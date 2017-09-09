В День города "ЛУКОЙЛ" дарил подарки активным волгоградцам









Свою брендированную площадку в рамках празднования Дня города представил официальный спонсор праздника – компания «ЛУКОЙЛ». Как сообщает ИА «Высота 102», в течение всего воскресного дня жителей Волгограда приглашали поучаствовать в фотоконкурсе. Каждому участнику акции вручался на выбор сувенир: блокнот ЭКТО-100, альбом для рисования, книжка-раскраска или набор шоколадных конфет.‬ Всех прохожих угощали также леденцами и раздавали карты лояльности «ЛУКОЙЛ».





«День города традиционно является одним из самых любимых горожанами и гостями событий, которого ждут и старательно готовятся. Это праздник инициативных, трудолюбивых, стремящихся идти в ногу со временем и любящих свой город людей. На протяжении многих лет между компанией и Волгоградской областью существуют партнерские отношения. Нами реализуются инвестиционные программы, экологические и благотворительные проекты. Хочется пожелать нашему городу дальнейшего процветания, а всем жителям - здоровья, благополучия, удачи и успехов во всех делах и начинаниях», - отметил генеральный директор ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт" Андрей Спирин.



