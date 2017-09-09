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Спорт
 10.09.2017 14:21

Рохус Шох возглавил межрегиональную ассоциацию по футболу "ЧЕРНОЗЕМЬЕ"

Новым руководителем межрегиональной ассоциации по футболу "Черноземье" сегодня стал президент волгоградской региональной футбольной Федерации, член исполкома РФС Рохус Шох. Как сообщили ИА "Высота 102" в ассоциации, выборы проходили в Москве и были досрочными, в связи с тем, что в августе в отставку ушел Рудольф Ходеев, возглавлявший организацию с конца 1990-х годов. 
Участники конференции поддержали кандидатуру председателя Федерации футбола Волгоградской области, члена исполкома РФС Рохуса Шоха, избрав его единогласно главой межрегиональной ассоциации «Черноземье». 
В состав Межрегиональной общественной ассоциации по футболу «Черноземье» входят футбольные федерации следующих субъектов Российской Федерации :
Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская, Смоленская, Тамбовская и Тульская области.

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Расследования 10.09.2017 17:42

Отменен приговор директору ООО «Хатценбихлер» Дмитрию Кобликову, который в июне был осужден Красноармейским районным судом к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима за неуплату налогов в особо крупном размере. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на апелляционное определение, дело направлено прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом. Установлено, что в деле Кобликова допущены существенные нарушения уголовно-процессуального законодательства. Так, после оглашения резолютивной части приговора Кобликов заявил, что является адвокатом, поэтому в отношении него должен быть применен порядок, предусмотренный главой 52 УПК РФ «Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц». При проверке озвученных сведений выяснилось, что...
Прочитана: 742 раз
Выборы 10.09.2017 15:53

Уровень явки на выборах в Волгоградской области на 15-00 составил 17,76%. Как сообщили ИА "Высота 102" в облизбиркоме, в выборах разных уровней, которые проходят сегодня в регионе, приняли участие 56 тысяч 506 человек. Явка избирателей на выборах двух депутатов облдумы составила на 15-00 11,75%, свои голоса отдали 23 тысячи 354 человека. В Среднеахтубинском избирательном округе №9 она выше,  чем в Дзержинском избирательном округе №5 - 14,84%, или 15 тысяч 91 человек и,  соответственно,  8,51%, или 8 тысяч 263 человекаНапомним, сегодня в Волгоградской области открылись 313 избирательных участков, к своим обязанностям приступили 3389 членов участковых комиссий, 21 территориальная избирательная комиссия. В...
Прочитана: 2700 раз
Общество 10.09.2017 15:44 (Обновлено: 10.09.2017 17:27)

В Комсомольском саду Волгограда расцвели краски мираАллея национальностей и  детские мастер-классы прошли в День города в Комсомольском саду, сообщает ИА “Высота 102”. Представители национальностей,  которые живут, учатся и работают на территории региона,  познакомили волгоградцев  со своей культурой. Белорусы, мордва, калмыки, чеченцы, ингуши, дагестанцы, армяне, арабские и вьетнамские студенты представили на выставке образцы народных промыслов  и выступили с концертной программой, познакомив  гостей  праздника со своими танцевальными и песенными традициями.В то же время  самые юные жители города-герои осваивали искусство рисования.  Детвора,  пришедшая в парк, старательно выводила  мелками на асфальте, гуашью на холсте и камнях, познакомились ребята и с искусством рисования  на пене. На одной из аллей организаторы поставили...
Прочитана: 390 раз
Спорт 10.09.2017 14:03

Волгоградские кикбоксеры везут с первенства Европы золото и серебро Волгоградские кикбоксеры Анастасия Богомолова и Данил Карпенко помогли одержать сборной России убедительную победу в общем зачете первенства Европы по кикбоксингу среди кадетов и юниоров, сообщает ИА «Высота 102».  Главные молодежные континентальные соревнования, которые проходили в Македонии, завершились сегодня. 1563 юных бойца из 37 европейских стран  разыгрывали медали во всех разделах кикбоксинга. Спортсмены Волгоградской области выступали в самой престижной версии – К-1. Юниорка Анастасия Богомолова соревновалась в весовой категории свыше 60 кг в возрастной группе 2001-2002 г. р. В финале воспитанница Алексея Чугунова и Талып-Кали Басирова победила Полину Галинову из Болгарии.Данил Карпенко выступал среди юниоров 1999-2000 г....
Прочитана: 2303 раз
Выборы 10.09.2017 11:24

