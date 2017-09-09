Отменен приговор директору ООО «Хатценбихлер» Дмитрию Кобликову, который в июне был осужден Красноармейским районным судом к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима за неуплату налогов в особо крупном размере. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на апелляционное определение, дело направлено прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом. Установлено, что в деле Кобликова допущены существенные нарушения уголовно-процессуального законодательства. Так, после оглашения резолютивной части приговора Кобликов заявил, что является адвокатом, поэтому в отношении него должен быть применен порядок, предусмотренный главой 52 УПК РФ «Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц». При проверке озвученных сведений выяснилось, что Кобликов действительно имеет статус адвоката. По мнению представителя гособвинения, Кобликов намеренно скрыл эту информацию, чтобы затянуть рассмотрение дела. Один из его защитников, в свою очередь, обвинил органы предварительного следствия в намеренном утаивании этих данных, просил суд приговор отменить и оправдать Кобликова. Апелляционная жалоба защитника оставлена без удовлетворения.

Как ранее сообщало информагентство, Кобликов был признан виновным в уклонении от уплаты налогов с организации путём включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, в особо крупном размере. По версии следствия, он уклонился от уплаты налогов путем предоставления фиктивных документов о наличии сделок по продаже запасных частей к сельскохозяйственной техники с двумя организациями, которые фактически предпринимательскую деятельность не осуществляли. В результате не уплачен был налог на добавленную стоимость в сумме свыше 18,6 млн рублей. Свою вину он не признает. Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляли сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование проводилось региональным СУ СК. В рамках расследования уголовного дела был наложен арест на иномарку Кобликова стоимостью 1,7 млн.рублей.



