михаила...
Прочитана: 2353 раз
Происшествия 11.09.2017 11:15

Наркосбытчика из Челябинской области задержали сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков в Центральном районе Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, 27-летнего мужчину поймали во время закладки синтетического наркотика в один из тайников. Позже в квартире задержанного полицейские изъяли 4 пакета с наркотическим средством, которого хватило бы для изготовления свыше 7 тысяч разовых доз. Также нашли электронные весы и другие приспособления для фасовки. Установлено, что задержанный приехал в Волгоград из Магнитогорска специально для распространения наркотиков. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Прочитана: 1463 раз
Газетный киоск 11.09.2017 10:55

Почему депутаты часто не платят по долгам «Ведомости»,  11 сентября 2017г., в сокращении. Рекордные сроки В 2015 г., накануне введения процедуры личного банкротства, лидером по долгам среди действующих на тот момент депутатов Госдумы был Олег Михеев. Экс-владелец волгоградской группы «Диамант» и один из крупнейших рантье России был депутатом два созыва подряд – в 2008–2016 гг., представляя «Справедливую Россию». С 2012 г. против Михеева велось исполнительное производство...
Прочитана: 2268 раз
Происшествия 11.09.2017 10:32

На берегу реки Лиска в Суровикинском районе местные жители нашли минометные снаряды времен Великой Отечественной войны. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, о своей находке они сообщили по телефону в районный отдел полиции. На указанном месте, расположенном в 4 км от хутора Качалино, действительно были обнаружены минометные мины малого калибра в количестве 14 штук. Выставлено оцепление. В ближайшее время взрывоопасные находки вывезут в безопасное место и уничтожат.  
Прочитана: 659 раз
Выборы 11.09.2017 03:45

В облизбиркоме подвели предварительные итоги голосования. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ИКВО, так, по Дзержинскому избирательному округу №15 Алексей Васин набрал 63,9% голосов, за него проголосовали 7616 человек. По Среднеахтубинскому округу №9 первое место занял Михаил Струк – 66,95%, или 17185 избирателей. Напомним, Алексей Васин и Михаил Струк были выдвинуты кандидатами на допвыборах в облдуму по результатам праймериз «ЕР». В единый день голосования в Волгоградской области еще выбирали 46 глав сельских поселений, 267 депутатов представительных органов местного самоуправления. В Михайловке состоялись выборы городской Думы. По единому округу большинство голосов получила «Единая Россия», набрав 65,95%. Лидерами в одномандатных...
Прочитана: 5031 раз
Общество 10.09.2017 21:12

В День города "ЛУКОЙЛ" дарил подарки активным волгоградцам Свою брендированную площадку в рамках празднования Дня города представил официальный спонсор праздника – компания «ЛУКОЙЛ». Как сообщает ИА «Высота 102», в течение всего воскресного дня жителей Волгограда приглашали поучаствовать в фотоконкурсе. Каждому участнику акции вручался на выбор сувенир: блокнот ЭКТО-100, альбом для рисования, книжка-раскраска или набор шоколадных конфет.‬ Всех прохожих угощали также леденцами и раздавали карты лояльности «ЛУКОЙЛ».   «День города традиционно является одним из самых любимых горожанами и гостями событий, которого ждут и  старательно готовятся. Это праздник инициативных, трудолюбивых, стремящихся идти в ногу со временем и любящих свой город людей. На протяжении многих...
Прочитана: 5918 раз
Спорт 10.09.2017 19:46

Поражением футболистов “Ротор-Волгоград” завершилась выездная встреча с командой “Факел” из Воронежа, сообщает ИА “Высота 102”.  Игра 13 тура ФНЛ  прошла на Центральном стадионе профсоюзов  - домашнем поле  воронежцев. Первый тайм команды начали, “осторожно”  обмениваясь  дальними ударами. Но  ближе к концу  первого временного отрезка хозяева поля  нарастили темп игры.  И на 38-й  минуте защитник “Факела” Максим Осипенко  дальним ударом забил мяч в ворота волгоградской команды. Второй тайм “Ротор-Волгоград” начал с замены полузащитников  - вместо Виктора Борзых на поле вышел Мухаммад Султонов. Но существенного улучшения на поле не произошло. И на 74-й минуте нападающий “огнеопасных”, как воронежцы называют свою команду,  Дмитрий Мичуренков...
Прочитана: 2929 раз
Выборы 10.09.2017 19:07

