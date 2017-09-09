В единый день голосования в Волгоградской области еще выбирали 46 глав сельских поселений, 267 депутатов представительных органов местного самоуправления.
В Михайловке состоялись выборы городской Думы. По единому округу большинство голосов получила «Единая Россия», набрав 65,47 %. Лидерами в одномандатных округах также стали кандидаты «Единой России», и в одном округе – кандидат самовыдвиженец.
На выборах глав сельских поселений симпатии избирателей достались кандидатам от «Единой России»: им достался 41 мандат. Самовыдвиженцы взяли 4 мандата. У «Справедливой России» - один мандат.
На выборах депутатов представительных органов сельских поселений 211 мандатов получили кандидаты от «Единой России», 10 — представители КПРФ, 10 – представители «Справедливой России», 8 – представители ЛДПР. Еще семь мандатов достались самовыдвиженцам.