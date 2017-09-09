Напомним, к началу встречи обе команды находились в хвосте турнирной таблицы национальной лиги. Так, на счету волгоградской команды было 9 очков и 8 у хозяев поля - они занимали последнее место среди команд ФНЛ.
|Спорт
|10.09.2017 19:46(Обновлено: 10.09.2017 20:07)
"Ротор-Волгоград" обжегся о “Факел” в Воронеже - 0:2
Поражением футболистов “Ротор-Волгоград” завершилась выездная встреча с командой “Факел” из Воронежа, сообщает ИА “Высота 102”. Игра 13 тура ФНЛ прошла на Центральном стадионе профсоюзов - домашнем поле воронежцев. Первый тайм команды начали, “осторожно” обмениваясь дальними ударами. Но ближе к концу первого временного отрезка хозяева поля нарастили темп игры. И на 38-й минуте защитник “Факела” Максим Осипенко дальним ударом забил мяч в ворота волгоградской команды. Второй тайм “Ротор-Волгоград” начал с замены полузащитников - вместо Виктора Борзых на поле вышел Мухаммад Султонов. Но существенного улучшения на поле не произошло. И на 74-й минуте нападающий “огнеопасных”, как воронежцы называют свою команду, Дмитрий Мичуренков забил еще один гол. Отыграться футболисты “Ротора” не смогли. Итог встречи 2:0 в пользу “Факела”.
Напомним, к началу встречи обе команды находились в хвосте турнирной таблицы национальной лиги. Так, на счету волгоградской команды было 9 очков и 8 у хозяев поля - они занимали последнее место среди команд ФНЛ.
Напомним, к началу встречи обе команды находились в хвосте турнирной таблицы национальной лиги. Так, на счету волгоградской команды было 9 очков и 8 у хозяев поля - они занимали последнее место среди команд ФНЛ.
Экс-глава Городищенского района Волгоградской области попросил суд не наказывать его строго
Депутат Госдумы от Волгоградской области Татьяна Цыбизова: Законы могут быть непопулярными, но жизненно важными для людей
«Взгляд с Высоты»: Опасное «белое море» волгоградского «Химпрома» - миф или реальность?
Бывший глава Городищенского района и председатель районной думы Сергей Мамонтов выступил в суде с последним словом....
Гость программы «Я так думаю» - Татьяна Цыбизова, депутат Государственной думы от Волгоградской области. Парламентарий объяснила, в чем она...
«Ситуация на «Химпроме» стабилизирована, есть предпосылки для начала реализации инвестиционных проектов» - так было заявлено на...
|Общество
|10.09.2017 21:12
Свою брендированную площадку в рамках празднования Дня города представил официальный спонсор праздника – компания «ЛУКОЙЛ». Как сообщает ИА «Высота 102», в течение всего воскресного дня жителей Волгограда приглашали поучаствовать в фотоконкурсе. Каждому участнику акции вручался на выбор сувенир: блокнот ЭКТО-100, альбом для рисования, книжка-раскраска или набор шоколадных конфет. Всех прохожих угощали также леденцами и раздавали карты лояльности «ЛУКОЙЛ». «День города традиционно является одним из самых любимых горожанами и гостями событий, которого ждут и старательно готовятся. Это праздник инициативных, трудолюбивых, стремящихся идти в ногу со временем и любящих свой город людей. На протяжении многих...
Прочитана: 663 раз
|Выборы
|10.09.2017 19:07
Средняя явка на выборах в органы местного самоуправления в Волгоградской области составила 33,72% - к урнам пришли 40 тысяч 273 человека. Таковы данные, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на ИКВО, на 18-00. На выборах двух депутатов облдумы на это время ситуация сложилась следующая. Так, по Дзержинскому избирательному округу №5 явка составила 10,64%, проголосовали 10 тысяч 338 человек. По Среднеахтубинскому избирательному округу №9 явка оказалась в 2 раза выше - 20,69%, или 21 тысяча 44 человека. Напомним, сегодня в Волгоградской области работают 313 избирательных участков, к своим обязанностям приступили 3389 членов участковых комиссий, 21 территориальная избирательная комиссия. В списки избирателей...