Средняя явка на выборах в органы местного самоуправления в Волгоградской области составила 33,72% - к урнам пришли 40 тысяч 273 человека. Таковы данные, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на ИКВО, на 18-00. На выборах двух депутатов облдумы на это время ситуация сложилась следующая. Так, по Дзержинскому избирательному округу №5 явка составила 10,64%, проголосовали 10 тысяч 338 человек. По Среднеахтубинскому избирательному округу №9 явка оказалась в 2 раза выше - 20,69%, или 21 тысяча 44 человека. Напомним, сегодня в Волгоградской области работают 313 избирательных участков, к своим обязанностям приступили 3389 членов участковых комиссий, 21 территориальная избирательная комиссия. В списки избирателей...
Прочитана: 1709 раз
Спорт 10.09.2017 19:03 (Обновлено: 11.09.2017 11:06)

Участники чемпионата России по мотокросс-фристайлу «зажгли» в Волгограде Победителем первого официального чемпионата России по мотокросс-фристайлу, который прошел  в Волгограде, стал Алексей Колесников из Московской области, сообщает ИА «Высота 102».Объявлению победителя предшествовало настоящее шоу с участием лучших райдеров страны. Зрителями были полностью заполнены ступени парадной лестницы и травяные склоны верхней террасы центральной набережной Волгограда. Люди не жалели эмоций – охали, когда мотоциклы взлетали в воздух, и подбадривали каждого участника чемпионата. Возгласов: «Красавчик!» и «Крутой!» после приземления удостаивался каждый спортсмен. Бесстрашные райдеры в свою очередь «зажигали» публику ревом мотоциклов.  Как рассказали ИА «Высота 102» организаторы, выбор Волгограда как места проведения чемпионата страны был сделан потому, что в городе-...
Прочитана: 960 раз
Аналитика 10.09.2017 18:34

Смотрите в программе: чиновники комитета по управлению госимуществом не комментируют ситуацию, связанную с подачей исков ведомством в отношении жителей поселка Колхозная Ахтуба Среднеахтубинского района Волгоградской области, которых пытаются лишить земли, где стоят их дома. Журналисты "Высоты 102" тщетно пытались получить комментарий по данному вопросу у главы комитета госимущества Натальи Жуковой. О чем не хотят говорить чиновники, знают ли они о поручении губернатора, распорядившегося приостановить процесс подачи исков, почему на деле все происходит наоборот и привлекут ли к ответственности настоящих виновников возникновения этой конфликтной ситуации? Подробности - в видеосюжете.
Прочитана: 22108 раз
Расследования 10.09.2017 17:42

Отменен приговор директору ООО «Хатценбихлер» Дмитрию Кобликову, который в июне был осужден Красноармейским районным судом к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима за неуплату налогов в особо крупном размере. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на апелляционное определение, дело направлено прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом. Установлено, что в деле Кобликова допущены существенные нарушения уголовно-процессуального законодательства. Так, после оглашения резолютивной части приговора Кобликов заявил, что является адвокатом, поэтому в отношении него должен быть применен порядок, предусмотренный главой 52 УПК РФ «Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц». При проверке озвученных сведений выяснилось, что...
Прочитана: 5388 раз


