В Комсомольском саду Волгограда расцвели краски мира

Аллея национальностей и детские мастер-классы прошли в День города в Комсомольском саду, сообщает ИА “Высота 102”. Представители национальностей, которые живут, учатся и работают на территории региона, познакомили волгоградцев со своей культурой. Белорусы, мордва, калмыки, чеченцы, ингуши, дагестанцы, армяне, арабские и вьетнамские студенты представили на выставке образцы народных промыслов и выступили с концертной программой, познакомив гостей праздника со своими танцевальными и песенными традициями.
В то же время самые юные жители города-герои осваивали искусство рисования. Детвора, пришедшая в парк, старательно выводила мелками на асфальте, гуашью на холсте и камнях, познакомились ребята и с искусством рисования на пене. На одной из аллей организаторы поставили настоящие мольберты. Там дети могли почувствовать себя профессиональными художниками, получив задание изобразить растущие в горсаду розы.