Прочитана: 889 раз
|Спорт
|10.09.2017 19:03
Победителем первого официального чемпионата России по мотокросс-фристайлу, который прошел в Волгограде, стал Алексей Колесников из Московской области, сообщает ИА «Высота 102».Объявлению победителя предшествовало настоящее шоу с участием лучших райдеров страны. Зрителями были полностью заполнены ступени парадной лестницы и травяные склоны верхней террасы центральной набережной Волгограда. Люди не жалели эмоций – охали, когда мотоциклы взлетали в воздух, и подбадривали каждого участника чемпионата. Возгласов: «Красавчик!» и «Крутой!» после приземления удостаивался каждый спортсмен. Бесстрашные райдеры в свою очередь «зажигали» публику ревом мотоциклов. Как рассказали ИА «Высота 102» организаторы, выбор Волгограда как места проведения чемпионата страны был сделан потому, что в городе-...
Прочитана: 460 раз
|Аналитика
|10.09.2017 18:34 (Обновлено: 10.09.2017 20:39)
"Взгляд с Высоты": Глава комитета госимущества Волгоградской области избегает комментариев громкой истории с отъемом земли в Волго-Ахтубинской пойме
Смотрите в программе: чиновники комитета по управлению госимуществом не комментируют ситуацию, связанную с подачей исков ведомством в отношении жителей поселка Колхозная Ахтуба Среднеахтубинского района Волгоградской области, которых пытаются лишить земли, где стоят их дома. Журналисты "Высоты 102" тщетно пытались получить комментарий по данному вопросу у главы комитета госимущества Натальи Жуковой. О чем не хотят говорить чиновники, знают ли они о поручении губернатора, распорядившегося приостановить процесс подачи исков, почему на деле все происходит наоборот и привлекут ли к ответственности настоящих виновников возникновения этой конфликтной ситуации? Подробности - в видеосюжете.
Прочитана: 7882 раз
|Расследования
|10.09.2017 17:42
Отменен приговор директору ООО «Хатценбихлер» Дмитрию Кобликову, который в июне был осужден Красноармейским районным судом к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима за неуплату налогов в особо крупном размере. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на апелляционное определение, дело направлено прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом. Установлено, что в деле Кобликова допущены существенные нарушения уголовно-процессуального законодательства. Так, после оглашения резолютивной части приговора Кобликов заявил, что является адвокатом, поэтому в отношении него должен быть применен порядок, предусмотренный главой 52 УПК РФ «Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц». При проверке озвученных сведений выяснилось, что...
Прочитана: 2807 раз
|Выборы
|10.09.2017 15:53
Уровень явки на выборах в Волгоградской области на 15-00 составил 17,76%. Как сообщили ИА "Высота 102" в облизбиркоме, в выборах разных уровней, которые проходят сегодня в регионе, приняли участие 56 тысяч 506 человек. Явка избирателей на выборах двух депутатов облдумы составила на 15-00 11,75%, свои голоса отдали 23 тысячи 354 человека. В Среднеахтубинском избирательном округе №9 она выше, чем в Дзержинском избирательном округе №5 - 14,84%, или 15 тысяч 91 человек и, соответственно, 8,51%, или 8 тысяч 263 человекаНапомним, сегодня в Волгоградской области открылись 313 избирательных участков, к своим обязанностям приступили 3389 членов участковых комиссий, 21 территориальная избирательная комиссия. В...
Прочитана: 3024 раз
|Общество
|10.09.2017 15:44 (Обновлено: 10.09.2017 17:27)
Аллея национальностей и детские мастер-классы прошли в День города в Комсомольском саду, сообщает ИА “Высота 102”. Представители национальностей, которые живут, учатся и работают на территории региона, познакомили волгоградцев со своей культурой. Белорусы, мордва, калмыки, чеченцы, ингуши, дагестанцы, армяне, арабские и вьетнамские студенты представили на выставке образцы народных промыслов и выступили с концертной программой, познакомив гостей праздника со своими танцевальными и песенными традициями.В то же время самые юные жители города-герои осваивали искусство рисования. Детвора, пришедшая в парк, старательно выводила мелками на асфальте, гуашью на холсте и камнях, познакомились ребята и с искусством рисования на пене. На одной из аллей организаторы поставили...