11 сентября 12:58
В Волгоградской области приемщик опасных отходов из Астрахани попал под статьюСмотреть фотографии
11 сентября 12:55
В Волгоградской области за гибель трех детей в пожаре ответят отец-пьяница и учителя Комментарии1
11 сентября 12:23
В Волгоградской областной филармонии - новый главный дирижер Комментарии1Смотреть фотографии
11 сентября 11:57
В Волгограде военнослужащий заплатит штраф за унижение сослуживца Комментарии6
11 сентября 11:51
Сын депутата Волгоградской облдумы считает пользой для региона семейную династию в регпарламенте Комментарии18Смотреть фотографии
11 сентября 11:15
Наркодилера из Челябинской области задержали в Волгограде Комментарии2
11 сентября 10:55
Почему депутаты часто не платят по долгам Комментарии14Смотреть фотографии
11 сентября 10:32
В Волгоградской области на берегу реки нашли россыпь минометных мин
11 сентября 10:10
На выборы в Волгоградской области пришли свыше 80 тысяч избирателей Комментарии14
11 сентября 03:45
На выборах в Волгоградской области выдвиженцы "Единой России" одерживают безоговорочную победу
10 сентября 21:12
В День города "ЛУКОЙЛ" дарил подарки активным волгоградцамСмотреть фотографии
10 сентября 19:46
"Ротор-Волгоград" обжегся о “Факел” в Воронеже - 0:2
10 сентября 19:07
В местных выборах в Волгоградской области приняла участие треть избирателей
10 сентября 19:03
Участники чемпионата России по мотокросс-фристайлу «зажгли» в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
10 сентября 18:34
"Взгляд с Высоты": Глава комитета госимущества Волгоградской области избегает комментариев громкой истории с отъемом земли в Волго-Ахтубинской пойме Комментарии62Cмотреть видео
10 сентября 17:42
В Волгограде осужденный за неуплату 18 млн рублей налогов бизнесмен оказался адвокатом
10 сентября 14:21
Рохус Шох возглавил межрегиональную ассоциацию по футболу "ЧЕРНОЗЕМЬЕ"Смотреть фотографии
10 сентября 14:03
Волгоградские кикбоксеры везут с первенства Европы золото и сереброСмотреть фотографии
10 сентября 10:05
В Волгограде по горячим следам задержали водителя-труса
10 сентября 10:02
Водитель из Германии стал участником тройного ДТП в Волгоградской области
Выборы
11 сентября 10:10
На выборы в Волгоградской области пришли свыше 80 тысяч избирателей Комментарии14
11 сентября 03:45
На выборах в Волгоградской области выдвиженцы "Единой России" одерживают безоговорочную победу
10 сентября 19:07
В местных выборах в Волгоградской области приняла участие треть избирателей
10 сентября 15:53
В Волгоградской области на выборах проголосовала примерно пятая часть избирателей
10 сентября 11:24
Депутатов облдумы выбирают активнее в области, чем в Волгограде
10 сентября 09:52
За выборами в Волгоградской области наблюдают общественники и студенты
9 сентября 11:55
В регионах России - день тишины перед выборами 10 сентября
9 сентября 08:00
Четырех жителей Волгоградской области не пустили на выборы из-за «темного прошлого» Комментарии8
8 сентября 18:36
Депутат Госдумы Калашников: Региональные организации КПРФ выдвинут Зюганова кандидатом в президенты Комментарии19
8 сентября 08:13
В день выборов в Волгоградской области ждут треть миллиона избирателей Комментарии31
6 сентября 16:05
Волгоградская область, как и вся Россия, на пороге единого дня голосования Комментарии17
6 сентября 12:01
Впервые на выборах в Волгоградской области привлекут сурдопереводчиков Комментарии6
31 августа 08:01
В Волгограде кандидат в депутаты от «Единой России» «рекламирует» сэндвичи и шаурмуСмотреть фотографии
30 августа 11:07
На вопросы о выборах избирателям Волгоградской области ответят в круглосуточном колл-центре ЦИК РФ Комментарии10Смотреть фотографии
26 июля 14:06
На довыборы депутатов Волгоградской областной думы напечатали открепительные Комментарии12
6 июля 16:05
За два свободных мандата в Волгоградской облдуме поборются шесть партий Комментарии19
13 июня 14:10
В Волгоградской области вводится запрет на «придирки» избиркома к подписям за кандидатов Комментарии14Смотреть фотографии
7 июня 15:12
Избирком Волгоградской области дал старт довыборам в регпарламент Комментарии27Смотреть фотографии
19 мая 17:22
Избирком Волгоградской области провел ликбез для военнослужащих при подготовке к выборам президента России Комментарии38
3 мая 10:40
В числе претендентов на свободные кресла в Волгоградской облдуме – сын депутата и директор музея Комментарии44
20 марта 09:45
В Волгоградской области после коррупционных скандалов выбрали новых глав сельских поселений Комментарии14Смотреть фотографии
13 января 18:54
В Волгоградской области суд отказал в иске экс-кандидату в Госдуму Комментарии1
12 января 10:57
Довыборы двух депутатов Волгоградской облдумы состоятся в сентябре 2017 года Комментарии15Смотреть фотографии
28 ноября 13:03
На первом заседании нового Волгоградского облизбиркома изберут руководство комиссии Комментарии32Смотреть фотографии
20 октября 17:41
Избирком Волгоградской области опубликует «мемуары» о выборах в Госдуму Комментарии15
5 октября 11:52
В Волгограде экс-кандидат в Госдуму требует в суде пересчета голосов избирателей Красноармейского района Комментарии29
23 сентября 17:04
Три депутата Волгоградской областной думы слагают полномочия Комментарии24
22 сентября 13:51
Экс-кандидат в депутаты Госдумы по Волгоградскому округу №81 намерен в суде оспорить законность голосования военнослужащих в Камышине Комментарии41Смотреть фотографииCмотреть видео
21 сентября 16:31
Международные наблюдатели впервые рассказали об итогах миссии в Волгоградской области Комментарии9Смотреть фотографии
20 сентября 17:52
Избирком Волгоградской области официально подвел черту под выборами в Госдуму Комментарии39
Мы в социальных сетях
Все RSS сайтаВсе RSS сайта АРХИВ новостей Волгограда

     

ФИНГРАМОТНОСТЬ

Как самостоятельно защитить свои права на финансовом рынке

   Реклама

ЗДОРОВЬЕ

 

