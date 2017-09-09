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Общество
 10.09.2017 21:12

В День города "ЛУКОЙЛ" дарил подарки активным волгоградцам



Свою брендированную площадку в рамках празднования Дня города представил официальный спонсор праздника – компания «ЛУКОЙЛ». Как сообщает ИА «Высота 102», в течение всего воскресного дня жителей Волгограда приглашали поучаствовать в фотоконкурсе. Каждому участнику акции вручался на выбор сувенир: блокнот ЭКТО-100, альбом для рисования, книжка-раскраска или набор шоколадных конфет.‬ Всех прохожих угощали также леденцами и раздавали карты лояльности «ЛУКОЙЛ».

 
«День города традиционно является одним из самых любимых горожанами и гостями событий, которого ждут и  старательно готовятся. Это праздник инициативных, трудолюбивых, стремящихся идти в ногу со временем и любящих свой город людей. На протяжении многих лет между компанией и Волгоградской областью существуют партнерские отношения. Нами реализуются инвестиционные программы, экологические и благотворительные проекты. Хочется пожелать нашему городу дальнейшего процветания, а всем жителям - здоровья, благополучия, удачи и успехов во всех делах и начинаниях», - отметил генеральный директор ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт" Андрей Спирин.

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Победителем первого официального чемпионата России по мотокросс-фристайлу, который прошел  в Волгограде, стал Алексей Колесников из Московской области, сообщает ИА «Высота 102».Объявлению победителя предшествовало настоящее шоу с участием лучших райдеров страны. Зрителями были полностью заполнены ступени парадной лестницы и травяные склоны верхней террасы центральной набережной Волгограда. Люди не жалели эмоций – охали, когда мотоциклы взлетали в воздух, и подбадривали каждого участника чемпионата. Возгласов: «Красавчик!» и «Крутой!» после приземления удостаивался каждый спортсмен. Бесстрашные райдеры в свою очередь «зажигали» публику ревом мотоциклов.  Как рассказали ИА «Высота 102» организаторы, выбор Волгограда как места проведения чемпионата страны был сделан потому, что в городе-...
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Смотрите в программе: чиновники комитета по управлению госимуществом не комментируют ситуацию, связанную с подачей исков ведомством в отношении жителей поселка Колхозная Ахтуба Среднеахтубинского района Волгоградской области, которых пытаются лишить земли, где стоят их дома. Журналисты "Высоты 102" тщетно пытались получить комментарий по данному вопросу у главы комитета госимущества Натальи Жуковой. О чем не хотят говорить чиновники, знают ли они о поручении губернатора, распорядившегося приостановить процесс подачи исков, почему на деле все происходит наоборот и привлекут ли к ответственности настоящих виновников возникновения этой конфликтной ситуации? Подробности - в видеосюжете.
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Выборы 10.09.2017 15:53

Уровень явки на выборах в Волгоградской области на 15-00 составил 17,76%. Как сообщили ИА "Высота 102" в облизбиркоме, в выборах разных уровней, которые проходят сегодня в регионе, приняли участие 56 тысяч 506 человек. Явка избирателей на выборах двух депутатов облдумы составила на 15-00 11,75%, свои голоса отдали 23 тысячи 354 человека. В Среднеахтубинском избирательном округе №9 она выше,  чем в Дзержинском избирательном округе №5 - 14,84%, или 15 тысяч 91 человек и,  соответственно,  8,51%, или 8 тысяч 263 человекаНапомним, сегодня в Волгоградской области открылись 313 избирательных участков, к своим обязанностям приступили 3389 членов участковых комиссий, 21 территориальная избирательная комиссия. В...
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Общество 10.09.2017 15:44 (Обновлено: 10.09.2017 17:27)

В Комсомольском саду Волгограда расцвели краски мираАллея национальностей и  детские мастер-классы прошли в День города в Комсомольском саду, сообщает ИА “Высота 102”. Представители национальностей,  которые живут, учатся и работают на территории региона,  познакомили волгоградцев  со своей культурой. Белорусы, мордва, калмыки, чеченцы, ингуши, дагестанцы, армяне, арабские и вьетнамские студенты представили на выставке образцы народных промыслов  и выступили с концертной программой, познакомив  гостей  праздника со своими танцевальными и песенными традициями.В то же время  самые юные жители города-герои осваивали искусство рисования.  Детвора,  пришедшая в парк, старательно выводила  мелками на асфальте, гуашью на холсте и камнях, познакомились ребята и с искусством рисования  на пене. На одной из аллей организаторы поставили...
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Спорт 10.09.2017 14:21

Рохус Шох возглавил межрегиональную ассоциацию по футболу "ЧЕРНОЗЕМЬЕ" Новым руководителем межрегиональной ассоциации по футболу "Черноземье" сегодня стал президент волгоградской региональной футбольной Федерации, член исполкома РФС Рохус Шох. Как сообщили ИА "Высота 102" в ассоциации, выборы проходили в Москве и были досрочными, в связи с тем, что в августе в отставку ушел Рудольф Ходеев, возглавлявший организацию с конца 1990-х годов.  Участники конференции поддержали кандидатуру председателя Федерации футбола Волгоградской области, члена исполкома РФС Рохуса Шоха, избрав его единогласно главой межрегиональной ассоциации «Черноземье».  В состав Межрегиональной общественной ассоциации по футболу «Черноземье» входят футбольные федерации следующих субъектов Российской Федерации : ...
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Спорт 10.09.2017 14:03 (Обновлено: 10.09.2017 18:28)