Прочитана: 751 раз
|Спорт
|10.09.2017 14:21
Новым руководителем межрегиональной ассоциации по футболу "Черноземье" сегодня стал президент волгоградской региональной футбольной Федерации, член исполкома РФС Рохус Шох. Как сообщили ИА "Высота 102" в ассоциации, выборы проходили в Москве и были досрочными, в связи с тем, что в августе в отставку ушел Рудольф Ходеев, возглавлявший организацию с конца 1990-х годов. Участники конференции поддержали кандидатуру председателя Федерации футбола Волгоградской области, члена исполкома РФС Рохуса Шоха, избрав его единогласно главой межрегиональной ассоциации «Черноземье». В состав Межрегиональной общественной ассоциации по футболу «Черноземье» входят футбольные федерации следующих субъектов Российской Федерации : ...
Прочитана: 1059 раз
|Спорт
|10.09.2017 14:03 (Обновлено: 10.09.2017 18:28)
Волгоградские кикбоксеры Анастасия Богомолова и Данил Карпенко помогли одержать сборной России убедительную победу в общем зачете первенства Европы по кикбоксингу среди кадетов и юниоров, сообщает ИА «Высота 102». Главные молодежные континентальные соревнования, которые проходили в Македонии, завершились сегодня. 1563 юных бойца из 37 европейских стран разыгрывали медали во всех разделах кикбоксинга. Спортсмены Волгоградской области выступали в самой престижной версии – К-1. Юниорка Анастасия Богомолова соревновалась в весовой категории свыше 60 кг в возрастной группе 2001-2002 г. р. В финале воспитанница Алексея Чугунова и Талып-Кали Басирова победила Полину Галинову из Болгарии.Данил Карпенко выступал среди юниоров 1999-2000 г....
Прочитана: 2535 раз
|Выборы
|10.09.2017 11:24
На 10-00 утра явка избирателей на дополнительных выборах в Волгоградскую областную думу составила 3%. Как сообщили ИА «Высота 102» в облизбиркоме, по Среднеахтубинскому избирательному округу №9 явка избирателей в это время была зарегистрирована на уровне 4,1%, по Дзержинскому округу №5 – на уровне 1,85%. По данным на 12-00 явка избирателей составила уже 7,02% - участие в выборах депутатов облдумы приняли почти 14 тысяч человек. По-прежнему явка выше в Среднеахтубинском избирательном округе №8 - 8,91%, или 9 тысяч 62 человека. В Дзержинском избирательном округе №5 к урнам пришли 4 тысячи 885 человек, или 5,04% от всех зарегистрированных избирателей. Сегодня в Волгоградской...
Прочитана: 2472 раз
|Происшествия
|10.09.2017 10:05
37-летний волгоградец, управляя дорогой «Ауди А-6», сбил подростка, но не стал оказывать ему помощь и скрылся с места ДТП. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, наезд на 16-летнего подростка был совершен, когда иномарка двигалась задним ходом. Это произошло около полуночи в Советском районе Волгограда на ул. Тбилисская. Пострадавший с травмами доставлен в больницу. В ходе розыскных мероприятий по плану «Перехват» водитель установлен и задержан. Возбуждено административное расследование.
Прочитана: 3298 раз
|Происшествия
|10.09.2017 10:02
Три автомобиля столкнулись в Светлоярском районе, в результате ДТП пострадали два человека. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, авария произошла на 1015 км автодороги Москва-Астрахань. Водитель "ВАЗ-21053", который двигался в сторону Астрахани, не выбрал безопасную скорость и совершил столкновение с автомобилем "Volkswagen" под управлением 21-летнего жителя Мюнхена (Германия). Затем отечественную легковушку выбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с "ВАЗ-2114". В результате водитель и 77-летняя пассажирка "ВАЗ-21053" были доставлены в больницу с различными травмами.
Прочитана: 3133 раз
|Общество
|10.09.2017 09:34
Насыщенная культурная и развлекательная программа ожидает сегодня жителей и гостей города-героя на Волге в рамках празднования Дня города. Сегодня Волгограду — 428 лет. Более чем за четыре столетия история «потрудилась» над именем города, оно менялось трижды. Первое — Царицын, дала протекающая с запада на восток речка Царица. Крепость впадение этой речки в Волгу была заложена в 1589 году по указу царя Федора Ивановича для охраны южных рубежей Московского государства от набегов кочевников. В 1925 году город был переименован в Сталинград. С этим именем он вошел в мировую историю как город-герой, у стен которого в феврале 1943 года произошел коренной перелом...