Областная больница №1. Диагностика и лечение по 40 профилям

          
Поиск
Расширенный поиск / Архив новостей
Поиск
   
День 11 Сентября, Пн
Волгоград
температура 22..24 С, давление 753..755 мм рт.ст., ветер Восточный, 3 м/с
Прогноз на неделю

Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
11 Сентября, Пн
$ 0.0000 руб.
0.0000 руб.
GBP 0.0000 руб.
CHF 0.0000 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
       
       
         

 

Обсуждают в форуме

В Волгоградской области сторонники перевода стрелок поторапливают депутатовКомментарии143
Депутат Госдумы от Волгоградской области вышла в поле "на правах рекламы"Комментарии89
Олег Савченко помог технически перевооружить военный комиссариат Волгоградской областиКомментарии76
Первое заседание по делу об отъеме земли у жителей Колхозной Ахтубы Волгоградской области отложилиКомментарии70
"Взгляд с Высоты": Глава комитета госимущества Волгоградской области избегает комментариев громкой истории с отъемом земли в Волго-Ахтубинской поймеКомментарии62
Депутат Волгоградской гордумы потребовал наказать автора видео плясок на братской могилеКомментарии50
В Волгоградской области ГУПы переформатируют в акционерные обществаКомментарии45
Бюджетные клубы Волгограда провалили подготовку юных футболистов на турнир РФС в ТамбовеКомментарии43
В Волгограде сокращают институт бюджетных музыкальных школКомментарии41
В день выборов в Волгоградской области ждут треть миллиона избирателейКомментарии31
Лихач на джипе заплатит за гонки на пляже под ВолгоградомКомментарии29
Дмитрий Рогозин обсудил на тракторном заводе в Волгограде выпуск боевых машин и модулей для ВДВКомментарии27
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин прибыл в ВолгоградКомментарии25
Волгоградского атамана попросили с госслужбы "на выход"Комментарии20
Экс-главе администрации Городищенского района Волгоградской области не удалось скостить срокКомментарии20

Самые читаемые новости

«Высота 102 ТВ»: При сильном ветре в Волгограде может пойти дождь из краски со стадиона к ЧМ-2018Комментарии1
Просмотров: 24742
"Взгляд с Высоты": Глава комитета госимущества Волгоградской области избегает комментариев громкой истории с отъемом земли в Волго-Ахтубинской поймеКомментарии62
Просмотров: 21243
В регионах России - день тишины перед выборами 10 сентября
Просмотров: 4719
На выборах в Волгоградской области выдвиженцы "Единой России" одерживают безоговорочную победу
Просмотров: 4250
День рождения Волгограда в Комсомольском саду отметили вкусно
Просмотров: 4086
Волгограду — 428 лет
Просмотров: 3345
День города в Волгограде жителей порадуют фристайл-мотокроссом, концертами и «силой стиля»
Просмотров: 3307
Суд Волгограда отправил в СИЗО гендиректора "ЮнижСтрой" и его подельниковКомментарии9
Просмотров: 3247
На фестивале «ВместеЯрче» энергетики рассказали волгоградцам о правилах электробезопасности
Просмотров: 3237
В Минтрансе РФ озаботились автобусными проблемами инвалидов в Волгоградской области
Просмотров: 3227

Рекомендуемые к прочтению новости

В Волгоградской области ГУПы переформатируют в акционерные обществаКомментарии45
Рекомендации: +29 / 1-
"Взгляд с Высоты": Глава комитета госимущества Волгоградской области избегает комментариев громкой истории с отъемом земли в Волго-Ахтубинской поймеКомментарии62
Рекомендации: +20 / 11-
Депутаты Волгоградской облдумы отложили на время вопрос о переводе стрелок
Рекомендации: +19 / 12-
Первое заседание по делу об отъеме земли у жителей Колхозной Ахтубы Волгоградской области отложилиКомментарии70
Рекомендации: +18 / 5-
Олег Савченко помог технически перевооружить военный комиссариат Волгоградской областиКомментарии76
Рекомендации: +17 / 4-
Следователей Волгоградской области наградили в честь 10-летия СК России
Рекомендации: +16 / 6-
В Волгограде задержали отца и сына за телефонное мошенничество в Ростове-на-ДонуКомментарии8
Рекомендации: +14 / 1-
Получивший 50 тысяч долларов взятки профессор предстанет перед судом в ВолгоградеКомментарии19
Рекомендации: +13 / 6-
«Высота 102 ТВ»: За лето Года экологии жители Волгограда превратили в помойки дикие пляжиКомментарии3
Рекомендации: +11 / 7-
Волгограду — 428 лет
Рекомендации: +10 / 3-