Волгоградские кикбоксеры везут с первенства Европы золото и серебро Волгоградские кикбоксеры Анастасия Богомолова и Данил Карпенко помогли одержать сборной России убедительную победу в общем зачете первенства Европы по кикбоксингу среди кадетов и юниоров, сообщает ИА «Высота 102».  Главные молодежные континентальные соревнования, которые проходили в Македонии, завершились сегодня. 1563 юных бойца из 37 европейских стран  разыгрывали медали во всех разделах кикбоксинга. Спортсмены Волгоградской области выступали в самой престижной версии – К-1. Юниорка Анастасия Богомолова соревновалась в весовой категории свыше 60 кг в возрастной группе 2001-2002 г. р. В финале воспитанница Алексея Чугунова и Талып-Кали Басирова победила Полину Галинову из Болгарии.Данил Карпенко выступал среди юниоров 1999-2000 г....
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Выборы 10.09.2017 11:24

На 10-00 утра явка избирателей на дополнительных выборах в Волгоградскую областную думу составила 3%. Как сообщили ИА «Высота 102» в облизбиркоме, по Среднеахтубинскому избирательному округу  №9 явка избирателей в это время была зарегистрирована  на уровне 4,1%, по Дзержинскому округу №5  – на уровне 1,85%. По данным на 12-00 явка избирателей составила уже 7,02% - участие в выборах депутатов облдумы приняли почти 14 тысяч человек. По-прежнему явка выше в Среднеахтубинском избирательном округе №8 - 8,91%, или 9 тысяч 62 человека. В Дзержинском избирательном округе №5 к урнам пришли 4 тысячи 885 человек, или 5,04% от всех зарегистрированных избирателей. Сегодня в Волгоградской...
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Происшествия 10.09.2017 10:05

37-летний волгоградец, управляя дорогой «Ауди А-6», сбил подростка, но не стал оказывать ему помощь и скрылся с места ДТП. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской  области, наезд на 16-летнего подростка был совершен, когда иномарка двигалась задним ходом. Это произошло около полуночи в Советском районе Волгограда на ул. Тбилисская. Пострадавший с травмами доставлен в больницу. В ходе розыскных мероприятий по плану «Перехват» водитель  установлен и задержан. Возбуждено административное расследование.
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Происшествия 10.09.2017 10:02

Три автомобиля столкнулись в Светлоярском районе, в результате ДТП пострадали два человека. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, авария произошла на 1015 км автодороги Москва-Астрахань. Водитель "ВАЗ-21053", который двигался в сторону Астрахани, не выбрал безопасную скорость и совершил столкновение с автомобилем "Volkswagen" под управлением 21-летнего жителя Мюнхена (Германия). Затем отечественную легковушку выбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с "ВАЗ-2114". В результате водитель и 77-летняя пассажирка "ВАЗ-21053" были доставлены в больницу с различными травмами.
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Общество 10.09.2017 09:34

Волгограду — 428 летНасыщенная культурная и развлекательная программа ожидает сегодня жителей и гостей города-героя на Волге в рамках празднования Дня города. Сегодня Волгограду — 428 лет.  Более чем за четыре столетия  история «потрудилась» над именем города, оно менялось трижды. Первое — Царицын, дала протекающая с запада на восток речка Царица. Крепость впадение этой речки в Волгу была заложена в 1589 году по указу царя Федора Ивановича для охраны южных рубежей Московского государства от набегов кочевников. В 1925 году город был переименован в Сталинград. С этим именем он вошел в мировую историю как город-герой, у стен которого в феврале 1943 года произошел коренной перелом...
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Экология 10.09.2017 09:29

В единый совет по сохранению Волго-Ахтубинской поймы предлагают включить "людей с именем" Директор заповедника "Волго-Ахтубинская  пойма"  Наталья Лопанцева предложила создать новую структуру для сохранения этой территории. Об этом она заявила на очередном заседании экологического совета при Волгоградской облдуме, сообщает ИА «Высота 102», которое состоялось накануне. Она напомнила присутствующим, что еще в 2011 году по решению президиума международного координационного совета программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» природный парк «Волго-Ахтубинская пойма» был включен в международную сеть биосферных заповедников. Около 250 тысячам гектаров  на территории Нижней Волги придан этот статус, включая территории  природного  парка  "Волго-Ахтубинское междуречье"  Астраханской области и республики Калмыкия. На территории Калмыкии, к примеру, всего восемь километров Волго-Ахтубинской поймы....
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Общество 09.09.2017 22:04

Активисты движения «Я –за солнечный час!» разочарованы отсутствием в повестке дня предстоящего заседания регпарламента вопроса о рассмотрении  законопроекта «Об исчислении времени». Как рассказала ИА «Высота 102» одна из сторонниц перевода стрелок Татьяна Изотова, «мы надеялись, что депутаты выполнят свое обещание и все-таки обсудят этот вопрос на первом после каникул заседании, но этого не случилось». Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о расклейке активистами движения «Я – за солнечный час!» листовок в Волгограде, Волжском, Михайловке с призывом не оставаться равнодушными к этой проблеме тех, «кому надоела вечерняя темнота и сверхранние рассветы и кто поддерживает перевод стрелок на час вперед».  Между тем,...
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