На 10-00 утра явка избирателей на дополнительных выборах в Волгоградскую областную думу составила 3%. Как сообщили ИА «Высота 102» в облизбиркоме, по Среднеахтубинскому избирательному округу  №9 явка избирателей в это время была зарегистрирована  на уровне 4,1%, по Дзержинскому округу №5  – на уровне 1,85%. По данным на 12-00 явка избирателей составила уже 7,02% - участие в выборах депутатов облдумы приняли почти 14 тысяч человек. По-прежнему явка выше в Среднеахтубинском избирательном округе №8 - 8,91%, или 9 тысяч 62 человека. В Дзержинском избирательном округе №5 к урнам пришли 4 тысячи 885 человек, или 5,04% от всех зарегистрированных избирателей. Сегодня в Волгоградской...
Прочитана: 2339 раз
Происшествия 10.09.2017 10:05

37-летний волгоградец, управляя дорогой «Ауди А-6», сбил подростка, но не стал оказывать ему помощь и скрылся с места ДТП. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской  области, наезд на 16-летнего подростка был совершен, когда иномарка двигалась задним ходом. Это произошло около полуночи в Советском районе Волгограда на ул. Тбилисская. Пострадавший с травмами доставлен в больницу. В ходе розыскных мероприятий по плану «Перехват» водитель  установлен и задержан. Возбуждено административное расследование.
Прочитана: 2430 раз
Происшествия 10.09.2017 10:02

Три автомобиля столкнулись в Светлоярском районе, в результате ДТП пострадали два человека. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, авария произошла на 1015 км автодороги Москва-Астрахань. Водитель "ВАЗ-21053", который двигался в сторону Астрахани, не выбрал безопасную скорость и совершил столкновение с автомобилем "Volkswagen" под управлением 21-летнего жителя Мюнхена (Германия). Затем отечественную легковушку выбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с "ВАЗ-2114". В результате водитель и 77-летняя пассажирка "ВАЗ-21053" были доставлены в больницу с различными травмами.
Прочитана: 2900 раз
Выборы 10.09.2017 09:52

465 наблюдателей были делегированы кандидатами и партиями для работы на выборах в Волгоградской области в единый день голосования, который сегодня проходит в стране и в регионе. Как сообщили ИА «Высота 102» в облизбиркоме, отслеживают процесс голосования и в ситуационном центре Волгоградского регионального отделения ООД «Корпус «За чистые выборы», в его работе принимают участие юристы, преподаватели и студенты ЧОУ ВПО «Волгоградский институт бизнеса». Наблюдатели Корпуса принимают звонки по телефонам: 8(8442) 52-51-97, 8(8442) 52-59-12, а также осуществляют мониторинг социальных сетей на предмет наличия сообщений о возможных нарушениях. За соблюдением избирательных прав граждан следят также в Общественной палате региона. Телефон горячей линии: 8(8442)...
Прочитана: 1253 раз
Общество 10.09.2017 09:34

Волгограду — 428 летНасыщенная культурная и развлекательная программа ожидает сегодня жителей и гостей города-героя на Волге в рамках празднования Дня города. Сегодня Волгограду — 428 лет.  Более чем за четыре столетия  история «потрудилась» над именем города, оно менялось трижды. Первое — Царицын, дала протекающая с запада на восток речка Царица. Крепость впадение этой речки в Волгу была заложена в 1589 году по указу царя Федора Ивановича для охраны южных рубежей Московского государства от набегов кочевников. В 1925 году город был переименован в Сталинград. С этим именем он вошел в мировую историю как город-герой, у стен которого в феврале 1943 года произошел коренной перелом...
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Экология 10.09.2017 09:29

В единый совет по сохранению Волго-Ахтубинской поймы предлагают включить "людей с именем" Директор заповедника "Волго-Ахтубинская  пойма"  Наталья Лопанцева предложила создать новую структуру для сохранения этой территории. Об этом она заявила на очередном заседании экологического совета при Волгоградской облдуме, сообщает ИА «Высота 102», которое состоялось накануне. Она напомнила присутствующим, что еще в 2011 году по решению президиума международного координационного совета программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» природный парк «Волго-Ахтубинская пойма» был включен в международную сеть биосферных заповедников. Около 250 тысячам гектаров  на территории Нижней Волги придан этот статус, включая территории  природного  парка  "Волго-Ахтубинское междуречье"  Астраханской области и республики Калмыкия. На территории Калмыкии, к примеру, всего восемь километров Волго-Ахтубинской поймы....
Прочитана: 1387 раз
Общество 10.09.2017 06:24