Прочитана: 3631 раз
|Экология
|10.09.2017 09:29
Директор заповедника "Волго-Ахтубинская пойма" Наталья Лопанцева предложила создать новую структуру для сохранения этой территории. Об этом она заявила на очередном заседании экологического совета при Волгоградской облдуме, сообщает ИА «Высота 102», которое состоялось накануне. Она напомнила присутствующим, что еще в 2011 году по решению президиума международного координационного совета программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» природный парк «Волго-Ахтубинская пойма» был включен в международную сеть биосферных заповедников. Около 250 тысячам гектаров на территории Нижней Волги придан этот статус, включая территории природного парка "Волго-Ахтубинское междуречье" Астраханской области и республики Калмыкия. На территории Калмыкии, к примеру, всего восемь километров Волго-Ахтубинской поймы....
Прочитана: 1555 раз
|Общество
|09.09.2017 22:04
Активисты движения «Я –за солнечный час!» разочарованы отсутствием в повестке дня предстоящего заседания регпарламента вопроса о рассмотрении законопроекта «Об исчислении времени». Как рассказала ИА «Высота 102» одна из сторонниц перевода стрелок Татьяна Изотова, «мы надеялись, что депутаты выполнят свое обещание и все-таки обсудят этот вопрос на первом после каникул заседании, но этого не случилось». Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о расклейке активистами движения «Я – за солнечный час!» листовок в Волгограде, Волжском, Михайловке с призывом не оставаться равнодушными к этой проблеме тех, «кому надоела вечерняя темнота и сверхранние рассветы и кто поддерживает перевод стрелок на час вперед». Между тем,...
Прочитана: 16063 раз
10 сентября 21:12
10 сентября 19:46
"Ротор-Волгоград" обжегся о “Факел” в Воронеже - 0:2
10 сентября 18:34
10 сентября 17:42
10 сентября 15:44
10 сентября 14:03
10 сентября 11:24
10 сентября 10:05
10 сентября 09:34
10 сентября 09:29
9 сентября 14:22
9 сентября 13:46
9 сентября 13:42
Спорт
10 сентября 19:46
"Ротор-Волгоград" обжегся о “Факел” в Воронеже - 0:2
10 сентября 14:03
9 сентября 13:42
6 сентября 17:51
5 сентября 12:30
3 сентября 13:37
2 сентября 15:05
31 августа 11:19
29 августа 20:30
28 августа 14:25
24 августа 12:16
22 августа 18:14
20 августа 19:14
15 августа 18:25
15 августа 13:33
15 августа 08:33
14 августа 11:26
13 августа 19:02
12 августа 13:20
|Все RSS сайта
|АРХИВ новостей Волгограда
Поиск
День 10 Сентября, Вс
Волгоград
температура 20..22 С, давление 751..753 мм рт.ст., ветер Северо-Западный, 2 м/с
Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
10 Сентября, Вс
|1 $
|56.9966 руб.
|1 €
|68.6923 руб.
|1 GBP
|74.9049 руб.
|1 CHF
|60.1357 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
Обсуждают в форуме
Самые читаемые новости
Просмотров: 21048
«Высота 102 ТВ»: Борьба с коррупцией в регионе остается принципиальной задачей для СУ СК РФ по Волгоградской области3
Просмотров: 18219
Просмотров: 5694
Просмотров: 4719
"Взгляд с Высоты": Глава комитета госимущества Волгоградской области избегает комментариев громкой истории с отъемом земли в Волго-Ахтубинской пойме49
Просмотров: 4267
Просмотров: 4086
Просмотров: 3345
Рекомендуемые к прочтению новости
Рекомендации: +38 / 4-
Рекомендации: +29 / 1-
Семья из Волгоградской области погибла в аварии в Красноярском крае из-за перебежавшего дорогу лося7
Рекомендации: +28 / 0-
Первое заседание по делу об отъеме земли у жителей Колхозной Ахтубы Волгоградской области отложили70
Рекомендации: +18 / 5-
Рекомендации: +17 / 4-
Рекомендации: +16 / 6-
Рекомендации: +15 / 10-
Рекомендации: +14 / 1-
Рекомендации: +13 / 6-