Свой день рождения- на этот раз  428-й, Волгоград отмечает традиционно во второе воскресенье сентября.  На сегодня администрация города запланировала проведение около 100 различных мероприятий под девизом «Волгоград – город спортивных достижений!», сообщает ИА «Высота 102». Жителям и гостям Волгограда стоит учесть, что движение транспорта по основным улицам будет ограничено. Согласно программе Дня города, основные события развернутся в Центральном районе – в горсаду, верхней террасе набережной и Аллее Героев:  10:30 – 19:00  Чемпионат России по фристайл-мотокроссу, концертная шоу-программа «Волгоградский бит» (Нижняя терраса наб. 62-й Армии).  11:00 – 13:30  конкурс-фестиваль современного искусства «Волгоград – город спорта, город-мечта!» (верхняя терраса наб. 62-й Армии,...
Прочитана: 3248 раз
Общество 09.09.2017 22:04

Активисты движения «Я –за солнечный час!» разочарованы отсутствием в повестке дня предстоящего заседания регпарламента вопроса о рассмотрении  законопроекта «Об исчислении времени». Как рассказала ИА «Высота 102» одна из сторонниц перевода стрелок Татьяна Изотова, «мы надеялись, что депутаты выполнят свое обещание и все-таки обсудят этот вопрос на первом после каникул заседании, но этого не случилось». Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о расклейке активистами движения «Я – за солнечный час!» листовок в Волгограде, Волжском, Михайловке с призывом не оставаться равнодушными к этой проблеме тех, «кому надоела вечерняя темнота и сверхранние рассветы и кто поддерживает перевод стрелок на час вперед».  Между тем,...
Прочитана: 14498 раз
Общество 09.09.2017 18:22

На фестивале «ВместеЯрче» энергетики рассказали волгоградцам о безопасностиТысячи волгоградцев собрались сегодня  на верхней террасе набережной в Центральном районе города для участия во Всероссийском энергетическом фестивале «ВместеЯрче», приуроченном к празднованию Дня города. Второй год активный участник фестиваля – ПАО «Волгоградоблэлектро», одно из крупнейших предприятий области. Для гостей праздника, детей самого разного возраста предприятие подготовило увлекательную программу, важная часть в которой – уроки электробезопасности. Специалисты ПАО «Волгоградоблэлектро» рассказали о важности соблюдения правил безопасности, о том,  как правильно пользоваться электроприборами и вести себя вблизи электроэнергетических объектов. Поддерживали хорошее настроение у детей  яркие герои мультфильма – фиксики Симка и Нолик. ...
Прочитана: 3141 раз
Общество 09.09.2017 14:22

День рождения Волгограда в Комсомольском саду отметили вкусно«Аллею вкуса»  с  блюдами по рецептам  разных стран,  мастер-классы по кулинарии и составлению букетов из фруктов увидели волгоградцы и гости города в Комсомольском саду, сообщает корреспондент ИА  “Высота 102”. Повара из ресторанов и кафе города покинули сегодня свои кухни и показали, как умеют готовить на свежем воздухе. А волгоградцы – хороший аппетит. Всего несколько десятков мастеров-кулинаров и народных ремесленников показали свое мастерство. На «Аллее мастеров»  собрались гончары, резчики по дереву и металлу, кукольных дел мастера и рукодельницы.  Были среди них не только жители города-героя. Так,  пряничных дел мастер Василиса Кожухова, пришедшая на ярмарку со своей бабушкой Галиной Вязовой,  приехала из...
Прочитана: 4077 раз
Здравоохранение 09.09.2017 13:46

В День города «островок здоровья» ждет жителей Волгограда Сегодня в Волгограде, который отмечает День города, проходит профилактическая акция, в рамках которой горожане могут бесплатно проверить свое здоровье. Как сообщили ИА «Высота 102» в облздраве, с 10 утра обследование прошли уже более 100 жителей и гостей Волгограда.  Измерить давление и получить консультацию терапевта можно  на верхней террасе Центральной набережной. Здесь установлена палатка, где врачи железнодорожной больницы ведут прием горожан. «Островок здоровья» будет принимать посетителей до 17.00.
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